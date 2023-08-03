Исламская медиагруппа Azon.uz прекратила деятельность

20:54 05.08.2023

Сайт Azon.uz, специализирующийся на теме ислама, прекратил работу, сообщил учредитель Мубашир Ахмад. Сайт и страницы издания в соцсетях перестали открываться. На YouTube-страницы Azon TV удалены религиозные видео.



Медиагруппа Azon (сайт Azon.uz, онлайн-радио Azon FM, онлайн-телевидение Azon TV) приостановила все проекты. Об этом сообщил учредитель Azon New Media Алишер Турсунов, известный под псевдонимом Мубашшир Ахмад.



"Azon.uz прекратил все проекты. Причины будут объявлены позже, если это будет целесообразно", - написал он.



Azon.uz, специализирующийся на теме ислама в Узбекистане, работает с августа 2017 года. Заявленные цели интернет-издания - "удовлетворить информационные потребности населения, внести вклад в изменения в сфере религии и просвещения, анализ событий в стране и за рубежом", отмечалось на сайте.



Сайт и страницы издания в социальных сетях больше не открываются. YouTube-страница Azon TV (более 1,2 ммиллиона подписчиков) переименована в Fikrat, видео религиозного содержания были удалены.



В июне 2021 года суд оштрафовал четырех руководителей сайта Azon.uz за публикацию материалов религиозного содержания без экспертизы. Бывший главный редактор издания Абдулазиз Муборак назвал это попыткой "заставить сайт замолчать". В знак протеста сайт, как и Kun.uz (тоже был оштрафован за религиозный контент), временно прекращал публикацию новостей.



Согласно данным платформы Similarweb, сайт Azon.uz посещали в среднем более 400−500 тысяч человек в месяц.