Директора школы, спорившую с Сурхандарьинским (Узбекистан) хокимом, все-таки арестовали

14:50 05.08.2023

После спора с хокимом Сурхандарьи директор школы Сариасийского района Умида Турсунова была арестована на 10 суток за "мелкое хулиганство" и "невыполнение законных требований сотрудника ОВД". Она дошла до Верховного суда, где ей только сократили срок ареста до 7 дней.



Директор школы №28 Сариасийского района Сурхандарьинской области Умида Турсунова после спора с хокимом области Улугбеком Косимовым была арестована на 10 суток.



Как мы сообщали ранее, конфликт произошел 26 июля в школе №12 Сариасийского района во время семинара, посвященного подготовке школ к 2023−2024 учебному году. Турсунова спросила у хокима, почему он ее увольняет. Косимов ответил, что она "не справляется". Директор школы заявила, что против нее сговорились, чтобы снять с должности, а также указала, что глава области получает недостоверную информацию.



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Кто-то из зала просил ее покинуть помещение, директор школы ответила, что будет сидеть на своем месте и слушать выступление хокима до конца, а затем обратится к президенту, чтобы рассказать правду.



После этого к ней подошел сотрудник органов внутренних дел и вывел из зала. Покидая помещение, она сказала: "Позор такому хокиму области, как вы".



По данным Верховного суда Узбекистана, в тот же день судья Узунского районнго суда по уголовным делам О. Жуманов назначил Умиде Турсуновой (1982 года рождения) 10 суток ареста по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 Кодекса об административной ответственности (невыполнение законных требований сотрудника ОВД о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в ОВД в указанный срок без уважительных причин… либо иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД).



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Улугбек Косимов. Фото: хокимият Сурхандарьи.



В решении суда (копия есть у "Газеты.uz") отмечается, что директор школы устроила скандал перед участниками собрания, то есть "нарушила общественный порядок и спокойствие граждан", а также не выполнила "законное требование сотрудника ОВД, который пытался предотвратить это правонарушение".



Потерпевшим в деле выступил руководитель организационно-кадровой группы хокимията Сариасийского района И. Жумабаев. В документе указывается, что вина Турсуновой доказана показаниями потерпевшего, объяснительными письмами, видеозаписью инцидента и иными собранными по делу документами.



28 июля апелляционная инстанция Сурхандарьинского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений. И только спустя семь дней - 1 августа - судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила решения предыдущих судов и сократила срок ареста до 7 дней.



О конфликте директора школы и хокима области стало известно 3 августа, когда отрывок видеозаписи с собрания был распространен в социальных сетях.



В тот же день канал Eltuz сообщил, что Турсунова отбыла 10 суток ареста, но затем к ней домой снова якобы пришли семь сотрудников Сариасийского ОВД и забрали в участок. Сообщается, что правоохранительные органы взломали дверь ее кабинета в школе и провели обыск.



После общественного резонанса министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила, что директор школы была немедленно освобождена из-под административного ареста. По ее словам, она продолжит работу в качестве директора.



Во время телефонного разговора с министром Турсунова сказала, что переживает насчет завтрашнего дня и не уверена, оставят ли ее в покое. Министр заявила, что "нет повода для беспокойства, все под контролем".