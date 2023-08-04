Строительство АЭС в Казахстане: есть ли угрозы и каковы плюсы

07:37 07.08.2023 Вокруг строительства АЭС на протяжении последнего десятилетия не утихают споры. Корреспондент Zakon.kz разбирался в нюансах атомной генерации и почему российские технологии больше всего подошли бы для реализации проекта по сооружению атомной станции в Казахстане.

В прошлом году, выступая на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нуждается в "чистой" атомной электроэнергии. В противном случае, по его словам, без строительства АЭС существует большая вероятность потери всей экономики страны.



Риск остаться без света



Нужно сказать, что такие доводы возникли не на пустом месте. Они были подкреплены участившимися перебоями с электроэнергией. В качестве примера приводились проблемы с электричеством в конце января 2022 года в Алматы и ряде областей Казахстана.



Весьма вероятно, что в будущем эти проблемы могут только усугубиться. Тем более что уже сейчас страна испытывает острый дефицит электроэнергии. Управляющий директор НПП "Атамекен", заслуженный энергетик, независимый эксперт Жакып Хайрушев рассказывает, что сегодня объемы этого дефицита весьма внушительные.



"В настоящее время у нас дефицит достигает 1,5 тысячи мегаватт. Если бы сегодня у нас была АЭС, то этот дефицит был бы перекрыт. 1,5 тысячи – это, наверное, пять-шесть областных центров, таких как город Уральск, как Западно-Казахстанская область. Потребление там составляет в настоящее время 250-300 мегаватт – это пиковые нагрузки. Поэтому такие области, как ЗКО, пять-шесть областей Казахстана – вот что такое 1,5 тысячи".

Жакып Хайрушев

Конечно же, атомная генерация не снизит потребность в электричестве одномоментно, но он убежден, что если бы АЭС построили еще 10 лет тому назад, то этот вопрос сейчас бы на повестке не стоял.



"В нашем случае, если бы 10 лет назад этот вопрос закрыли, сегодня бы уже имели эту генерацию".

Жакып Хайрушев

В целом, использование мирного атома во всем мире набирает обороты. На сегодня атомная энергетика является важнейшей подотраслью глобальной энергетики и вносит заметный вклад в глобальное производство электроэнергии. Около 10% производства электроэнергии в мире принадлежит АЭС.



Отрасль также занимает четвертое место по объему генерации после угольной, газовой и гидроэнергетики.



Казахстан АЭС строительство

Фото: pixabay



Кстати, себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС, составляет серьезную конкуренцию той, что производится другими типами электростанций. В углеводородной генерации доля себестоимости сырья составляет порядка 60-70%, и это значит, что цена на электроэнергию напрямую зависит от падения или роста цен на углеводороды. В атомной генерации доля себестоимости урана составляет не более 10%, что означает, что колебание цен на уран практически не сказывается на конечной стоимости электроэнергии.



Негативный опыт



Отчасти причиной того, что в Казахстане все никак не построят АЭС, является имеющийся у страны негативный опыт, связанный с радиоактивными последствиями в результате ядерных испытаний. Эти испытания в советское время проводились на полигонах, в том числе на Семипалатинском ядерном полигоне, Сары-Шагане и других.



Это создало у населения определенные опасения и осторожность относительно ядерных технологий. Ядерные испытания оставили глубокий след в человеческом сознании и создали опасения относительно безопасности атомной энергетики. Позже в эти страхи свою лепту внесла авария на Чернобыльской АЭС. Поэтому люди опасаются возможных аварий, последствий для окружающей среды и здоровья.



Согласно данным исследования бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope от 2021 года, только 40% казахстанцев выступают за строительство станции, 55% – против строительства. При этом 36% из выступающих против строительства АЭС считают, что Казахстан не готов к эксплуатации подобного рода объекта. Это выглядит достаточно странным, учитывая роль страны в развитии атомной отрасли и успешный 25-летний опыт эксплуатации первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350. Скорее всего, такие мнения возникают из-за отсутствия достаточной информации о высоком научном и инфраструктурном потенциале атомной отрасли.



На взгляд Жакыпа Хайрушева, эти опасения беспочвенны, потому что сейчас технологии ушли далеко вперед, а обладающие АЭС страны просчитывают все ситуации и обеспечивают надлежащую защиту.



