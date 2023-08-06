 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.08.2023
04:06  Уступить дорогу: США задумали новую военную операцию в Сирии
00:49  Развод по-африкански: все больше стран Черного континента отворачиваются от Франции
00:46  Ученые из Китая скоро найдут "святой Грааль" физики, создав сверхпроводник
Суббота, 05.08.2023
20:54  Исламская медиагруппа Azon.uz прекратила деятельность
20:20  Вторая холодная. Англо-американский историк Фергюсон о начавшейся войне между США и Китаем
16:08  С киргизов началась жизнь на земле, а Москву построили казахи: история, от которой волосы дыбом
15:01  Бывший премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

14:50  Директора школы, спорившую с Сурхандарьинским (Узбекистан) хокимом, все-таки арестовали
12:56  Постановочный форум в Джидде мира на Украине и вокруг нее не приблизит, - В.Бурт
11:11  Трамп заявил, что Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все
11:08  Микаэль Вильгерт: Швецией правит "мафия", и она заведет нас не туда
11:00  За что воюют кыргызские бандеровцы?
07:38  Перспективная 16-летняя рос-фигуристка Самоделкина получила казахстанское гражданство
07:20  Астана. Блогера-вымогателя Абиева посадили на 7 лет
06:53  В Казахстане введут уголовную ответственность за "кражу невест"
05:48  Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек в 1992 году
04:53  Скончался первый президент Якутии (в 1992-2002 гг.) Михаил Николаев
04:17  США никак не удается оторвать Индию от России, - Тору Такахаси
04:14  По остаткам европейской экономики нанесли новый удар. Худшее еще впереди, - Марко Паломби
04:12  Кадровые перестановки в Туркменистане: уволены главы четырех регионов из пяти
00:19  Д.Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб
00:15  В Китайской армии поменяли командование ракетных войск
00:13  Будет ли ОПЕК+ придерживаться коридора в $80–100 за баррель
00:10  Оценены перспективы "Великой африканской войны" в Нигере
00:08  Сурхандарьинский хоким Косимов уволил и... арестовал учительницу, задавшую ему неудобные вопросы
00:04  Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие
Пятница, 04.08.2023
21:48  Дефицит воды, энергетика, транспорт. Что обсудили Рахмон, Сердар и Мирзиеев в Ашхабаде
20:13  Нигер балансирует на грани большой войны, - Г.Петров
15:16  США начинают перенаправлять "деньги для Украины" на Тайвань
11:05  Поднебесная укрепляет береговую оборону, - Л.Шашок
10:57  Аким казахстанского Щучинска Нурмагамбетов в прямом эфире послал жителей. Шел бы ты сам, мырка подзаборная...
10:49  Умер ударник Литвинов - один из основателей культового казахстанского ансамбля "Дос Мукасан"
09:17  В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
07:44  Каспийский друг: сможет ли Туркмения заменить российский газ в Европе, - Дм.Мигунов
07:40  В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
07:28  Уйдет ли в отставку правительство Казахстана? - М.Шибутов
06:07  Колесо Истории раздавит западный мир: отсрочка в 400 лет окончена, - Андрей Фурсов
05:54  Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля
05:34  Кадровые перестановки в Киргизии: образованные люди на госслужбе не задерживаются
04:55  Кыргызстан направил в МИД России ноту после избиения таксиста в Москве
04:40  Нью-Йоркский суд признал каз-олигарха Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США
04:23  У Санду появился реальный соперник. Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации, - Светлана Гамова
00:25  Что происходит с китайской экономикой?
00:23  Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:22  Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Четверг, 03.08.2023
22:23  Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
21:50  Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
20:58  Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории
20:31  Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times
20:29  Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане
20:19  Все транспортные маршруты Центральной Азии пойдут через Каспий, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уступить дорогу: США задумали новую военную операцию в Сирии
04:06 06.08.2023

МИР

6 августа 2023,

Американцы хотели бы помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака в САР и Ливан
Ксения Логинова

Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии, чтобы попытаться занять город аль-Букамаль и тем самым отрезать дорогу, соединяющую между собой Дамаск и Багдад. Об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хезболлой". Этот транспортный коридор очень важен для Тегерана, поставляющего грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан. Подробности - в материале "Известий".

