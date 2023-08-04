В боях на Укрфронте погиб "Волынский князек" экс-депутат УкрВерхРады Сергей Слабенко

07:42 07.08.2023

На СВО погиб экс-депутат Верховной Рады Сергей Слабенко -

один из наиболее известных и влиятельных бизнесменов и политиков Запада Украины. "Волынский князек"



Слабенко был народным депутатом Украины в 2002–2006 годах. С 2006 по 2009 год работал заместителем главы Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.



Он родом из Луцка. У него остались жена и двое детей, экс-нардепу было 57 лет.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