"В Припяти сыграла роль недоработанность технологий. Как обычно было в советское время, к каким-то праздникам быстро-быстро запускали. Многие защитные функции были недоработаны. Касательно Франции и других стран, то там пока не было, слава Богу, никаких ЧС, и я надеюсь, что не будет, потому что все случаи, которые происходили и в Чернобыле, и в Фукусиме, они уже приняты во внимание, и возможность возникновения таких случаев предотвращена. Я был на АЭС в Санкт-Петербурге. Там последние 3+ технологии, я заходил прямо в турбинный цех, видел самую большую турбину на 1200 мегаватт".

Жакып Хайрушев

А вдруг Балхаш обмелеет?



С момента выступления президента прошло 1,5 года. За это время в Казахстане приблизились к выбору площадки под строительство АЭС. Рассматривалось несколько локаций, но наиболее подходящим для сооружения первой станции в стране является поселок Улькен на берегу озера Балхаш в Алматинской области, а город Курчатов на реке Иртыш в Абайской области рассматривается как точка для строительства второй АЭС.



Казахстан АЭС стротельство

Фото: primeminister.kz



Уже, было дело, начали присматриваться к технологиям и странам, которые смогут построить в Казахстане АЭС, но совсем недавно заговорили про возможное падение уровня воды в водоемах, близ которых планируется возводить объект. Мол, не исключено, что в этих водоемах через 10 лет на 10 метров может снизиться объем воды. Тогда это вынудит участников проекта адаптироваться к новой реальности.



Но на этот случай, как считает энергетик, у специалистов найдется выход.



"Есть опасения по воде, но сегодня требование воды для таких технологий минимизировано. Что, Узбекистан морская держава или Бангладеш супертехнологическая держава? Здесь играет роль прагматичность, развитие экономики. Каждый доллар экономики требует вложений десятков долларов электроэнергии. Поэтому наш глава государства, правительство должны быть прагматичными. Нам нужна электроэнергия".

Жакып Хайрушев

Цена вопроса и отдача в тарифах



Также не перестают звучать доводы о дороговизне АЭС, которая может стоить "десятки" миллиардов долларов. Но эксперт отмечает, что деньги окупятся через соответствующие тарифы, по которым электроэнергия будет отпускаться потребителям.



"С учетом того, что я знаю, как делается баланс электроэнергии, когда в часы пик наши энергетики не знают, где взять лишний киловатт... И, чтобы не отключать наших жителей и не превратиться в страну "Казахстан в начале 90-х", когда веерно отключались поселки и города, мы закупаем до 1,5 тысячи мегаватт из соседних энергосистем. А там тарифы похлеще, чем деньги на АЭС. Никто же не говорит, слушайте, а почему вы покупаете в России по 45-50 тенге за 1 киловатт? Там такая же дорогая электроэнергия! Но мы просто вынуждены покупать. А чтобы ее не покупать, нам нужен базовый источник генерации. Такой в Казахстане нет, к сожалению".

Жакып Хайрушев

Вдобавок еще и те базовые, что имеются, работают на износ. Их даже невозможно отремонтировать, потому что нельзя будет остановить. Заменить-то нечем.



"Они не могут нормально отремонтироваться, потому что у нас страшный дефицит. Им приходится буквально на износ работать. Я работал на Экибастузской ГРЭС, и чтобы предприятие расхолодить и потом обратно запустить – это нужны колоссальные ресурсы, человеческие и финансовые".

Жакып Хайрушев

На кону – углеродная нейтральность



Именно поэтому одним из основных аргументов строительства АЭС у специалистов на сегодня является производство собственной электроэнергии.



Кстати, это не только избавит от зависимости в энергоисточниках соседних государств, удешевит тарифы на электричество, но еще и обеспечит экономике углеродную нейтральность, к которой так стремится Казахстан. Ведь явное преимущество АЭС заключается в отсутствии выбросов аэрозолей и парниковых газов в атмосферу.



"Действительно, Казахстан являлся некой площадкой для отработки технологий. Вначале это был Семипалатинский полигон, золоотвалы, запуск и падение ступеней ракет. Поэтому сегодня мы должны уже стать "чистым" государством и в плане моральности, и в части экологии. Смотрите, вы, допустим, швея, у вас есть хлопок, есть ткацкие станки, где вы делаете материалы, а шьете одежду в другой стране. Здесь точно так же. У нас свой уран, свои специалисты, мы уже делаем топливо, а сжигать его негде, потому что нет своей технологии АЭС. По специалистам, у нас есть атомщики, физики-ядерщики. Их не так много, но оканчивая вузы, им сейчас просто негде работать".

Жакып Хаурышев

К тому же по сравнению с возобновляемыми источниками энергии у атомной есть бесспорный плюс. В частности, АЭС работает круглый год, а объекты ВИЭ очень зависят от погоды и времени суток. Говоря профессиональным языком, коэффициент использования установленной мощности АЭС – более 90%, а у ВИЭ – не более 25-35%.



