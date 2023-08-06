Иран расширяет сферу своего влияния на весь Мировой океан, - И.Субботин

00:58 07.08.2023

Подготовка к эскалации с США вынуждает Тегеран вооружаться

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

6.08.2023



Военно-морские силы (ВМС) в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), влиятельной иранской военно-политической организации, получили серию новой боевой техники. Командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами заметил, что теперь любая точка в Мировом океане находится в зоне досягаемости Тегерана. Передачу Корпусу дополнительного оснащения трудно рассматривать вне контекста ирано-американского морского противостояния. В эти месяцы США повысили внимание к ситуации вокруг Персидского залива, нарастив военное присутствие у берегов союзников.

Командование Корпуса приняло новые вооружения иранского производства на торжественной церемонии. По данным агентства "Тасним", в обновленный арсенал включены боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с увеличенной дальностью полета, системы радиоэлектронной борьбы и транспортные средства. Официальные СМИ обращают внимание на то, что силы КСИР получили сотни крылатых и баллистических ракет с дальностью от 300 до 1000 км, а также различные типы пусковых установок, радары и системы управления.



Салами заявил, что теперь иранская сфера влияния "охватывает все без исключения части Мирового океана". "Иранцы работают самостоятельно и не полагаются на другие силы", – подчеркнул командующий КСИР, имея в виду зарубежный оборонпром. Салами отметил, что производители Исламской Республики обязаны большей частью своих технических достижений международным санкциям, которые приучили их опираться на собственные возможности.



В этом месяце КСИР уже проводил показательную акцию, устроив военно-морские учения в районе острова Абу-Муса в Персидском заливе. Претензии на эту территорию выдвигают Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечало агентство ИРНА, целью маневров было показать "авторитет и боевую готовность ВМС КСИР обеспечивать безопасность в Персидском заливе и на иранских островах". Военные также высадились на острове Большой Томб, который Эмираты также считают частью своей территории. В учениях были использованы новые корабли, оснащенные ракетами с дальностью полета 600 км. Вместе с тем на некоторых участках, в том числе на Абу-Мусе, были развернуты баллистические ракеты и крылатые ракеты с дальностью 120 км и 300 км.



Повышенную активность Тегерана сложно рассматривать в отрыве от проблемы его противостояния с Вашингтоном в регионе.



США анонсировали меры по усилению военного присутствия в регионе Персидского залива. Декларировалось, что это делается в целях противодействия Ирану. В этом месяце агентство AP сообщало, что Пентагон начал рассматривать вариант с размещением на коммерческих судах, следующих через Ормузский пролив, своих военнослужащих. Инициатива обсуждается в связи с тем, что Вашингтон обвиняет Тегеран в попытках захвата гражданских танкеров. Предоставление военного персонала было бы экстраординарной мерой, которая означала бы значительное повышение уровня обязательств перед ближневосточными союзниками, считающими, что Вашингтон снизил внимание к этой арене.



"В ходе прошедшей церемонии ВМС КСИР было передано большое количество различных вооружений и техники: в первую очередь это были различные береговые ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами, – отметил в разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. – По большей части это комплексы с уже известными иранскими ракетами вроде противокорабельных Nasir с дальностью до 90 км и противокорабельных Ghadir дальностью до 300 км. Но среди них промелькнула и наземная пусковая установка с новейшими иранскими противокорабельными крылатыми ракетами Abu Mahdi, о принятии которых на вооружение сообщалось в конце июля".



По словам собеседника "НГ", ракеты Abu Mahdi имеют заявленную максимальную дальность более 1 тыс. км. "Соответственно они резко увеличивают радиус возможного поражения морских целей с побережья Ирана силами береговой обороны КСИР, – обратил внимание Лямин. – ВМС КСИР в ходе этой церемонии получили очередные партии различных БПЛА от небольших разведывательных аппаратов и дронов-камикадзе до больших разведывательно-ударных БПЛА Mohajer-6". Эксперт подчеркнул, что беспилотники играют огромную роль в рамках иранской стратегии асимметричной обороны в морском пространстве.