Подготовка с обеих сторон
"Американцы пытаются собрать своих союзников на востоке Сирии ради города аль-Букамаль, поскольку он представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком", - пишет издание "Аль-Ахбар".

В публикации отмечается, что к возможной эскалации к востоку от реки Евфрат готовятся не только США и союзные им Демократические силы Сирии (коалиция, состоящая преимущественно из курдских отрядов), но и близкие к центральному правительству шиитские боевики. "Они считают, что это даст им повод ударить по американским военным объектам и тем самым выгнать американцев с этих территорий", - говорится в статье.

Реклама
Пока никаких подтвержденных данных о возможной операции Вашингтона в этом регионе нет, однако окрестности города аль-Букамаль, расположенного на границе с Ираком, в последнее время не раз попадали под обстрелы израильской армии. Это место считается важным транзитным пунктом.

На фоне происходящего из российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) стали поступать сообщения о том, что международная коалиция во главе с США постоянно нарушает протоколы деконфликтации в Сирии. Документ от 9 декабря 2019 года связан с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. 21 июля стало известно, что за сутки возглавляемая американцами международная коалиция 21 раз нарушила протоколы. Помимо этого, в ЦПВС отметили, что три пары истребителей F-16 и одна пара истребителей "Тайфун" восемь раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.

После этого были зафиксированы еще десятки случаев нарушений воздушного пространства Сирии.

"США готовы наказать любую страну, которая выстраивает крепкие отношения с Россией"
Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука - о давлении со стороны Вашингтона, мирной инициативе африканских стран и возможном расширении БРИКС
31 июля Минобороны сообщило об опасном сближении беспилотника США MQ-9 Reaper с российским Су-34 в Сирии. В комитете начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США в свою очередь заявляют, что "не надо преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии", помимо этого, для избежания конфликтов есть специальная линия связи.

Одновременно с событиями проходит нормализация отношений Дамаска с арабскими государствами.

Желанные территории
Если отбросить ряд обстоятельств, то американцы очень хотели бы контролировать аль-Букамаль, отметил в беседе с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.

- Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан "Хезболле", - пояснил Онтиков.

Эт-ТанфФото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Jacob Connor
Эксперт отметил, что есть один пограничный пункт рядом с аль-Букамалем, который американцы не контролируют, но при этом они стоят в Эт-Танфе, через который пересекаются границы Сирии, Ирака и Иордании.

- Если бы у американцев была возможность контролировать этот пункт, разумеется, они бы чувствовали себя более уверенно в Сирии. Это бы сильно ущемило позиции Ирана, ему бы пришлось сильно исхитряться, чтобы доставлять грузы какими-нибудь окольными путями в Сирию и Ливан, - пояснил специалист.

При этом он добавил, что существует серьезная проблема: захват аль-Букамаля предполагает прямое столкновение с сирийской армией и силами, которые ее поддерживают.

Заокеанский гость: на Ближний Восток прилетел глава Пентагона
Главная тема визита - сдерживание Ирана
- Если американцы пойдут на аль-Букамаль, то сирийцы и просирийские силы пойдут на Эт-Танф, где находится американская база на границе Ирака, Сирии и Иордании. Все понимают, что сухопутное сообщение с Ираном через Ирак крайне важно из-за доставки грузов разного назначения в Сирию и Ливан, - сообщил специалист.

Политолог напомнил, что были прецеденты, когда американцы наносили удары по территории Сирии. Причем не просто по территории САР, но и конкретно по сирийским войскам. Такое случалось при Трампе. По словам Онтикова, технические возможности у США есть, несмотря на ограниченный контингент в Сирии. У американцев существуют базы в Ираке, в зоне Персидского залива.

Он подчеркнул, что для начала такого рода серьезнейшей эскалации прямого столкновения между американскими войсками и сирийской армией у США должны быть серьезные мотивы.

