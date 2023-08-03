Генпрокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК "Вагнер"

09:01 06.08.2023

Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с "этнополитизированной символикой" в стране. Речь идет, в частности, о символах ЧВК "Вагнер", буквах Z или V, а также эмблемах Рабочей партии Курдистана и "Восточного Туркестана". Об этом сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики "Атамекен".



Прокурор отдела защиты общественных интересов Куат Бапинов отметил, что "отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика". В частности, в 2022 году после начала вооруженного конфликта России и Украины в Казахстане стали часто демонстрировать на одежде, машинах и игрушках символы Z или V, а в магазинах рекламируют и продают товары с символикой "Армия России" и "Вежливые люди", которые "вызвали неоднозначную реакцию в обществе".



В рамках ограничений прокуратура предложила правительству запретить изготовление, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются "противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства". Кроме того, за распространение в Казахстане указанной продукции предлагается ввести административную ответственность.