|С киргизов началась жизнь на земле, а Москву построили казахи: история, от которой волосы дыбом
16:08 05.08.2023
Тут можно крикнуть "Вызывайте санитаров!", а можно копнуть чуть глубже. Подобные видео - лишь очередное доказательство того, что некие кураторы вбрасывают по границам России одни и те же идеи, которые находят почву в неокрепших умах.
На Украине, как известно, живут копатели Черного моря. В Казахстане, как мы выяснили недавно, "лучшие люди мира". А в Киргизии - первороды… Смешно только на первом этапе. Когда доходит до уровня киевского режима, становится грустно.
Тем более, что русофобские версии "истории" заполонили просторы интернета. И, учитывая, что рядом с нами проживают огромные массы приезжих с абсолютно извращенным восприятием действительности, ситуация, мягко говоря, непростая.
Так, например, новостной портал Axar.az ретранслирует удивительную мифологему об азербайджанском происхождении Кремля. Ссылается автор статьи на некоего историка Ульфата Джавада: на издание "Кремль построил азербайджанец". Судя по выходным данным, эта работа вышла в свет еще в 2009-м и имеет отношение к азербайджанскому Институту истории. В Википедии даже соорудили целую статью на азербайджанском языке по этому поводу. Правда, даже в богатой фейками "свободной энциклопедии" есть оговорка: дескать, документально научным сообществом эти сведения не подтверждены.
А Кремль чьих рук дело?
Не уступают в полете фантазии азербайджанским любителям фолк-хистори и казахские коллеги. Тамошние "ученые" выдвинули потрясающую версию происхождения русской столицы. Куда там Юрию Долгорукому! Москву, оказывается, построили предки казахов. И говорит об этом не какой-то городской сумасшедший или националист-радикал из подворотни. Нет. Данную теорию выдвинул доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Мекемтас Мырзахметулы, который несколько лет назад решением президента республики был удостоен ордена "Барыс" I степени – "за выдающиеся заслуги в национальной науке и общественную деятельность". Что же это за заслуги перед наукой?
Истина и правда рано или поздно выходят на арену истории. Позвольте привести вам один пример. Болгарский историк обнаружил сведения о казахе по имени Сұңқар, который правил Киевской Русью. Ему дали имя Соколов Станислав. Он жил в той стране и женился на русской девушке. Именно этот казах создал и выстроил российскую государственную систему. Позже, чтобы скрыть этот факт, Великий Киевский Князь Владимир Мономах уничтожил все записи, касающиеся данного периода, и сфальсифицировал исторические документы. И мы верили этим документам начиная с 1860 года,
– рассказывает этот заслуженный профессор.
Конечно, русские не будут особо развивать эту тему, отметил журналистам кавалер казахских орденов и лауреат Государственной премии. Ведь сознаться, что Москва – детище казахов, значит, признать великие заслуги южного соседа в становлении русского государства...
Храм Василия Блаженного – это... мечеть. Так считают узбеки
Узбекские "исследователи" решили соригинальничать и попытались представить русскую культуру и искусство в своей основе… исламскими. Да-да. Ничего своего – все стибрено у развитой мусульманской цивилизации. И еще смеют что-то там говорить про чрезмерное присутствие мигрантов в Москве! "Мы им дали культуру, а они вон как", – именно на такую реакцию читателей рассчитаны материалы вроде статьи некоей Динары Джалиловой "Исламские корни русского искусства". Опубликована она не на форуме психиатрической лечебницы, а на официальном (!) портале Дирекции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при кабинете министров Республики Узбекистан.
Многие известные в России здания являются точной копией мусульманской архитектуры. К примеру, Покровский собор на Красной площади в Москве, возведенный по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, является, по мнению ученых, копией казанской мечети Кул Шариф… Помимо Покровского собора, зодчий Постник Яковлев также проектировал каменную крепость в Казани и на месте мог ознакомиться с особенностями татарской архитектуры. А вполне возможно, и он сам имел татарское происхождение. Ведь имени Постник у русских не существует, зато у татар широко распространено имя Ураз, которое и означает "постящийся",
– пишет автор материала.
Символично, по мнению Динары Джалиловой, и расположение Покровского собора. Он-де стоит на пути, по которому с Ордынской дороги представители ханов Золотой Орды приезжали в Кремль. Какое это отношение имеет к храму XVI века, не совсем ясно.
Смешно? Нет, уже страшно.