American Thinker: Войны хотели все – кроме России

00:09 07.08.2023

06.08.2023 |



"Втравив свою страну в конфликт с Россией, Зеленский как глава государства совершил чуть ли не величайшее в истории безумство"



"Незадолго до ввода российских войск на Украину председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что в случае полномасштабного вторжения Киев может пасть в течение 72 часов. Но почему же, если США ждали неминуемого краха Украины, НАТО не остановила надвигающийся конфликт и не пообещала не включать Украину в свой состав? Это развеяло бы опасения Москвы в связи с расширением НАТО на восток.



Разве не того следует ждать от альянса, чья заявленная миссия – "внести действенный вклад в обеспечение мира и безопасности на международной арене", "продвигать демократические ценности" и "стремиться к мирному разрешению споров?", – пишет интернет-издание American Thinker.



И после унизительного поражения в Афганистане НАТО срочно понадобилась еще одна война, чтобы как-то оправдать свое существование.



Казалось, лидеры НАТО грезили новой войной. Когда в декабре 2021 года в последней отчаянной попытке Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО прекратила расширение на восток и пообещала не принимать Украину в свой состав, генеральный секретарь Йенс Столтенберг спесиво отказался даже обсуждать эту тему, отмечает автор статьи Александр Марковский (Alexander G. Markovsky).



"Зеленскому тоже ничто не мешало избежать конфликта. А ведь откажись он от своей просьбы о членстве в НАТО, это удовлетворило бы требования Москвы, и она бы не стала вводить войска. Но коррумпированным царькам в Киеве не было дела до стабильности и целостности Украины. Они предвкушали миллиарды финансовой и военной помощи и неограниченные перспективы личного обогащения.



Некоторые европейцы, зацикленные на веках поражений и унижений, почуяли шанс расквитаться – тем более без непосредственного военного участия. Байден же надеялся развязаться с Афганистаном и рассчитывал сделать украинский кризис поворотным моментом своего президентства.



По иронии судьбы, войны хотели все – кроме России", – говорится в статье.



Стратегия НАТО заключалась в том, что Америка и ее союзники спровоцируют Москву ввести войска и воспользуются этим как предлогом, чтобы обложить Россию губительными санкциями. Они парализуют российскую экономику и лягут тяжким бременем на президента Путина, со временем вынудив его уйти. Уход Путина, в свою очередь, создаст вакуум власти и геополитически ослабит Россию. Дальнейшая же судьба Украины никакого значения не имеет – ей отводилась лишь роль приманки, уверено издание.



Однако стратегические гении НАТО в очередной раз просчитались. Санкции не дали желаемого результата, а сам альянс втянулся в опосредованную войну с Россией.



Эта отрезвляющая реальность вынудила НАТО "переформатировать" конфликт и выработать новую стратегию. Теперь она сосредоточена на затяжной войне на истощение, чтобы ослабить Россию в экономическом и военном отношении и заставить ее капитулировать.



"Поскольку боевые действия бушуют на украинской земле, Украина платит колоссальную цену как экономически, так в человеческом отношении: около половины из ее 35-миллионного населения покинуло страну, убито или ранено. Ее инфраструктура, кропотливо возводившаяся в течение двух веков, рушится, экономика практически разорена, а бывшая житница Европы недавно приняла закон о выращивании марихуаны.



Страна оказалась в нищете и выживает за счет международной поддержки. Зеленский ходит по миру с протянутой рукой, выклянчивая военную и экономическую помощь. Как ни позорно, но эта многострадальная страна образованных людей превратилась в страну попрошаек. Даже сам Зеленский одевается как попрошайка", – констатирует издание.



Зеленский считает, раз он продвигает интересы Запада, то вправе рассчитывать и на встречные обязательства. Спасение страны он видит в членстве в НАТО и ЕС, чтобы сесть на международное пособие и стать иждивенцем. Кроме того, он ждет, что Запад предложит сотни миллиардов долларов на восстановление страны.



Однако недавний саммит НАТО в литовской столице Вильнюсе охладил пыл Зеленского. Места на кладбищах по всей Украине стремительно заканчиваются, а НАТО даже отказалось выписать приглашение. Зеленский гнался за членством в НАТО, словно борзая за механическим кроликом, но, похоже, смекнул, что его мечта о членском билете развеялась, и не преминул высказать руководству НАТО свое решительное разочарование.



Но лидеров НАТО совершенно устраивает, что украинцы воюют, а сами они в конфронтацию с ядерной державой не встревают.



Если верить генералу Марку Милли, блок НАТО в принципе не рассчитывал, что Украина сохранит независимость.



Поэтому, когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему его место.



Несмотря на то, что стороны взяли на себя новые обязательства по оружию и подтвердили дальнейшую экономическую помощь, саммит НАТО не принес Зеленскому немедленной политической отдачи, которой он так жаждал.



"Втравив свою страну в конфликт с Россией, Зеленский как глава государства совершил чуть ли не величайшее в истории безумство. В итоге Украина пополнит список стран, которые Америка оставила в руинах.



Хотя к настоящему моменту крови на Украине пролилось уже больше, чем во всех европейских конфликтах со времен Второй мировой вместе взятых, организация, "приверженная мирному разрешению споров", почему-то до сих пор не проявила готовности даже обсуждать мирное решение", – заключает American Thinker.