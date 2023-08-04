Израиль бомбит Дамаск и обстреливает сектор Газа: погиб гражданский россиянин

06:38 07.08.2023

Сегодня, 7 августа, израильская авиация нанесла ракетные удары по предместьям Дамаска. В результате произошедшего погибли четверо военнослужащих. Таковы данные газеты Al Watan. Других подробностей ЧП издание не приводит.



Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин России. Ракета угодила в квартиру, где жил мужчина. Вместе с россиянином погибли его жена и сын.



Всего же в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек. Также еще несколько жителей получили различные ранения.