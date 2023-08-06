 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Саудовской Аравии так и не вычислили "формулу мира" для Киева
00:10 07.08.2023

6.08.2023

40 стран собрались выдвинуть РФ условия окончания конфликта с Украииной
Геннадий Петров

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй – самый желанный для Украины участник встречи в Джидде.
Помощники по нацбезопасности, спецпредставители правительств и политические советники из 40 государств собрались в городе Джидда, чтобы сблизить их позиции в отношении украинско-российского конфликта. По итогам встречи решено создать рабочие группы по обсуждению того, что президент Украины Владимир Зеленский называет "формулой мира" – переговорных позиций, на основе которых возможно прекращение кровопролития.

В Саудовской Аравии прошли одни из самых интригующих переговоров, связанных с российско-украинским конфликтом. Их цель, насколько можно судить по скупым сообщениям из Джидды, заключалась в том, чтобы сблизить позиции стран, как прямо входящих в проукраинскую коалицию, так и старающихся поддерживать нейтралитет. В идеале участники встречи должны были выработать общую точку зрения. Ее предполагалось представить РФ на некоем глобальном саммите, который, как считает Зеленский, должен пройти этой осенью.

Цель, по-видимому, достигнута частично. Нет точной даты саммита, явно нет полного совпадения позиций, но есть готовность продолжить диалог и признание того, что российско-украинский конфликт – это проблема общемирового масштаба. Вряд ли в сегодняшней ситуации Киев мог рассчитывать на что-то большее.

С украинской стороны на встрече в Джидде присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак. И он, и другие представители Украины в своих публичных заявлениях всячески подчеркивали, что в основе обсуждения лежала так называемая "формула мира", представленная Зеленским на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Это 10 требований, довольно общих по своей сути, допускающих разные трактовки.

Например, среди предлагаемого Зеленским есть "обеспечение продовольственной безопасности", "вывод российских войск и прекращение боевых действий" (без указаний, откуда именно российские войска должны уйти), "возвращение справедливости".

Вместе с тем издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники в руководстве ЕС, сообщало, что в Джидде украинская позиция была гибче. Киев "не оказывал давления на другие страны, чтобы они приняли украинский "мирный план", в то время как участники других делегаций не настаивали на том, чтобы Украина отказалась от него". Украине было важно, чтобы позиции участников встречи так или иначе сблизились на проукраинской основе, а уж каковы будут детали этого сближения – не суть важно.

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Глава офиса президента Украины Андрей
Ермак доволен итогами встречи в Джидде.
Фото ReutersАгентство Bloomberg утверждает, что в сентябре Зеленский озвучит "формулу мира" с трибуны ООН. Возможно, она будет отличаться от той, о которой он говорил в Индонезии год назад. На встрече в Джидде решено создать рабочие группы, где будет обсуждаться каждый из пунктов "формулы мира" Зеленского.
Встречу в Саудовской Аравии предваряли консультации в июне, в Копенгагене (см. "НГ" от25.06.23), которые прошли без участия представителя КНР. Это во многом снижало значимость мероприятия. Без Китая с его политическим и экономическим весом любое обсуждение проблемы общемирового значения не может быть полноценным. Возможно, свою роль сыграло неудачно выбранное место проведения переговоров. Дания – страна, входящая в НАТО, она не нейтральна по определению, к тому же ее отношения с Китаем последние годы оставляют желать лучшего. Официальный Копенгаген критикует КНР по многим вопросам – в том числе по соблюдению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

Организатор же нынешней встречи – Саудовская Аравия. Ее отношения с Китаем находятся на подъеме, а в украинско-российском конфликте власти королевства не стремятся жестко и однозначно встать на какую-либо сторону. Неудивительно, что в переговорах в Джидде участвовал спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Это было воспринято Киевом как успех, в том числе своей дипломатии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал новость о делегировании Ли Хуэя в Джидду "суперпрорывом" и "исторической победой". Мысль спорная, но, безусловно, к достижениям организаторов мероприятия стоит отнести то, что оно оказалось достаточно представительным.

По заявлению Ермака, кроме Украины, Саудовской Аравии и Китая во встрече в Джидде очно или в онлайн-формате участвовали представители 37 государств. От Европы: Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. От Африки: Египет, Союз Коморских островов и ЮАР. От Азии и Океании: Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Южная Корея, Япония. От обеих Америк: США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили. На встрече также присутствовали представители ООН и Евросоюза.

Нетрудно заметить, что в Джидде были представлены все крупнейшие государства, так или иначе вовлеченные в украинско-российский конфликт. Там была и Турция – ключевой участник зерновой сделки и претендент на роль посредника между Москвой и Киевом, и все страны БРИКС, кроме РФ (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР), и, конечно, все западные союзники Украины. Следовательно, этот формат переговоров показал свою жизнеспособность.

Источник - НГ
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