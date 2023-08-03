Новая книга Кирилла Фролова "Священная война. Метафизика СВО"

15:32 06.08.2023 "Похабный мир с Укрорейхом является несмываемым грехом" – Кирилл Фролов



Владимир Северянинов



Вышел сборник статей известного историка и политолога Кирилла Фролова "Священная война. Метафизика СВО". Книга является продолжением трудов автора, возглавляющего отдел Института стран СНГ по связям с Русской Православной Церковью, об истоках проекта "Украина как Анти-Россия". Автор говорит об СВО как о "Священной военной операции" православной Руси против ига глобального Антихриста, передовым отрядом которого является политическое украинство. По просьбе "ПолитНавигатора" Кирилл Фролов объясняет необходимость издания этого сборника и его предназначение.



ПолитНавигатор: Кирилл Александрович, о чем ваша книга?



Кирилл Фролов: Моя книга о том, что специальная военная операция российской армии является религиозной и цивилизационной войной за святое Православие. Она о том, что не может быть доброй и нейтральной Украины, ибо любое украинство является политическим униатством. Хочу подчеркнуть: книга является моим экспертным мнением, это не издание Института стран СНГ. Но мое мнение основано на веских аргументах. Например, по поводу необходимости освобождения Киева необходимо спорить не со мной, а со святым Патриархом Тихоном, который ясно сказал, что Русская Церковь не может признать мир, по которому мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгнутся от Державы Российской.



ПолитНавигатор: Кому вы адресуете вашу книгу?



Кирилл Фролов: Во-первых, моя книга адресована политической элите России. Целью книги является срыв проектов похабного мира с Укрорейхом, являющимся угрозой самому экзистенциальному бытию России. Православный христианин в российской власти, прочитав эту книгу, должен понять, что похабный мир с Укрорейхом является страшным грехом, способствование ему обрекает Православие в Колыбели Крещения Руси на уничтожение.



Меня очень обнадежили слова Владимира Путина, фактически сказавшего, что Укрорейх уничтожает Церковь как таковую и что украинство является политическим униатством. Значит, меня слышат, это вдохновляет.



Во-вторых, книга предназначена бойцам на передовой и тем, кто думает о подписании контракта с Минобороны – они должны ясно понимать, что идут воевать за Православие.



И – в-третьих, книга предназначена для пленных солдат и офицеров ВСУ, чтобы они сообщили на еще неосвобожденные земли, что находиться в рядах ВСУ и воевать с Россией, являющейся православным Катехоном, является грехом. Крещеный человек должен бежать из ВСУ, нахождение там несовместимо с Православием.



Аргументы, изложенные в книге, действенны, и я прошу Минобороны и Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами закупить в издательстве "Алетейя" тираж для этих целей.



ПолитНавигатор: В чем состоит главный посыл вашей книги?



Кирилл Фролов: Главный посыл книги – никакой альтернативы освобождению Одессы и Киева не существует, похабный мир с Укрорейхом приведет его в НАТО и реально убьет Православие в Колыбели Крещения Руси. Похабный мир с Укрорейхом – это убийство Православия в Новороссии, Малороссии и на Подкарпатской Руси, ибо проект "Украина" создан Ватиканом и поддержан глобалистами именно с этой целью .



ПолитНавигатор: Зачем нужна "специальная просвещенческая операция" для жителей обоих берегов Днепра, Десны и Сейма, то есть для жителей Украины, России и Белоруссии? Не поздно ли ее проводить?



Кирилл Фролов: Проводить специальную миссионерскую и просветительскую операцию для зомбированных украинством – не поздно. Необратимость украинства является его главным мифом. Правда о Талергофе и сейчас откроет глаза миллионам обманутых. Сложность задачи не должна нас пугать и не является поводом для отказа от решения проблем. Саботаж СВО является преступлением. Замолчали даже статью Путина "Об историческом единстве украинцев и русских". Элитная измена является реальной угрозой.



Вообще, Утверждение о "неподъемной цене" проведения СВО в полном объеме, с освобождением Киева, являются циничной ложью партии измены. Цена для русского народа будет неподъемной как раз в случае похабного мира, партия которого – это партия рек русской крови.



А недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян вызывает оптимизм. С точки зрения сбережения жизней русского солдата, грешно отказываться от помощи КНДР в победе в СВО, которую она сама нам предложила. Не зря Патриарх Кирилл и Ким Чен Ын построили прекрасный Свято-Троицкий собор в Пхеньяне.



ПолитНавигатор: Достаточно ли российское общество идейно мобилизовано для победы в Священной военной операции? Правильно ли осознают жители России, во имя чего проводится СВО? И в чем главная ошибка идейного обеспечения СВО со стороны российских ведомств, отвечающих за госпропаганду?



Кирилл Фролов: Российское общество вообще не мобилизовано, потому что – партия похабного мира и измены во многом контролирует образование, воспитание и СМИ в России. Главная ошибка российской пропаганды – это раковая опухоль секулярного мышления, боязнь православных катехонических смыслов.



