Развод по-африкански: все больше стран Черного континента отворачиваются от Франции

00:49 06.08.2023 Государства недовольны отсутствием равноправного диалога и усилиями Парижа по обеспечению их безопасности



Ксения Логинова



Границы Французской Африки в последнее время трещат по швам. Страны, которые до этого смотрели в сторону Парижа, ищут новых союзников за рубежом. В конце июля военные Нигера отстранили от власти президента Мохаммеда Базума, власть перешла к "Национальному совету спасения родины", который сразу же приостановил экспорт золота и урана во Францию. В сентябре прошлого года переворот произошел в Буркина-Фасо. За год до этого - в соседнем государстве Мали. Следующей африканской страной, которая хотела бы выйти из-под влияния Парижа, может стать Сенегал. Подробности - в материале "Известий".



Без золота и урана



Одним из первых решений хунты в Нигере, помимо приостановки действия конституции, стало прекращение экспорта золота и урана во Францию. Страна - седьмой по величине в мире производитель урана и второй после Намибии в Африке. В прошлом году на Нигер приходилось около 5% от мировой добычи урана, при этом поставки из государства покрывали от 15 до 17% потребностей Франции.



Около 75% всей электроэнергии Пятой Республики обеспечивают АЭС, поэтому прекращение поставок сырья для ядерного топлива вызвало опасения за энергетическую безопасность страны.



Париж жестко отреагировал на события в Нигере, который до 1960 года был его колонией, пообещав защищать своих граждан и государственные интересы в стране.



Лагерь недовольных



В последнее время в африканских странах все больше зреет недовольство действиями Парижа. Вслед за Нигером демонстрации начались и в Сенегале. Активисты вышли на улицы в знак протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Усмана Сонко. В некоторых частях страны акции сопровождались сожжением французского флага.



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Многие до сих пор ругают Париж за вмешательство в ливийские дела, в результате которого был свергнут Муаммар Каддафи, страна погрузилась в пучину гражданской войны, на территориях соседних стран - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада - активизировались террористы.



Гвинея-Бисау, Мавритания и Того разочаровались в Париже во время пандемии коронавируса, посчитав помощь Франции в борьбе с COVID-19 недостаточной. В СМИ и публичных выступлениях Камеруна, Кот-д'Ивуара и Республики Конго все чаще звучат сомнения в том, что Елисейский дворец в состоянии обеспечить их безопасность перед лицом угрозы, исходящей от джихадистов.



А Экваториальная Гвинея осенью прошлого года инициировала в Международном суде ООН дело против Франции, обвинив ее в невыполнении международных обязательств по борьбе с коррупцией.



Основные претензии к Франции во всех этих странах похожи - пренебрежение интересами союзника и скупость.



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Постколониальное прошлое



В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон попытался все изменить и наладить отношения с бывшими колониями. Во время своего африканского турне он заявил, что эпоха Французской Африки (Franceafrique), сформулированная во времена Шарля де Голля и подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями на континенте, подошла к концу и настало время по-новому выстраивать двусторонние и многосторонние отношения.



В большинстве своих бывших африканских владений Франция на долгое время сохранила политическое, экономическое, военное, культурное и идеологическое влияние. Лидеры африканских стран получали всестороннюю помощь в обмен на привилегии для французского бизнеса.



К тому же Париж по-прежнему использовал континент в качестве полигона для испытания новых образцов техники и вооружений, а также диктовал африканским странам, как поступать в тех или иных ситуациях.



Верными соратниками Елисейского дворца по-прежнему остаются Бенин, Габон, Гамбия и Чад. Для этих стран Франция - один из ведущих политических и торговых партнеров. Плюс Париж активно поддерживает профранцузски настроенные элиты в этих странах.



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Перезагрузка отношений



Африканский континент всегда был ценным активом Франции и символом ее величия, поэтому на любую активность конкурентов в регионе Елисейский дворец реагировал болезненно, стремясь ей противодействовать.



"Иногда у меня возникает ощущение, что мышление не изменилось так сильно, как у нас, когда я читаю, слышу и вижу людей, приписывающих Франции намерения, которых у нее нет", - заявил французский лидер, добавив, что Париж придерживается политики невмешательства во внутренние дела африканских стран.



Многие на континенте посчитали слова французского лидера лукавством. Париж активно вмешивался в дела бывших колоний. В 1979-м французские войска свергли диктатора ЦАР Бокассу, в 2011-м - антифранцузски настроенного президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. В 2013 году Париж занимался "урегулированием ситуации в Мали" с помощью операции "Сервал", в ЦАР - с помощью миротворческой операции "Сангарис". В обоих случаях Елисейский дворец руководствовался экономическими интересами страны.



Также французская авиация помогала сводить счеты с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В 2015 году вмешательство Парижа в дела Африки достигло пика. В ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде одновременно проходили военные операции против исламистов. Ни одна из них не привела к успеху.



