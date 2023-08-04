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|Самаркандец Лапасов - новый постпред. Узбекистана в ООН
17:13 06.08.2023
Назначен новый постпред Узбекистана в ООН
Улугбек Лапасов назначен новым постоянным представителем Узбекистана при ООН вместо Бахтиера Ибрагимова.
Улугбек Хидирович Лапасов назначен новым постоянным представителем Узбекистана при ООН, сообщает УзА.
До этого эту должность с 2017 года занимал Бахтиер Ибрагимов, который в 2020 году получил получил высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла.
Улугбек Лапасов с июля 2018 года работал постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также заместителем председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022 год.
Он родился в 1982 году в Самарканде. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии (2005), а также магистратуру в Университете Лион-3 имени Жана Мулена (2006).