Враг этим пользуется. В крупнейшем мозговом центре врага, львовском Украинском католическом университете недавно прошла целая конференция об униатских смыслах войны с Россией, где утверждалась концепция этой войны как "священной битвы" с Православием, Катехоном и Третьим Римом со знаком плюс. То есть зло называлось добром и наоборот.



ПолитНавигатор: Что необходимо предпринять, чтобы жители России, и шире – всего Союзного Государства – от Бреста до Владивостока – понимали, во имя чего идет война?



Кирилл Фролов: Моя книга – фактор мобилизации общества всего нашего Отечества, которое, по словам главы Белой Руси Александра Лукашенко, у нас одно. Я готов проехать со своей книгой через все русское пространство – от Бреста до Владивостока. Каждому русскому человеку необходимо открыть метафизику Священной военной операции.



*****



Сорвать планы политических отморозков по заморозке освобождения Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси



Фролов Кирилл Александрович

3 Август 2023

https://i-sng.ru/publikacii/sorvat-plany-politicheskikh-otmorozk/



Состоялась презентация Сборника Кирилла Фролова "Священная Война. Метафизика СВО" ("Алетейя",СПб, 2023 г.)



Презентация состоялась 2 августа в Институте стран СНГ. Мы намеренно не стали откладывать до сентября, когда все вернуться из отпусков, потому что именно сейчас, когда Русская Армия сорвала контрнаступление укрорейха, началась неистовая реклама "заморозки конфликта", которая является не более чем очередным обманом России, попытка которого осуществляется путем "дезинформационной дипломатии". Это и анонсы "встреч по Украине в верхах" на Генассамблее ООН и G20, и статьи людей, которых я считал единомышленниками, о том, что Байден чуть–ли не "слил" укрорейх и его военная помощь ему, якобы, является, "пипеточной". Это и активизация "миротворческих усилий" Ватикана и их реклама, верным Папе и спасению укрорейха, Леней Севастьяновым в российских госсми за наши, налогоплательщиков, деньги. Лоббисты похабного мира с укророейхом придумывают какое то "изменение курса Ватикана" на основе его проповеди в Ватикане, где он призвал дополнить поставки оружия укрорейху (подчеркиваю – дополнить, а не отменить) креативными методами обработки детей русофобией.



Это и новая активация Эрдогана, который вместе с Папой Франциском пытается оказывать давление на Владимира Путина в вопросе возрождения кабальной зерновой сделки. Их цель ясна – сорвать освобождение "Южной пальмиры Российской Империи" Одессы. Это освобождение отрежет укрорейх от моря, что сделает его нежизнеспособным. Поэтому в августе молчать нельзя и это поняли мои единомышленники, которые анонсировали выход своих книг с теми же смыслами. Сергей Моисеев анонсировал свою книгу "Почему Харьков – это не про Украину?", а Антон Половенко – "Почему Николаев и Одесса - это не про Украину?". А суть моей новой книги – "Почему Екатеринослав и Киев – это не про Украину". Про Киев и состояние верных православных в "Матери городов русских" рассказал выпускник Киевских Духовных Школ Руслан Калинчук, недавно выбравшийся оттуда. По его словам, думающие православные там понимают, что автокефалия УПЦ – это путь к унии и Православие в Колыбели Крещения Руси спасет только Русская Армия. Сергей Бабурин поддержал мою книгу, сказав, что она является еще одним мощным снарядом против "антиРоссии".



Коллега Иван Скориков отметил, что в книге важные новые мемы, такие, как "укрорейх", "Соединенные штаты Антихриста", "б.УССР", ибо эффективные мемы являются важным фактором борьбы за общественное самосознание, словом, больше Новороссии и Малороссии, меньше Украины.



Историк Дмитрий Степанов, который нашел в Некрасовской библиотеке текст "Слова понуждаемого" святого Патриарха Афанасия Пателлария к вселенскому православному императору Алексею Михайловичу с приказом выполнить свой государственный долг – спасти Православие в Малороссии, освободить Константинополь и от латинства – Западную Европу и Латинскую Америку.



Подобные документы Священного Предания о России, как Катехоне, и Москве, как Третьем Риме, обильно приводятся в моей книге и они должны войти в ВУЗовский курс "Основы Российской Государственности". О необходимости этого говорили многочисленные студенты МГУ, МГИМО, Финансовой Академии при Правительстве России, присутствовавшие на презентации, являвшейся, одновременного, Круглым Столом "Святая Русь и Речь Посполитая. Кто кого?".



И ключевой вопрос был таков: "Если Россия – это вселенская православная Империя, то кто тогда император?" Ответ таков: "По факту – это Владимир Путин. О понимании им этой своей миссии, этого Креста, свидетельствуют его последние слова о том, что Зеленский уничтожает Православие и это является следствием многовековой борьбы католицизма и Православия.



Русинский политолог Константин Молчар рассказал о том, что подкарпатские русины живы и тоже ждут Русскую Армию, белорусский православный философ Дмитрий Куницкий рассказал о православном духовном подъеме на Западной Руси, делающим ее "Русской Вандеей".



