Секс и видеошантаж. Как уроженцы Узбекистана "перевоспитывали" геев-земляков в Петербурге

07:31 06.08.2023

Летом 2021 года четверо мигрантов из Узбекистана в Санкт-Петербурге решили заняться "перевоспитанием" земляков, замеченных в гомосексуальных связях. Они знакомились с ними в соцсетях и приглашали на квартиру, где предлагали заняться сексом. Процесс тайно снимали, а затем вымогали деньги, в противном случае угрожая разослать родственникам видео с компроматом. В материалах дела говорится о двух потерпевших, которых после отказа платить избили. Мотивацией своих действий часть подсудимых назвала "ненависть к гомосексуалистам". Расследование дела и его рассмотрение в суде заняло полтора года - в марте 2023 обвиняемым вынесли приговор, осудив на сроки от шести до восьми лет лишения свободы. Подробности истории - в материале спецкора RTVI.



"Неправильные вещи"

В марте 2023 года Невский суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем гражданам Узбекистана - Акмалджону Эргашалиеву, Уктамжону Рузиеву, Олимжону Шамшутдинову и Фархаджону Хамдамову. Их признали виновными по целому ряду тяжких статей: вымогательство, разбой, похищение человека, а также похищение документов. Подсудимых в возрасте от 23 лет до 41 года приговорили к срокам от шести до восьми лет.



Согласно фабуле дела (приговор есть в распоряжении RTVI), осужденные занимались шантажом и вымогательством. Своих жертв они пугали распространением информации об их гомосексуальной ориентации. Потерпевших преступники находили в социальных сетях, в том числе в группе "Гей-знакомства Санкт-Петербург" в "Одноклассниках", приглашали на встречу и под разными предлогами уговаривали заняться сексом. Весь процесс запечатлевался на скрытую камеру.



Как следует из приговора, "идейным вдохновителем" преступной группы был Эргашалиев. При знакомстве со вторым фигурантом, Рузиевым, он признался в ненависти к людям "нетрадиционной ориентации". Роль гея, желающего познакомиться и провести время с мужчиной, исполнял Хамдамов. В приговоре указывается, что он сам является гомосексуалом. Шамшутдинов и остальные нужны были для "силовой поддержки" - чтобы успешно выбить из жертвы деньги. Таким образом подельники решили "наказывать" гомосексуалов. Во время дачи показаний Эргашалиев заявил, что его ролью в преступной схеме в том числе было проведение воспитательных бесед с жертвами: он объяснял им, что они делают "неправильные вещи".



"Эргашалиев А.Х.у. признался, что он ненавидит гомосексуалистов, поэтому вступает в половую связь с гомосексуалистами, либо находит актера-гомосексуалиста, который вступает в половые акты с мужчинами по его просьбе, чтобы заснять все на видеокамеру в квартирах, которые он арендует. После полового акта Эргашалиев А.Х.у. зовет друзей, чтобы напугать и избить мужчину-гомосексуалиста, а затем шантажировать его видеозаписью, а потом требовать деньги за сохранение тайны. Эргашалиев А.Х.у. предложил ему делать то же самое, участвовать в качестве силовой поддержки, на что он согласился, поскольку ему тоже не нравятся гомосексуалисты", - следует из показаний подсудимого Рузиева.



Сексуальная связь была недобровольной

В деле двое потерпевших. В приговоре утверждается, что они оба - гомосексуалы: в одном эпизоде один из пострадавших "мастурбировал половой член" Хамдамова, второй - занялся с ним же сексом. При этом в документе в качестве доказательства того, что половой акт действительно был, приводится медицинское заключение. В нем указано, что при обследовании у потерпевшего Султанова (фамилия изменена) обнаружили анальную трещину, которая могла появиться после занятия анальным сексом.



