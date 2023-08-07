Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? - А.Кошкин

09:42 07.08.2023 07.08.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Японцы боятся даже произнести вслух название страны, совершившей геноцид в их стране



О том, что в Японии замалчивают ответственность США за сознательное уничтожение атомными бомбами мирного населения городов Хиросима и Нагасаки, писал не одиножды. Рассказывал о том, как японские школьники путаются, отвечая на вопрос, какая страна совершила эти варварские бомбардировки.



Почему японцы так быстро простили американцам геноцид японцев и стесняются называть по имени виновников спланированной трагедии, спрашивал при посещении Хиросимы мэра этого многострадального города Кадзуми Мацуи известный российский писатель Александр Проханов. Тогда в 2015 году делегацию общественности России и дипломатов еще пускали на памятные мероприятия по случаю годовщин атомных бомбардировок. Теперь же русским вот уже два года решением японских властей заказано посещать такие мероприятия. Не пускают в Хиросиму и белорусских дипломатов.



Отвечая на вопрос, мэр Мацуи смущенно говорил о том, что "надо уметь прощать, не зацикливаться на прошлом, смотреть в будущее". Находясь уже среди гостей памятной церемонии члены нашей делегации, впервые присутствовавшие на подобном мероприятии, были шокированы тем, что ни один из выступавших, будь то премьер-министр, мэр города или депутаты парламента, не произнес слов "Соединенные Штаты Америки". Все говорили примерно одно и то же: "Была сброшена атомная бомба, и в момент взрыва погибли десятки тысяч мирных жителей города".



Мне же, неоднократному участнику августовских памятных церемоний и "марша мира" в Хиросиме, было такое замалчивание не в диковинку. Эту тему доводилось не раз обсуждать с японскими политиками и представителями японских общественных организаций борьбы за запрещение ядерного и термоядерного оружия. Некоторые возмущались такому униженному положению Японии, не смеющей бросить обвинение американцам. Другие поясняли, что бомбардировка – это, мол, своеобразная плата за японское коварное нападение на военно-морскую базу США на Тихом океане Перл-Харбор. При этом признавалось, что послевоенный навязанный Вашингтоном военный союз Японии с США не позволяет японскому правительству выдвигать обвинения и претензии американцам. Отсюда-де и вынужденное стремление "не обидеть" напоминанием об ответственности нынешние власти США.



Не стали "обижать" англосаксов и на сей раз. Кстати, надо отметить, что ответственность за испепеление жителей Хиросимы и Нагасаки несут и англичане, тогдашний лидер которых Уинстон Черчилль дал "добро" на применение против "джапов" атомных бомб. Кстати, расист Черчилль еще до изобретения этого оружия призывал "сжечь японцев" в огне.



Вызывает удивление и протест то, что подобострастие и нежелание "обидеть" американцев проявил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В зачитанной от его имени речи Соединенные Штаты как виновник массового убийства японцев не упомянуты. "Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", - зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.



При этом, призывая не допустить повторения Хиросимы и Нагасаки, генсек ООН недвусмысленно пытался обвинить другие страны, в том числе Россию, в "безрассудном бряцании ядерным мечом". При этом он говорил о "нависшей над миром тени ядерной войны".



Если Гутерриш лишь намекал на нашу страну, которая якобы "бряцает" ядерным оружием, исполненный ненависти к России нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки прямо обрушились с обвинениями на нашу страну.



"Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в вопросе о сокращении ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным", - заявил японский премьер.



Губернатор Хиросимы начал свою речь с того, что упомянул угрозы "ядерным оружием со стороны России" и ядерную и ракетную программы Северной Кореи. Он также не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город. Юдзаки, говоря об отказе от ядерного оружия, сделал довольно странное заявление о том, что-де военные действия на Украине начались "не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России".



Кисида и Мацуи



Фумио Кисида и Кадзуми Мацуи



Сомнительными были и содержащиеся в речи премьера Кисиды "клятвенные заверения" о приверженности японского правительства так называемым "трем неядерным принципам" – не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. "Я вновь приношу клятву приложить все силы для достижения мира без ядерного оружия и сохранения постоянного мира", – говорил он.