Перезагрузить отношения с Африкой в разное время пытались президенты Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Все они руководствовались тем, что в основе модели отношений лежали колониальные установки, мешавшие выстраивать равноправный диалог с африканскими странами.



Впрочем, даже после отхода от этой концепции французские власти не отказывались от амбиций на континенте.



Президент Эммануэль Макрон, заявлявший во время своих обеих предвыборных кампаний о недопустимости "колонизации отношений с Африкой", продолжил политику предыдущих французских лидеров. Она заключается во внешнем контроле за политическим курсом африканских стран, военном присутствии, включая борьбу с террористическими угрозами, а также лоббировании интересов французского бизнеса.



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Не справлялись с ситуацией



В 2022 году французские власти попытались переосмыслить подход к присутствию своих военных сил за рубежом. В ноябре опубликовали основополагающий документ оборонной политики страны "Стратегический национальный обзор", в котором местные военачальники фактически признавали, что у Парижа не получается выстраивать сотрудничество с африканскими союзниками.



Франция старалась удержать в орбите своего влияния как можно больше стран из числа бывших колоний, однако сил на это не хватало.



Контингент в составе от 2 тыс .до 5 тыс. человек не справлялся со всеми поставленными задачами, которые включали в себя борьбу с терроризмом, обучение местных вооруженных сил, помощь разным миссиям в реализации гуманитарных проектов.



Эффективность французского присутствия снижалась, на что не могли не обратить внимание местные власти.



Провалом стала контртеррористическая операция "Бархан" в Сахеле (Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере). Влияние Парижа на континенте стало стремительно снижаться, а Французская Африка - осыпаться.



В конце прошлого года Париж объявил о завершении антитеррористической кампании, после того как в адрес французских военных стала раздаваться резкая критика со стороны местных властей. Контингент из 5 тыс. человек, участвовавших в "Бархане", был вынужден покинуть континент.



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Проблемы на "заднем дворе"



В последние 10 лет Франция существенно снизила свое влияние в ряде африканских стран, которые входили в ее колониальную империю. Особенно это касается стран в Сахеле - три ключевых государства, довольно важных для него, Париж уже потерял, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



Эксперт добавил, что эти три страны отличаются большой политической нестабильностью:



- Партии там не сложились. Бывшие французские дипломаты, которые сейчас стали экспертами, во многом обвиняют РФ, считая, что это произошло из-за ее влияния.



По словам политолога, дело вовсе не в этом. Французская политика, направленная на помощь этим странам, не привела к особым результатам: террористические группировки так и не разгромлены, вопросы безопасности не решены, население, как и раньше, продолжает жить в нищете. Электричества в регионе особо нет.



- Все это ослабляет позицию Франции в зоне, которую они считали своим "задним двором", - резюмировал специалист в беседе с "Известиями".



Разорвать не так просто



Ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Щербаков, в свою очередь, считает, что до того момента, как Франция ослабит свое присутствие и влияние, по крайней мере в Западной Африке, пройдет еще много времени.



- В этом регионе за последние четыре года произошло семь военных переворотов. Столь повышенное внимание к событиям в Нигере вызвано тем, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) довольно резко поставил ультиматум новым властям страны, потребовав от них вернуть к власти прежнего президента. А также тем, что события в Нигере совпали по времени с проведением в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, на котором собрались все африканцы, - пояснил политолог.



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Эксперт отметил, что присутствие Парижа в регионе и в конкретных странах Африки достаточно сильное.



- Например, сообщали о том, что кончилось господство Франции в Мали. На самом деле страна просто переформатировала свое военное присутствие в этой стране, вывела часть своего воинского контингента, но при этом осталась в Мали, по-прежнему предоставляя услуги инструкторов, тренировки военнослужащих, - пояснил африканист.



Он добавил, что причина, по которой французские и другие иностранные военные присутствуют в регионе, никуда не делась. Речь идет о серьезной угрозе, исходящей от джихадистских группировок.



- Отношения Франции с большей частью ее бывших владений ничем не омрачены. Она по-прежнему там присутствует. Большая часть законов в этих странах - наследие колониального прошлого. Думаю, что вне зависимости от принятых мер новые власти в Нигере и внешние силы найдут компромисс, - выразил надежду специалист.



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Щербаков считает, что разорвать связи между Нигером и Францией не так просто, как может показаться на первый взгляд. В частности, это касается поставок урана. По словам эксперта, даже если подобное случится, это не сильно изменит систему взаимоотношений. Париж спокойно докупит необходимое сырье на международных рынках, а Ниамей сумеет компенсировать потери от непроданного сырья, найдя новых покупателей. В первую очередь это Китай.



- Новые власти тоже не хотят в одночасье остаться без валютных поступлений и без рынков, - подытожил эксперт в беседе с "Известиями".



Как стало известно, французская компания Orano, которая почти полвека работает в Нигере, продолжила добычу урана вопреки распоряжению новых властей. В настоящее время добыча ведется всего на одном месторождении, расположенном неподалеку от города Арлит в центральной части страны. Источник - Известия

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