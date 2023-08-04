Талибы из-за плохого качества нефти вернули Узбекистану 67 нефтяных танкеров

21:55 06.08.2023

Афганистан вернул Узбекистану десятки нефтяных танкеров



Талибы из-за плохого качества нефти вернули Узбекистану 67 нефтяных танкеров



Афганские власти отправили обратно 67 нефтяных танкеров в Узбекистан по причине низкого качества нефти.



В Национальном управлении по стандартизации заявили, что это произошло впервые из-за проблем с качеством. В официальном сообщении также добавили о принятии серьезных мер для предотвращения импорта нефти низкого качества.



Ранее талибы (организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) уже возвращали танкер в Иран из-за ненадлежащего качества нефти.



Александра Бурнашева