Но, как было документально подтверждено, еще в 1960 году японское правительство заключило с Вашингтоном секретное соглашение, по которому молчаливо разрешает Соединенным Штатам перемещать оружие массового уничтожения через японскую территорию и разрешает американским военным кораблям и подводным лодкам доставлять ядерное оружие в японские порты, а американским самолетам доставлять его во время высадки. Соглашение позволяет Соединенным Штатам размещать или хранить ядерное оружие в Японии, не требуя специального разрешения японского правительства. Секретом Полишинеля является то, что базирующиеся на военно-морские базы в Японии американские ударные авианосцы и стратегические атомные подводные лодки регулярно посещают порты этой страны с ядерным оружием на борту. Нельзя исключать и того, что ядерные бомбы, ракеты и снаряды находятся в готовности к применению на крупнейшей базе США на японском острове Окинава. То, что американцы лукаво отвечают на вопрос о нахождении ядерного оружия на территории и в акватории Японии об отказе подтверждать или отрицать этот факт, говорит сам за себя. Так что третий принцип о запрещении "ввозить ядерное оружие" давно выхолощен и нарушен. И об этом не может не знать Кисида-сан, продолжающий вводить в заблуждение как свой народ, так и международную общественность.



Известно и о том, что в Токио всерьез рассматривается вопрос об официальном приглашении на территорию Японии американских ядерных ракет для поражения баз России, Китая и КНДР, объявленных врагами США и Японии. В связи с этим напомним недавнее предупреждение МИД РФ о том, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии.



Это стало реакцией на сообщение японской газеты "Санкэй симбун" о запросе правительства США к Японии по поводу размещения ракет средней дальности на первой островной цепи, включающей Японский архипелаг. Издание сообщило, что речь идет о гиперзвуковых комплексах LRHW и крылатых ракетах сухопутного базирования Tomahawk. Дальность их действия составляет более 2 тыс. км, что позволяет наносить удары по военным и экономическим объектам России, Китая и КНДР. Как известно, такое ракетное оружие способно нести ядерные боезаряды.



В связи с этим замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркивал, что Россия немедленно ответит на любую угрозу Дальнему Востоку со стороны Японии. Это будет касаться и размещения гиперзвуковых ракет у границы с Россией. Он подчеркнул, что Москва неоднократно высказывала решительный протест Токио из-за роста опасной деятельности у границ, в том числе совместных с США военных учений и испытаний новых видов ракет и другого вооружения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия собирается следить за планами США по размещению в Японии гиперзвуковых ракет. Осуществление этих планов, по ее словам, будет значить для России качественное изменение региональной ситуации в области безопасности.



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В искренности заверений Кисиды о безъядерном статусе Японии заставляют серьезно сомневаться и допущения, а то и призывы его однопартийцев по правящей Либерально-демократической партии обзавестись собственным ядерным арсеналом. И если специалисты по японской политике уже давно предупреждают о возможности такого развития событий, то теперь о перспективе ядерного вооружения Страны восходящего солнца заговорили российские официальные лица. Не так давно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Япония и (Южная) Корея… уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция".



Не совсем уместно, на наш взгляд, прозвучало во время церемонии в Хиросиме и цитирование мэром Мацуи высказывания Махатмы Ганди: "Ненасилие - это самое сильное оружие, которое было дано человечеству. Оно обладает большей силой, чем самое мощное оружие, изобретенное человеком". Оно было бы уместным, если бы Токио продолжал придерживаться пацифистских статей "мирной" Конституции Японии. Но Япония, пренебрегая Основным законом страны, быстрыми темпами вновь превращается в военную державу, отказывается от оборонительной политики, все больше сознательно вовлекается в агрессивную военную стратегию США и НАТО, открыто объявляет врагами практически все окружающие ее государства. О каком непротивлении злу и ненасилии тут можно говорить? Ведь Япония фактически выступает единым военным фронтом с США против справедливого передела мира, отвержения свободолюбивыми народами господства на планете англосаксов и их пристяжных, в данном случае "священной нации Ямато".



Ради сохранения своего господства и диктата включающий Японию так называемый "золотой миллиард" готов поставить мир на грань ядерной войны, что мы видим сейчас на Украине. В связи с этим, кроме как фарисейским, нельзя назвать деланное миролюбие Кисиды и иже с ним, их призывы к "безъядерному миру". Кстати, японское правительство, прикрываясь риторикой, вопреки требованиям своего народа всячески избегает подписания международного договора о запрете ядерного оружия. И в этом также можно усмотреть нежелание японского правительства связывать себя каким-либо ограничением по поводу обладания таким оружием.



Впереди памятная церемония поминовения жертв американской атомной бомбы, сброшенной 9 августа 1945 года на мирное население Нагасаки. И опять японцы и мир не услышат из этого города не только слова осуждения, но даже упоминания "исключительной нации", которая присвоила себе право самовольно решать, кого и как бомбить "демократическими" бомбами и снарядами… Источник - фонд стратегической культуры

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