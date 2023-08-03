Алишер Усманов ответил на санкции фразой "друзья так себя не ведут"

11:29 06.08.2023

Миллиардер Усманов в ответ на санкции Запада: "друзья так себя не ведут"

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Война санкций

Усманов в разговоре о боях на Украине выразил надежду на скорое завершение "этого трагического конфликта" и эффективную дипломатию. Сам он, рассказал бизнесмен, держится в стороне от политики



Международные санкции нанесли огромный ущерб репутации, но когда люди становятся жертвами "навешивания ярлыков" и коллективной ответственности из-за гражданства, как видно из истории, это плохо заканчивается и означает конец правосудия, заявил миллиардер Алишер Усманов в интервью Corriere della Sera.



"Тот факт, что Италия применила санкции против меня, доставил мне боль, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика", - сказал Усманов.



Бизнесмена спросили, является ли он другом российского президента Владимира Путина и получает ли "особые задания" Кремля в числе "доверенных олигархов". Как считает Усманов, западным журналистам нравится верить, что Россия - это "страна, где предприниматели плотными рядами маршируют по приказу Кремля". "Но это искажение. Те, кто действительно так думает, ничего не понимают в России", - уверен он. Усманов также не согласился, что его можно считать олигархом из-за того, что не участвовал в приватизации и не был получателем "сомнительной помощи от государства", вел работу прозрачно.



rbc.group"Что касается Путина, да, он несколько раз награждал меня за успехи, но он делал это в те годы, когда иностранцы также боролись за такое же признание. Что это? Добиться успеха вдруг стало преступлением?" - спросил бизнесмен.



В ответ на вопрос, правильным ли было решение начать военную операцию на Украине, миллиардер ответил, что "держится подальше от политики", предпочитая объединяющие людей направления работы, а не разделяющие: благотворительность, бизнес, спорт.



"Я чувствую близость ко всем жертвам военных действий на Украине, надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль. Нужно восстановить то взаимное доверие, которое было потеряно так быстро. Всем без исключения: европейцам в том числе", - добавил Усманов.



Состояние Усманова - $14,4 млрд, он занимает восьмое место среди российских бизнесменов по подсчетам Forbes. Он основатель и основной акционер (49%) холдинга USM, куда входят "Металлоинвест" и "МегаФон".



Усманов попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Брюссель счел, что предприниматель обладает "особенно тесными связями с президентом Владимиром Путиным" и активно поддерживает политику "дестабилизации Украины". Усманов затем попытался оспорить санкции в суде Евросоюза. В иске, по сведениям The Wall Street Journal, он оспаривал утверждения о предоставлении помощи для проведения военной операции на Украине, а также просил ускоренного рассмотрения его заявления. В последнем, как писал Bild, ему было отказано. Кроме того, с просьбой снять ограничения с Усманова к Брюсселю обращались власти Узбекистана и Венгрии, выяснили Financial Times и Politico.



В начале 2023-го бизнесмен попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".



Михаил Добрунов