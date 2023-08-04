Самаркандец Лапасов - новый постпред. Узбекистана в ООН

17:13 06.08.2023

Назначен новый постпред Узбекистана в ООН



Улугбек Лапасов назначен новым постоянным представителем Узбекистана при ООН вместо Бахтиера Ибрагимова.



Улугбек Хидирович Лапасов назначен новым постоянным представителем Узбекистана при ООН, сообщает УзА.