"Мы вместе с другими странами обязались обеспечить углеродную нейтральность нашей экономике, поставили задачу добиться 100%-ной углеродной нейтральности к 2060 году. Но есть только одна технология, которая отработала десятки лет и имеет опыт работы во многих государствах мира, – это атомная энергетика. Именно с точки зрения базовой электростанции, а не маневренной или возобновляемой энергетики. Понятно, что ВИЭ входят в список технологий, которые не разрушают озоновый слой, с помощью которой, не нарушая окружающую среду, можно вырабатывать электроэнергию. Но мы сегодня говорим о базовой генерации – это та генерация, которая может обеспечить выработку электроэнергии 24/7 на постоянной основе. К сожалению, сегодня пока этого обеспечить не могут, если они не работают без накопителей. Выполняя наши международные обязательства по углеродной нейтральности, сегодня единственной технологией является все-таки атомная энергия".

Жакып Хайрушев



rus-buket.ru

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Казахстан АЭС стротельство



Фото: pixabay



Эксперт уверен, что Казахстану необходимо в самое ближайшее время определиться с вопросом строительства собственной АЭС, так как износ существующих энергогенерирующих мощностей будет только увеличиваться.



Потенциальный подрядчик по АЭС



Еще с 2019 года "Казахстанские атомные электрические станции" начали изучать реакторные технологии АЭС различных стран, которые могут построить станцию в Казахстане. В настоящий момент имеется шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий: Россия, Южная Корея, Франция и Китай. Все эти страны имеют большой опыт проектирования и эксплуатации АЭС.



Заместитель директора Института атомной энергии Национального ядерного центра РК Ирина Тажибаева считает, что предпочтительными поставщиками реакторных технологий являются Россия и Франция.



"Россия – в силу того, что имеется огромный исторический опыт сотрудничества, практически единая нормативная база и язык общения, практически исключающие недопонимание. Имеется также самый большой опыт строительства АЭС за рубежом. Франция – ввиду того, что на заводе по производству ТВС ТОО Ульба-ТВС в г. Усть-Каменогорск используется французская технология изготовления топливных элементов, проведено сравнение нормативно-правовой базы Франции и Казахстана в области использования атомной энергии".

Ирина Тажибаева

При этом она подчеркивает, что главный принцип выбора поставщика ядерных технологий состоит в гарантии обеспечения ядерной и радиационной безопасности за счет "использования апробированных решений" (принципа референтности).



Это значит, что подрядчиком строительства АЭС может быть только та страна, которая построила и строит референтные блоки АЭС, в том числе за рубежом.



"Россия как раз является такой страной. Она занимает первое место в мире по строительству атомных электростанций за рубежом".

Ирина Тажибаева

Важно отметить, что российские атомные технологии – единственные, кто обладает всеми правами на свои технологические решения, что позволяет не опасаться того, что воля третьих стран как-то повлияет на реализацию проектов.



Казахстан АЭС стротельство

Фото: freepik



Такая независимость позволяет избегать ситуаций, с которыми сталкиваются корейские компании. Например, судебными процессами, который недавно инициировала американская компания Westinghouse против корейской KHNP. Американцы утверждают, что в южнокорейском реакторе APR-1400 предполагается использование их интеллектуальной собственности. И перед тем, как продавать технологию какой-либо стране, KHNP должна получить на это разрешение. Беря во внимание эти моменты, по мнению эксперта, здесь как бы выбор очевиден.



Ядерная инфраструктура



Нужно сказать, что, несмотря на недоверчивые мнения, необходимая ядерная инфраструктура в Казахстане создана и имеется. В понятие ядерной инфраструктуры входит законодательная и нормативная база, система управления (госорганы, регулятор, оператор), система национальной аварийной готовности и реагирования, обучения персонала и многое другое.



Эксперты акцентируют, что не менее важно формирование в стране позитивного отношения к атомной энергетике. В развитии ядерной инфраструктуры участвуют три ключевые организации: правительство, владелец или оператор АЭС, а также регулирующий орган. Каждый из них играет определенную роль, исполняя обязанности, которые изменяются по мере достижения прогресса в реализации программы.