- О них можно только догадываться. Возможно, американцев беспокоят китайские усилия по общему примирению в регионе, в частности между Ираном и Саудовской Аравией. И тем самым они попытаются подорвать обстановку. Может быть, это связано с СВО на Украине. Но это все фантазии, - уверен Онтиков.

Эксперт уверен, что если все же дойдет до эскалации в Сирии, то она будет очень масштабной. Тогда вряд ли дело ограничится одним аль-Букамалем.

России придется вмешиваться
Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в свою очередь подчеркнул, что американцы находятся на территории Сирии незаконно.

Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии
Для чего Вашингтон наращивает численность гарнизона и перегруппировывает лояльные силы
- После того как Багдад попросил их покинуть страну, они сделали это ярко и публично. Между Ираком и США возникали многочисленные проблемы. Одной из них стало убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани на иракской территории, когда он прибыл туда с визитом, - пояснил эксперт.

Он добавил, что граница, проходящая между Сирией и Ираком, и контроль над ней сейчас весьма условны.

- Соответственно американцы могут получить себе формальный casus belli (повод для объявления войны. - Ред.), чтобы вернуться в Ирак, как минимум в северные районы страны, для установления контроля вокруг аль-Букамаля, подчинения себе всех маршрутов, которые идут через эту зону в том числе с иракской территории, вплоть до выхода к нефтеносным районам севера Ирака, - считает политолог.

границаФото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
По словам специалиста, это, с одной стороны, усиливает конфронтацию между Багдадом и Вашингтоном. С другой - она не сильно помешает американцам укрепить свое военное присутствие, расширить свое влияние, поддержать тех, кого они считают союзниками из иракских ополчений, и в то же время всячески насолить проиранским шиитским ополчениям, которые контролируют иранскую территорию с той стороны границы, пояснил арабист.

Крылов добавил, что американцы сейчас хотели бы принудить Россию к растрате ресурсов.

- Это касается как стратегических, так и политических ресурсов, они бы хотели перетянуть Москву на сирийский театр военных действий, с учетом того, что на украинском фронте у американцев не слишком получается делать то, о чем они до этого заявляли, - полагает собеседник.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль
Он считает, что России тогда придется в любом случае уделить этому потенциальное внимание.

- Потому что в любом случае под угрозу могут быть поставлены интересы Сирии и других игроков. Соответственно они могут захотеть, чтобы Россия вмешалась и показала свою политическую и военную силу. Но Москве это не нужно, - уверен специалист.

По его словам, можно все отдать на откуп иранским партнерам, но тогда ситуация в Сирии рискует выйти из-под российского контроля.

- Различные шиитские ополчения проиранских частей уже применяли тактику обстрелов американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Если это продолжится, то в ответ могут последовать серьезные меры. В ответ США, например, могут усилить израильские позиции различными способами, - считает политолог.

Или, по мнению Крылова, американцы могут избрать другую тактику. Например, усилить свое военное присутствие, расширить военные базы, сделать из абу-Камаля своеобразный форпост влияния в приграничной территории.

Он напомнил, что когда абу-Камаль находился под контролем ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), его отличительной особенностью была обширная сеть подземных тоннелей и складов.

Мягко кроют: конгресс США недоволен действиями Байдена в Сирии
Как это может сказаться на интересах России
- Все это активно бомбили и штурмовали во время наступательной операции сирийских вооруженных сил. Вероятнее всего, определенная часть этой "инфраструктуры" осталась или может быть восстановлена, так что ее тоже могут использовать, - пояснил аналитик в беседе с "Известиями".

Данила Крылов подчеркнул, что американцы также способны установить контроль на востоке Сирии, еще больше поддержать местные военные группировки, которые потом могут начать эскалацию с сирийским правительством.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691283960


Новости Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с руководством China Power International Holding Limited
- Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства
- Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Серик Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
- Как обновить национальные планы
- Шымкент: стабильное развитие в непростых условиях
- Кадровые перестановки
- Потребление Интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года
- Относительно ограничений на мобильные переводы
- Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов США предан суду
- Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением ВИЧ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  