Уроженец Малороссии Богдан Беспалько и Татьяна Савкина из издательства "Алетейя" рассказали об издании современных классиков–историков, развенчивающих украинский сепаратизм, таких, как Леонид Соколов и Александр Каревин, и об издании "Талергофского альманаха" - грандиозного списка и описания жертва геноцида карпатроссов, осуществленного украинофильским меньшинством и властями Австро– Венгрии, превратившими Галицкую Русь в русофобскую Галицию. То же самое будет в русских Одессе и Харькове, если их не освободить.



Ну и я презентовал свой сборник:



"Моя книга о том, что специальная военная операция российской армии является религиозной и цивилизационной войной за святое Православие. Она о том, что не может быть доброй и нейтральной Украины, ибо любое украинство является политическим униатством. Хочу подчеркнуть: книга является моим экспертным мнением, это не издание Института стран СНГ. Но мое мнение основано на веских аргументах. Например, по поводу необходимости освобождения Киева необходимо спорить не со мной, а со святым Патриархом Тихоном, который ясно сказал, что Русская Церковь не может признать мир, по которому мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгнутся от Державы Российской.



Во-первых, моя книга адресована политической элите России. Целью книги является срыв проектов похабного мира с укрорейхом, являющимся угрозой самому экзистенциальному бытию России. Православный христианин в российской власти, прочитав эту книгу, должен понять, что похабный мир с Укрорейхом является страшным грехом, способствование ему обрекает Православие в Колыбели Крещения Руси на уничтожение.



Меня очень обнадежили слова Владимира Путина, фактически сказавшего, что укрорейх уничтожает Церковь как таковую и что украинство является политическим униатством. Значит, меня слышат, это вдохновляет.



Во-вторых, книга предназначена бойцам на передовой и тем, кто думает о подписании контракта с Минобороны – они должны ясно понимать, что идут воевать за Православие.



И – в-третьих, книга предназначена для пленных солдат и офицеров ВСУ, чтобы они сообщили на еще неосвобожденные земли, что находиться в рядах ВСУ и воевать с Россией, являющейся православным Катехоном, является грехом. Крещеный человек должен бежать из ВСУ, нахождение там несовместимо с Православием.



Аргументы, изложенные в книге, действенны, и я прошу Минобороны и Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами закупить в издательстве "Алетейя" тираж для этих целей.



Главный посыл книги – никакой альтернативы освобождению Одессы и Киева не существует, похабный мир с укрорейхом приведет его в НАТО и реально убьет Православие в Колыбели Крещения Руси. Похабный мир с укрорейхом – это убийство Православия в Новороссии, Малороссии и на Подкарпатской Руси, ибо проект "Украина" создан Ватиканом и поддержан глобалистами именно с этой целью.



Зачем нужна "специальная просвещенческая операция" для жителей обоих берегов Днепра, Десны и Сейма, то есть для жителей Украины, России и Белоруссии? Не поздно ли ее проводить?



Проводить специальную миссионерскую и просветительскую операцию для зомбированных украинством – не поздно. Необратимость украинства является его главным мифом. Правда о Талергофе и сейчас откроет глаза миллионам обманутых. Сложность задачи не должна нас пугать и не является поводом для отказа от решения проблем. Саботаж СВО является преступлением. Замолчали даже статью Путина "Об историческом единстве украинцев и русских". Элитная измена является реальной угрозой.



Вообще, Утверждение о "неподъемной цене" проведения СВО в полном объеме, с освобождением Киева, являются циничной ложью партии измены. Цена для русского народа будет неподъемной как раз в случае похабного мира, партия которого – это партия рек русской крови.



А недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян вызывает оптимизм. С точки зрения сбережения жизней русского солдата, грешно отказываться от помощи КНДР в победе в СВО, которую она сама нам предложила. Не зря Патриарх Кирилл и Ким Чен Ын построили прекрасный Свято-Троицкий собор в Пхеньяне.



Достаточно ли российское общество идейно мобилизовано для победы в Священной военной операции? Правильно ли осознают жители России, во имя чего проводится СВО? И в чем главная ошибка идейного обеспечения СВО со стороны российских ведомств, отвечающих за госпропаганду?



Российское общество вообще не мобилизовано, потому что – партия похабного мира и измены во многом контролирует образование, воспитание и СМИ в России. Главная ошибка российской пропаганды – это раковая опухоль секулярного мышления, боязнь православных катехонических смыслов.



Враг этим пользуется. В крупнейшем мозговом центре врага, львовском Украинском католическом университете недавно прошла целая конференция об униатских смыслах войны с Россией, где утверждалась концепция этой войны как "священной битвы" с Православием, Катехоном и Третьим Римом со знаком плюс. То есть зло называлось добром и наоборот.



Что необходимо предпринять, чтобы жители России, и шире – всего Союзного Государства – от Бреста до Владивостока – понимали, во имя чего идет война?



Моя книга – фактор мобилизации общества всего нашего Отечества, которое, по словам главы Белой Руси Александра Лукашенко, у нас одно. Я готов проехать со своей книгой через все русское пространство – от Бреста до Владивостока. Каждому русскому человеку необходимо открыть метафизику Священной военной операции".



Фролов Кирилл Александрович Источник - politnavigator.net

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