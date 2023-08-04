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    Узбекистан   | 
УзбПравительство не укладывается в лимит дефицита госбюджета
07:57 07.08.2023

УзбПравительство не укладывается в лимит дефицита госбюджета. Расходы превысили доходы на $2,5 млрд
Расходы госбюджета Узбекистана превысили его доходы на 29 трлн сумов ($2,5 млрд). Дефицит составил почти 6,2%, хотя по итогам 2023 года прогнозировался профицит. Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, озвучивший эти данные, не использовал слово "дефицит" в своем выступлении.

Дефицит государственного бюджета Узбекистана по итогам первого полугодия достиг 6,18%. Об этом стало известно из выступления вице-премьера - министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова перед Законодательной палатой Олий Мажлиса 4 августа. При этом член правительства в своей речи не использовал слово дефицит.

Речь сейчас только про госбюджет. Он входит в состав консолидированного бюджета, который также включает в себя бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд). Министр данные про консолидированный бюджет не озвучил.

По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года доходы госбюджета составили 100 трлн сумов (76 трлн сумов обеспечил Налоговый комитет, 24 трлн сумов - Таможенный комитет), что всего лишь на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (92,6 трлн).

Расходы бюджета превысили 129 трлн сумов - на 25,3% больше прошлогоднего показателя (103 трлн). Из этой суммы 65 трлн сумов направлены на социальные расходы, сообщил Джамшид Кучкаров.

Таким образом, расходы госбюджета превысили доходы на 29 трлн сумов. Учитывая, что ВВП страны за этот период составил 469,9 трлн сумов, то дефицит госбюджета (не консолидированного бюджета) достиг 6,18%.

Стоит отметить, что правительство прогнозировало положительную разницу между доходами и расходами госбюджета по итогам этого года на 4,2 трлн сумов. В частности, доходы в 2023 году должны составить 232,1 трлн сумов, а расходы - 227,9 трлн сумов.

Дефицит ожидался за счет превышения расходов государственных целевых фондов над их доходами над 28,9 трлн сумов. Но эти данные также не озвучены.

Дефицит консолидированного бюджета (госбюджет + бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды и средства ФРРУ) прогнозировался на уровне 32,5 трлн сумов (в районе 3% к ВВП).

Согласно закону о госбюджете, Узбекистан может привлечь только 2 млрд долларов внешних долгов на поддержку госбюджета. Депутаты Законодательной палаты не задали вопрос об исполнении бюджета. Джамшид Кучкаров не сообщил, за счет каких средств планируется покрыть дефицит.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что в последние годы в Узбекистане не соблюдается бюджетная дисциплина, а утверждение расходов постфактум стало нормой. Напомним, депутат Дониер Ганиев в прошлом году, когда правительство просило увеличить предельный размер дефицита, отмечал, что "если утверждать финансирование уже выполненных расходов, то это поставит парламент в неудобное положение".

Как мы сообщали ранее, проектом постановления президента предлагается увеличить предельный размер дефицита консолидированного бюджета в 2023 году с 3% до 5% ВВП, или до 53,4 трлн сумов. Если правительство снова не уложится в лимит расходов, это приведет к увеличению госрасходов на 1,8 млрд долларов.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ранее на вопрос о дефиците бюджета не назвал точную сумму, но отметил, что она "чуть выше" лимита. По его словам, рост этой цифры связан с возросшим импортом газа, хотя за первые полгода Узбекистан импортировал газ только на 200 млн долларов (намного меньше дефицита в $2,5 млрд).

В 2022 году правительство не уложилось в лимит госбюджета в 3% ВВП, из-за чего парламент одобрил увеличение расходов на 2 млрд долларов и лимита - до 4% к ВВП. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, в связи с чем возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов).

Источник - gazeta.uz
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