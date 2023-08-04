"Хватит стесняться!" - когда Россия начнет сбивать американские БПЛА

17:10 06.08.2023

"Хватит стесняться!" – в Москве требуют уничтожить натовских разведчиков



Владимир Гладков



Российское руководство должно прекратить стесняться и начать активное уничтожение технических средств разведки НАТО, которые помогают ВСУ обстреливать Россию.



"Надо прекратить стесняться. Нужно наносить серьезный военно-технический ущерб тем объектам США и Британии, которые откровенно используются для нападения на РФ.



Я имею в виду всякие самолеты-разведчики, беспилотники, и прочее. Что это они летают? Мы один керосином описяли – он упал. А остальные продолжают летать", – сказал Фатигаров.







Он подчеркнул, что любая западная техника, помогающая ВСУ наносить удары по территории РФ, должна быть немедленно уничтожена.



"Мы слышим официальные заявления, что мы доказали, что "Рипер" летал, и координировал удар по Крымскому мосту. Там было два удара с разницей в 20 минут, вообще позор. "Рипер" летал, и что с этим "Рипером"?



Судно турецкое шло, мы доказали, что с него шел [дрон] – и что? Где протест хотя бы в сторону турецкой стороны? Я уже не говорю, что судна быть не должно, и капитан должен быть в розыске", – потребовал эксперт.