Бишкек договаривается с Анкарой об открытии новых турецких лицеев, - В.Панфилова

00:51 07.08.2023

В Киргизии не хватает средств для развития собственной системы образования

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

06.08.2023



Посол Киргизии в Анкаре Руслан Казакбаев продвигает турецкое образование в республике.

Киргизия и Турция в ближайшее время обменяются визитами министров образования двух стран. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров посла Киргизии в Турции Руслана Казакбаева с министром национального образования Турции Юсуфом Текином. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в научно-образовательной сфере. Речь шла о наборе учителей киргизского языка и литературы, музыки и народного творчества в школу села Уллу Памир в турецкой провинции Ван, где компактно проживают этнические киргизы. Также говорили об открытии дополнительных турецких школ и профессиональных лицеев в Киргизии в рамках образовательного фонда "Маариф".

Руслан Казакбаев положительно оценил деятельность образовательного турецкого фонда "Маариф" в Киргизии, открытого в Бишкеке в сентябре 2021 года при его участии. В то время Казакбаев занимал пост министра иностранных дел республики. За это время в Бишкеке под эгидой фонда "Маариф" была открыта только одна школа. Действующие в республике турецкие образовательные учреждения – детские сады, школы, лицеи и даже ведущий турецкий университет "Манас", патронаж над которым взял лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, работают под эгидой фонда "Сапат" (прежнее название – "Себат").



Напомним, что все турецкие учебные заведения в Киргизии принадлежали турецкому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в 2016 году в попытке государственного переворота в Турции и потребовал от всех дружественных стран закрыть принадлежащие ему учебные заведения или передать их под контроль государственному фонду "Маариф". Эту просьбу проигнорировал тогдашний глава республики Алмазбек Атамбаев, который в ущерб отношениям с Анкарой распорядился перерегистрировать сеть лицеев "Себат" под новым названием "Сапат". Ее новым соучредителем стало Министерство образования и науки Киргизии.



Одной школы под эгидой фонда "Маариф" в Киргизии, вероятно, недостаточно, поэтому киргизская сторона, как сообщил МИД Киргизской Республики (КР), "с учетом большого опыта Турции выразила заинтересованность в учреждении кыргызско-турецких профессиональных лицеев в КР".



Юсуф Текин, в свою очередь, выразил готовность в продвижении совместных проектов в сфере образования и отметил, что турецкая сторона готова изучить вопросы, предложенные киргизской стороной. По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении взаимных визитов глав министерств в Киргизию и в Турцию в ближайшее время.



"У Турции в Киргизии конкурентов в сфере образования нет. Анкара уделила особое внимание этому процессу", – сказал "НГ" политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков. По его словам, турецкое образование пользуется большой популярностью у населения. Эксперт напомнил, что обучение в турецком университете "Манас" бесплатное в отличие от "Американского университета в Центральной Азии" (АУЦА) и Киргизско-российского славянского университета (КРСУ). "Та мягкая сила, которая присутствует в Кыргызстане со стороны Турции, заключается именно в образовании. В турецких образовательных учреждениях Киргизии Турция популяризируется как страна номер один в мире в сфере образования. Поэтому Анкара, несмотря на финансовые проблемы, на образовании экономить не будет. Все это вписывается в концепцию тюркоязычных интеграционных процессов, которые происходят в Центральной Азии, включая персоязычный Таджикистан. До создания регионального объединения Великого Турана в Анкаре еще далеко, поэтому работают в молодежной среде над созданием "Тюркского союза", – считает Шестаков. По его мнению, в этом направлении и будут действовать образовательные учреждения.



Политолог подчеркнул что Турция в отличие от России и США начинает работать с молодежью с детского сада. Анкара и относится к процессу образования именно с точки зрения идеологии. Россия выбрала путь поддержки и сохранения русского языка и готова сотрудничать в этом направлении, но идеологически это выглядит очень скромно.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечает, что Турция, развивавшая систему образования в Киргизии в своих интересах еще с 90-х годов, утратила ее из-за проблем с Гюленом и сегодня вынуждена восстанавливать связи с Киргизией, включая образование. "В результате киргизско-турецкие отношения перестраиваются, возникает запрос на стандартизацию и контроль всех образовательных учреждений, связанных с Турцией. Анкара готова финансово вкладываться и продвигать свои образовательные стандарты, создавая почву для мягкой силы, и делает это довольно эффективно", – сказал "НГ" Притчин. По его словам, никто из других игроков так системно к среднему образованию в Киргизии не подходит, как это делает Турция. "В Киргизии не хватает мощностей для развития своего образования, и поэтому турецкое образование приветствуется. Соответственно во власти существует и группа лоббистов, которая продвигает интересы сотрудничества с Турцией. Для российского влияния это не самое позитивное развитие ситуации, поэтому в последнее время активизировались разговоры об открытии русских школ и координировании усилий в образовании. Тем не менее Турция продолжает использовать свои сильные стороны и культурно-историческую близость для укрепления своего влияния в регионе", – считает Притчин.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский сказал "НГ", что это шаг в сторону перевода не только среднего, но и средне-специального образования на рельсы страны НАТО с серьезным уклоном в тюркский мир и идей построения Великого Турана. Одновременно следует держать в фокусе внимания тот факт, что сама Турция находится под серьезным влиянием Великобритании. Эксперт отмечает, что Киргизия, содействуя воспитанию молодежи в преклонении перед англосаксонским миром и Турцией, признает потерю национальных образовательных кадров и навыков за годы независимости.



Кобринский подчеркнул, что Руслан Казакбаев, занимая должность посла и представляя интересы президента Киргизии Садыра Жапарова, транслирует его видение и позицию. "Естественно, турецкий министр Юсуф Текин выразил готовность продвигать любые совместные проекты в сфере образования, где Турция оказывается в заведомо выигрышном положении. Молодежь и общество Киргизии скорее всего не будут осведомлены о том, что данные проекты способствуют укреплению позиций англосаксонского мира в Центральной Азии", – резюмировал Кобринский.