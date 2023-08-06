Уступить дорогу: США задумали новую военную операцию в Сирии

04:06 06.08.2023 МИР



6 августа 2023,



Американцы хотели бы помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака в САР и Ливан

Ксения Логинова



Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии, чтобы попытаться занять город аль-Букамаль и тем самым отрезать дорогу, соединяющую между собой Дамаск и Багдад. Об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хезболлой". Этот транспортный коридор очень важен для Тегерана, поставляющего грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан. Подробности - в материале "Известий".



Подготовка с обеих сторон

"Американцы пытаются собрать своих союзников на востоке Сирии ради города аль-Букамаль, поскольку он представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком", - пишет издание "Аль-Ахбар".



В публикации отмечается, что к возможной эскалации к востоку от реки Евфрат готовятся не только США и союзные им Демократические силы Сирии (коалиция, состоящая преимущественно из курдских отрядов), но и близкие к центральному правительству шиитские боевики. "Они считают, что это даст им повод ударить по американским военным объектам и тем самым выгнать американцев с этих территорий", - говорится в статье.



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Пока никаких подтвержденных данных о возможной операции Вашингтона в этом регионе нет, однако окрестности города аль-Букамаль, расположенного на границе с Ираком, в последнее время не раз попадали под обстрелы израильской армии. Это место считается важным транзитным пунктом.



На фоне происходящего из российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) стали поступать сообщения о том, что международная коалиция во главе с США постоянно нарушает протоколы деконфликтации в Сирии. Документ от 9 декабря 2019 года связан с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. 21 июля стало известно, что за сутки возглавляемая американцами международная коалиция 21 раз нарушила протоколы. Помимо этого, в ЦПВС отметили, что три пары истребителей F-16 и одна пара истребителей "Тайфун" восемь раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.



После этого были зафиксированы еще десятки случаев нарушений воздушного пространства Сирии.



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31 июля Минобороны сообщило об опасном сближении беспилотника США MQ-9 Reaper с российским Су-34 в Сирии. В комитете начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США в свою очередь заявляют, что "не надо преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии", помимо этого, для избежания конфликтов есть специальная линия связи.



Одновременно с событиями проходит нормализация отношений Дамаска с арабскими государствами.



Желанные территории

Если отбросить ряд обстоятельств, то американцы очень хотели бы контролировать аль-Букамаль, отметил в беседе с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.



- Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан "Хезболле", - пояснил Онтиков.



Эт-ТанфФото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Jacob Connor

Эксперт отметил, что есть один пограничный пункт рядом с аль-Букамалем, который американцы не контролируют, но при этом они стоят в Эт-Танфе, через который пересекаются границы Сирии, Ирака и Иордании.



- Если бы у американцев была возможность контролировать этот пункт, разумеется, они бы чувствовали себя более уверенно в Сирии. Это бы сильно ущемило позиции Ирана, ему бы пришлось сильно исхитряться, чтобы доставлять грузы какими-нибудь окольными путями в Сирию и Ливан, - пояснил специалист.



При этом он добавил, что существует серьезная проблема: захват аль-Букамаля предполагает прямое столкновение с сирийской армией и силами, которые ее поддерживают.



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- Если американцы пойдут на аль-Букамаль, то сирийцы и просирийские силы пойдут на Эт-Танф, где находится американская база на границе Ирака, Сирии и Иордании. Все понимают, что сухопутное сообщение с Ираном через Ирак крайне важно из-за доставки грузов разного назначения в Сирию и Ливан, - сообщил специалист.



Политолог напомнил, что были прецеденты, когда американцы наносили удары по территории Сирии. Причем не просто по территории САР, но и конкретно по сирийским войскам. Такое случалось при Трампе. По словам Онтикова, технические возможности у США есть, несмотря на ограниченный контингент в Сирии. У американцев существуют базы в Ираке, в зоне Персидского залива.



Он подчеркнул, что для начала такого рода серьезнейшей эскалации прямого столкновения между американскими войсками и сирийской армией у США должны быть серьезные мотивы.



- О них можно только догадываться. Возможно, американцев беспокоят китайские усилия по общему примирению в регионе, в частности между Ираном и Саудовской Аравией. И тем самым они попытаются подорвать обстановку. Может быть, это связано с СВО на Украине. Но это все фантазии, - уверен Онтиков.



Эксперт уверен, что если все же дойдет до эскалации в Сирии, то она будет очень масштабной. Тогда вряд ли дело ограничится одним аль-Букамалем.



России придется вмешиваться

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в свою очередь подчеркнул, что американцы находятся на территории Сирии незаконно.



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- После того как Багдад попросил их покинуть страну, они сделали это ярко и публично. Между Ираком и США возникали многочисленные проблемы. Одной из них стало убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани на иракской территории, когда он прибыл туда с визитом, - пояснил эксперт.



Он добавил, что граница, проходящая между Сирией и Ираком, и контроль над ней сейчас весьма условны.



- Соответственно американцы могут получить себе формальный casus belli (повод для объявления войны. - Ред.), чтобы вернуться в Ирак, как минимум в северные районы страны, для установления контроля вокруг аль-Букамаля, подчинения себе всех маршрутов, которые идут через эту зону в том числе с иракской территории, вплоть до выхода к нефтеносным районам севера Ирака, - считает политолог.



границаФото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw

По словам специалиста, это, с одной стороны, усиливает конфронтацию между Багдадом и Вашингтоном. С другой - она не сильно помешает американцам укрепить свое военное присутствие, расширить свое влияние, поддержать тех, кого они считают союзниками из иракских ополчений, и в то же время всячески насолить проиранским шиитским ополчениям, которые контролируют иранскую территорию с той стороны границы, пояснил арабист.



Крылов добавил, что американцы сейчас хотели бы принудить Россию к растрате ресурсов.



- Это касается как стратегических, так и политических ресурсов, они бы хотели перетянуть Москву на сирийский театр военных действий, с учетом того, что на украинском фронте у американцев не слишком получается делать то, о чем они до этого заявляли, - полагает собеседник.



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Он считает, что России тогда придется в любом случае уделить этому потенциальное внимание.



- Потому что в любом случае под угрозу могут быть поставлены интересы Сирии и других игроков. Соответственно они могут захотеть, чтобы Россия вмешалась и показала свою политическую и военную силу. Но Москве это не нужно, - уверен специалист.



По его словам, можно все отдать на откуп иранским партнерам, но тогда ситуация в Сирии рискует выйти из-под российского контроля.



- Различные шиитские ополчения проиранских частей уже применяли тактику обстрелов американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Если это продолжится, то в ответ могут последовать серьезные меры. В ответ США, например, могут усилить израильские позиции различными способами, - считает политолог.



Или, по мнению Крылова, американцы могут избрать другую тактику. Например, усилить свое военное присутствие, расширить военные базы, сделать из абу-Камаля своеобразный форпост влияния в приграничной территории.



Он напомнил, что когда абу-Камаль находился под контролем ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), его отличительной особенностью была обширная сеть подземных тоннелей и складов.



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- Все это активно бомбили и штурмовали во время наступательной операции сирийских вооруженных сил. Вероятнее всего, определенная часть этой "инфраструктуры" осталась или может быть восстановлена, так что ее тоже могут использовать, - пояснил аналитик в беседе с "Известиями".



Данила Крылов подчеркнул, что американцы также способны установить контроль на востоке Сирии, еще больше поддержать местные военные группировки, которые потом могут начать эскалацию с сирийским правительством. Источник - известия

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