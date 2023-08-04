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|В боях на Укрфронте погиб "Волынский князек" экс-депутат УкрВерхРады Сергей Слабенко
07:42 07.08.2023
На СВО погиб экс-депутат Верховной Рады Сергей Слабенко -
один из наиболее известных и влиятельных бизнесменов и политиков Запада Украины. "Волынский князек"
Слабенко был народным депутатом Украины в 2002–2006 годах. С 2006 по 2009 год работал заместителем главы Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.
Он родом из Луцка. У него остались жена и двое детей, экс-нардепу было 57 лет.
Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