С киргизов началась жизнь на земле, а Москву построили казахи: история, от которой волосы дыбом

16:08 05.08.2023

Тут можно крикнуть "Вызывайте санитаров!", а можно копнуть чуть глубже. Подобные видео - лишь очередное доказательство того, что некие кураторы вбрасывают по границам России одни и те же идеи, которые находят почву в неокрепших умах.



