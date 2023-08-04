Демократы уничтожают конституционные основы США, - Виктор Дэвис Хансон

12:36 06.08.2023

American Greatness

США



Два свода законов для двух разных Америк



Левые демократы систематически уничтожают конституционные основы США, пишет AG. Из патологической ненависти и страха перед Дональдом Трампом они создали один свод законов для себя, другой - для всех остальных. Автор статьи приводит подробные примеры.



Виктор Дэвис Хансон (Victor Davis Hanson)



Америку не узнать: с некоторых пор в ней действует два свода законов.



Посмотрим на незаконное изъятие и хранение секретных документов.



Дональд Трамп может отправиться в тюрьму за то, что хранил подозрительные документы Белого дома у себя дома.



При этом Джо Байдену эта участь не грозит.



Хотя в бытность свою сенатором и вице-президентом, не имея, в отличие от главы государств, права ничего рассекречивать, Байден брал секретные документы как частное лицо и годами хранил их в небезопасных местах.



Команда Байдена парадоксальным образом сама раскрыла это после многих лет молчания.



Администрация Байдена сама поставила себя в это скверное положение, затеяв преследование бывшего президента за "преступления", в которых повинен и нынешний - причем сам Байден совершал их гораздо раньше и гораздо дольше.



Импичмент за телефонные звонки?



Демократы в Палате представителей объявили Дональду Трампу импичмент за задержку иностранной помощи до тех пор, пока украинское правительство не гарантирует, что Хантер Байден и его семья больше не занимаются коррупцией и торговлей влиянием в Киеве.



Левые сочли это попыткой разобраться с Джо Байденом, возможным соперником Трампа на выборах 2020 года.



При этом сам Байден безнаказанно хвастался, что уволил украинского прокурора, расследовавшего грязные дела его сына, пригрозив полностью свернуть американскую помощь.



А сегодня уже байденовское министерство юстиции преследует Трампа, который на сегодняшний момент видится главным соперником Байдена в 2024 году.



Отрицание выборов?



Специальный прокурор Джек Смит обвинил Трампа в заговоре с целью преступного неучета законных голосов.



А Стейси Абрамс такое же обвинение он предъявит? Ведь Абрамс в течение многих лет ложно именовала себя "настоящим" губернатором Джорджии. Да еще и колесила по стране в надежде "отменить" государственный подсчет голосов.



Или, может, Смит и бывшего президента Джимми Картера тоже запишет в заговорщики?



Тот утверждал, что Трамп в 2016 году проиграл выборы, но в президентское кресло его "усадили русские".



А Хиллари Клинтон он не хочет предъявить обвинения?



Она ведь тоже неоднократно клеветала на Трампа, называя его "нелегитимным" президентом.



Это ведь Клинтон запустила утку о якобы сговоре с Россией и пафосно именовала себя "Сопротивлением", продолжая нападки на избранного президента.



Или, может, Смит имел в виду голливудскую публику?



Многие актеры запустили после выборов 2016 года ролики, умоляя зрителей надавить на выборщиков, чтобы те презрели свои конституционные обязанности, наплевали на результаты всенародного голосования в своих штатах и вместо этого отдали свои голоса Хиллари Клинтон?



Чем это не "подстрекательство к мятежу"?



Или, может, Смит имел в виду январь 2005 года?



Тогда 32 члена Демократической палаты и сенатор Барбара Боксер попыталась аннулировать юридически утвержденное голосование в Огайо, чтобы избрать проигравшего кандидата - Джона Керри.



А как насчет уничтожения улик?



Трампа обвинили в попытке стереть видеоматериалы с собственных камер в собственном доме.



Хиллари Клинтон при этом безнаказанно уничтожила запрошенные судом устройства связи и тысячи электронных писем.



Нарушения безопасности? Трампа обвинили в том, что он якобы свободно рассказывал о секретных материалах посетителям своего дома.



Может, в таком случае обвинения прокурора Смита коснутся и Хиллари Клинтон? Она ведь незаконно отправляла секретные документы через незащищенный частный сервер.



Директор ФБР Джеймс Коми записал конфиденциальную беседу с президентом.



А затем сознательно слил их в СМИ - и даже те по праву сочли запись секретными материалами. Эту макиавеллиевскую интригу Коми проворачивал, чтобы добиться выгодных для себя кадровых решений.



А как насчет подрыва избирательного процесса?



Дональда Трампа обвинили в якобы подрыве выборов 2020 года, стоило ему только усомниться в честности голосования.



В 2016 году кампания Хиллари Клинтон незаконно наняла двух иностранных граждан - Кристофера Стила и Игоря Данченко - для сбора клеветнических сведений о ее оппоненте Трампе.



Свои платежи Клинтон попыталась скрыть через три платежные системы.



Ее команда вместе с ФБР слила состряпанное липовое досье средствам массовой информации и высокопоставленным чиновникам, чтобы ослабить позиции оппонента и тем самым подорвать ход самих выборов.



Ложь и лжесвидетельство?



Самому Трампу и двум его помощникам предъявлены обвинения в том, что они якобы препятствовали работе федерального следствия, ложно заявив о незнании или сославшись на забывчивость.



Однако Джеймс Коми проделал это 245 раз - причем под присягой и перед Конгрессом.



Что общего между бывшим директором национальной разведки Джеймсом Клэппером, бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном и бывшим исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом?



Все трое признали, что откровенно лгали под присягой - либо Конгрессу, либо федеральному следствию.



Никому из них так и не были предъявлены обвинения в даче ложных показаний.



И тут плавно переходим от утки с "русским сговором" на выборах 2016 года к вбросам о ноутбуке с "русской дезинформацией" перед выборами 2020 года и политически мотивированным обвинениям в преддверии 2024 года.



Из патологической ненависти и страха перед Дональдом Трампом левые создали один свод законов для себя и другой - для всех остальных американцев.



Эти фарисеи отчего-то внушили себе, что их надуманное моральное превосходство дает им право применять законы избирательно - или даже игнорировать напрочь.



Чтобы сохранить власть любой ценой и избавиться от политических соперников, левые демократы систематически уничтожают конституционные основы США в том виде, как мы их знаем.