Процесс тайно снимался на видео, которым потом шантажировали жертв. Злоумышленники требовали у них полмиллиона рублей за молчание, в противном случае угрожали распространить видео среди родственников и знакомых в Узбекистане. Когда потерпевшие заявляли, что таких денег у них нет, то их избивали . Кроме того, преступники угрожали своим жертвам пистолетом. Например, Султанову засунули дуло пистолета в рот, приставляли его к коленям: таким образом жертв заставляли на видео признаться в их сексуальной ориентации.



Потерпевшему Каримову (фамилия изменена) не повезло чуть больше: помимо избиений и вымогательств, его насильно вывезли за город в лес, продолжая по дороге избивать. Приехав в лесополосу, подсудимые начали его пугать, что закопают заживо, если он не даст им деньги. Его спасла лишь проезжавшая мимо машина: мужчина начал звать на помощь, а злоумышленники приняли ее за полицейскую, испугались и скрылись, оставив свою жертву одну в лесу.



Каримов согласился пообщаться с RTVI. Он отрицал, что вступал в какие-либо интимные отношения с осужденными. По его словам, и он, и второй потерпевший придерживаются традиционной сексуальной ориентации, и в его случае речь шла лишь о массаже, на который он согласился. Он утверждает, что Султанов, с которым Каримов также общался в рамках дела, женат. А пойти в квартиру вместе с Хамдамовым тот согласился лишь потому, что последний пообещал ему встречу с женщиной. Сексуальная связь Султанова с Хамдамовым, о которой говорится в приговоре, была недобровольной, говорит Каримов.



Сам Каримов приехал в Санкт-Петербург девять лет назад, почти все это время работает парикмахером. Чтобы продвигать свои услуги, он закупал рекламу в "Одноклассниках". Так его нашел один из преступников - написал с просьбой сделать стрижку. По словам Каримова, на тот момент в Петербурге еще действовали антиковидные ограничения, и салон, в котором он работал, был закрыт. Поэтому он выезжал к клиентам на дом. Несмотря на то, что инструментов для работы у него в тот день с собой не было, они договорились о встрече. Каримов объяснил это тем, что ему "было скучно, хотелось с кем-то пообщаться". Тогда они договорились о встрече день в день, а стрижку решили перенести на попозже.



На суде, рассказал потерпевший, преступники тоже вели себя нагло. Они смеялись над пришедшими давать показания жертвами, запугивали их. Опасаясь подсудимых, Султанов осмелился прийти лишь на одно заседание.



Каримов заявил, что доволен приговором. Он говорит, что ожидал сроков в два-три года, но наказание оказалось гораздо суровее.



Или позор или деньги

В итоге суд признал всех четверых виновными. Самые большие сроки получили Эргашалиев и Рузиев - восемь лет колонии строгого режима. Шамшутдинову дали семь лет. Меньше остальных получил Хамдамов - тот самый молодой человек, ролью которого было заманивать потерпевших в квартиру и вступать с ними в интимную связь - шесть лет и девять месяцев колонии.



Среди прочего, суд обосновал обвинительный приговор тем, что потерпевшие, хоть и вступали в отношения с мужчинами, но не афишировали этого. А подсудимые хотели опозорить их, зная, что на родине жертв придерживаются традиционных взглядов относительно межполовых отношений.



"Подсудимые специально выбирали в качестве жертв граждан, являющихся частью общества, поддерживающих традиционные ценности в области взаимоотношений полов, организовывали тайную съемку компрометирующего перед лицом такой части общества полового контакта с мужчиной и угрожали распространением этих видеоматериалов в сети Интернет, что безусловно ставило потерпевших перед возможностью всеобщего позора, так как такие детали своей жизни они очевидно не планировали делать всеобщим достоянием", - говорится в приговоре.



По мнению Каримова, пострадавших гораздо больше: преступники специально выбирали себе жертв среди земляков - они рассчитывали, что из-за плохого знания русского языка и страха перед полицией те вряд ли бы стали обращаться в правоохранительные органы. Каримов уверен, что стыдясь произошедшего, не зная законов, другие жертвы не стали писать заявления о преступлении. По его словам, один из пострадавших даже покончил с собой.



Алсу Менибаева

24.07.23