"В руководящей публикации МАГАТЭ NG-G-3.1 "Вехи развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики" изложены 19 вопросов, связанных с инфраструктурой, которые необходимо решить при разработке новой ядерно-энергетической программы. Именно МАГАТЭ оказывает поддержку в развитии ядерной инфраструктуры страны. В Казахстане проведены две миссии МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к строительству АЭС в 2016 и 2023 гг. Итог миссии – Казахстан имеет понимание вопросов инфраструктуры, описанных в публикации МАГАТЭ; даны рекомендации и предложения, а также области, требующие дальнейшей проработки".

Ирина Тажибаева

Заместитель директора института добавляет, что в настоящее время в Казахстане созданы следующие элементы ядерной инфраструктуры:



Принят обновленный "Закон об использовании атомной энергии".

Создан и работает регуляторный орган – Комитет по атомному и энергетическому надзору и контролю (КАЭНК). Имеются организации технической поддержки регулятора.

Казахстан стал участником основных международных конвенций и соглашений в области использования атомной энергии в мирных целях. Имеет достаточно хорошо развитию законодательную базу.

Назначено министерство (Министерство энергетики РК), несущее всю полноту ответственности как госорган за создание и поддержание на необходимом уровне всей ядерной инфраструктуры в стране. В регулируемые сферы деятельности Минэнерго РК входит мирное использование атомной энергии, обеспечение ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности объектов использования атомной энергии, радиационной безопасности населения.

Озвучен возможный регион (район) строительства будущей АЭС.

Сделаны расчеты и проведен соответствующий анализ потребностей в электроэнергии до 2035 года.

Рекомендации МАГАТЭ



Как добавила замдиректора института, КАЭНК является "функционально независимым от Министерства энергетики". Это дает возможность на отдельный процесс принятия решений по вопросам регулирования и отдельного бюджета.



"Ожидается, что предложения по пересмотру организационной структуры и увеличения числа сотрудников регулирующего органа для удовлетворения потребностей ядерно-энергетической программы будут разработаны после того, как будет принято решение о строительстве АЭС. Однако определение структуры, функций и кадрового обеспечения регулирующего органа должно быть рассмотрено на первом этапе, чтобы надлежащим образом планировать создание эффективного, независимого и компетентного регулирующего органа для АЭС в области ядерной безопасности, физической защиты и гарантий".

Ирина Тажибаева

По ее словам, МАГАТЭ рекомендует создание именно независимого органа регулирования.



"В случае принятия решения о сооружении АЭС в Казахстане будет необходимо значительно расширить нормативную базу. Это целесообразно осуществить распространением нормативных документов поставщика реакторной технологии на территории РК. Кроме того, в полный перечень НПА, используемых при создании АЭС, в обязательном порядке должны быть включены документы МАГАТЭ".

Ирина Тажибаева

Эффект от строительства АЭС



Конечно же, специалисты напоминают, что при строительстве АЭС Казахстану необходимо обращать внимание на ряд моментов. В частности, необходимыми условиями развития атомной энергетики и ядерных технологий в любой стране мира являются:



Соблюдение принципов ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.

Наличие регуляторной базы, независимого регуляторного органа.

Соблюдение международных принципов и Соглашений.

Компетентные специалисты (подготовка и переподготовка).

Использование накопленного опыта и знаний, принцип преемственности поколений.

"Важным требованием к объектам развивающейся ядерной энергетики является обеспечение такого уровня безопасности, который исключал бы какие-либо дополнительные ограничения по их размещению по сравнению с объектами других энергетических технологий. Регулирование безопасности использования атомной энергии, как государственное, так и межгосударственное, является важнейшим фактором обеспечения безопасности ядерной технологии".

Ирина Тажибаева

В целом, говоря о перспективах и эффекте от строительства АЭС, как и энергетики, так и атомщики, в первую очередь отмечают наличие базового источника энергии и тепла, обеспечивающего энергоустойчивость и энергонезависимость Казахстана. Также будет обеспечен доступ к новым инновационным ядерным технологиям за счет планируемого строительства новых АЭС только поколения 3 и 3+.



Понятное дело, что тогда Казахстаном будет реализована Стратегия достижения углеродной нейтральности и ожидается улучшение экологии региона размещения АЭС и страны в целом. Попутно будет обеспечен рост научно-технического и производственного потенциала страны и мультипликативный эффект развития смежных области промышленности.



4 июля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал о том, насколько будет обеспечена безопасность на АЭС в случае ее строительства на фоне аварии на ТЭС МАЭК.



13 июля глава фонда "Самрук-Қазына" усомнился в необходимости строительства АЭС в Казахстане.



Это высказывание позже прокомментировал глава Минэнерго. Он отметил, что сейчас достаточно большое внимание уделяют развитию генерации в РК. Рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики.



Оксана Скибан Источник - Zakon.kz

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