 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Хватит стесняться!" - когда Россия начнет сбивать американские БПЛА
17:10 06.08.2023

"Хватит стесняться!" – в Москве требуют уничтожить натовских разведчиков

Владимир Гладков

Российское руководство должно прекратить стесняться и начать активное уничтожение технических средств разведки НАТО, которые помогают ВСУ обстреливать Россию.

"Надо прекратить стесняться. Нужно наносить серьезный военно-технический ущерб тем объектам США и Британии, которые откровенно используются для нападения на РФ.

Я имею в виду всякие самолеты-разведчики, беспилотники, и прочее. Что это они летают? Мы один керосином описяли – он упал. А остальные продолжают летать", – сказал Фатигаров.



Он подчеркнул, что любая западная техника, помогающая ВСУ наносить удары по территории РФ, должна быть немедленно уничтожена.

"Мы слышим официальные заявления, что мы доказали, что "Рипер" летал, и координировал удар по Крымскому мосту. Там было два удара с разницей в 20 минут, вообще позор. "Рипер" летал, и что с этим "Рипером"?

Судно турецкое шло, мы доказали, что с него шел [дрон] – и что? Где протест хотя бы в сторону турецкой стороны? Я уже не говорю, что судна быть не должно, и капитан должен быть в розыске", – потребовал эксперт.

Источник - politnavigator.net
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