 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 05.08.2023
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Пятница, 04.08.2023
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Израиль бомбит Дамаск и обстреливает сектор Газа: погиб гражданский россиянин
06:38 07.08.2023

Сегодня, 7 августа, израильская авиация нанесла ракетные удары по предместьям Дамаска. В результате произошедшего погибли четверо военнослужащих. Таковы данные газеты Al Watan. Других подробностей ЧП издание не приводит.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин России. Ракета угодила в квартиру, где жил мужчина. Вместе с россиянином погибли его жена и сын.

Всего же в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек. Также еще несколько жителей получили различные ранения.

Источник - svpressa.ru
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