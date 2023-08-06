Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами, - Олег Хавич

10:07 07.08.2023 6 АВГУСТА 2023,



Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.



Олег Хавич

политический аналитик



Польская экспансия на украинском направлении в последние дни обсуждалась на самом высоком уровне. Во время встречи лидеров Союзного государства 23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в Варшаве. А двумя днями ранее на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил о желании польских лидеров "под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину".



Но если ожидаемый ввод польских войск на Украину должен получить одобрение союзников Варшавы по НАТО (хотя бы неформальное), то проекты "мягкой", административно-экономической оккупации части территории Украины поляки могут реализовать самостоятельно. Один из таких проектов стартовал 17-18 июля в ходе визита во Львов и Луцк государственного секретаря министерства развития и региональной политики Польши Ядвиги Эмилевич.



Она с 2015 по 2020 год занимала различные министерские должности в двух правительствах, в частности была министром предпринимательства и технологий, министром развития и даже вице-премьером. А в мае 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил Ядвигу Эмилевич на нынешнюю должность и одновременно – правительственным уполномоченным по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития. Именно она запустила на территории Западной Украины пилотный проект "Польская служба восстановления Украины". Формально его реализует Центр стратегических исследований (CSS) Варшавского института предпринимательства (WEI) – близкого к польским властям think-tank. Достаточно отметить, что руководит CSS WEI Адам Эберхардт, который в 2016–2022 годах возглавлял Центр Восточных исследований в Варшаве, тесно сотрудничающий с МИД и правительством Польши.



Да и сам проект на 90 с лишним процентов профинансирован из бюджета Польши в рамках дотации, предназначенной для "усиления польского экономического представительства в западных областях Украины". Кроме того, он предполагает не только привлечение польских компаний на Украину и поддержку польско-украинского экономического сотрудничества, но и налаживание контактов с органами местного самоуправления и местной администрации.



Стоит обратить внимание, что проект выходит за рамки Галичины и Волыни, которые находились в составе Польши в 1919–1939 годах, то есть Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. Он охватывает также Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области – их территория была частью Речи Посполитой до 1772 года. Кстати, тут, в отличие от волынских и галицких областей, где поляков после Второй мировой почти не осталось, есть реальные польские общины. Центральный офис проекта будет находиться в Киеве, но основная нагрузка ляжет на его региональные подразделения, которые разместятся во Львове, Луцке и Виннице. Собственно, львовский офис и был открыт в ходе визита Ядвиги Эмилевич во Львов 17 июля. Однако центральным мероприятием визита был семинар "Польско-украинское сотрудничество и перспективы восстановления Украины", на который собрались руководители города и области. Польская чиновница рассказала им о том, как ее страна собирается зарабатывать на Украине, и пыталась успокоить: мол, украинскому бизнесу тоже что-то достанется.



"Мы являемся первой европейской страной, которая подготовила для фирм, занимающихся здесь инвестиционной или торговой деятельностью, так называемое экспортное страхование. Также они могут получать специальные кредиты под государственные гарантии. Такое страхование будет доступно и для украинских фирм. Более того, для этого им не нужно будет открывать специальное юридическое лицо в Польше. Достаточно будет иметь в Польше филиал или польского партнера. Также с сентября начинает работу специальный инвестиционный фонд. Этот фонд будет предоставлять ссуды под низкий процент фирмам, которые будут работать на Украине", – сообщила Эмилевич.



"Сегодня Польша – своеобразный хаб военной и гуманитарной помощи для Украины, мы надеемся, что таким образом это будет происходить и в смысле восстановления Украины. Речь идет не только о польских фирмах. Это могут быть компании и из других стран, но они будут проезжать через Польшу, и для этого нужна дополнительная инфраструктура: и дороги, и железные дороги. Благодаря нашим стараниям Европейская комиссия предусмотрела расходы на строительство железной дороги с европейской шириной колеи, соединяющей Варшаву со Львовом и Киевом", – отметила она.



Эмилевич не скрывала, что на большинство этих подрядов априори претендуют польские компании, которые рассчитывают строить "пункты пропуска на границе, дороги и большие жилые здания". В то же время польская чиновница отметила, что есть много трудностей, связанных не только с боевыми действиями на Украине, но и с тем, что два государства имеют разные правовые системы. Поэтому, по ее словам, Варшава и Киев договорились об усовершенствовании соответствующего законодательства обеих стран, об упрощении бюрократических процедур. Эмилевич выразила надежду, что до конца августа этого года две страны подготовят "дорожную карту" преодоления взаимных барьеров. "Часто это не требует законодательных изменений, а только каких-то процедурных. И мы услышали о такой готовности со стороны украинского правительства", – сказала она. То есть фактически речь идет о том, что на части территории Украины будет действовать специальный правовой режим, приближенный к польскому.



Губернатор Львовщины Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый разве что в рот польской гостье не заглядывали. Градоначальник обещал польскому бизнесу "невероятные перспективы", но при этом фактически озвучил цену "входного билета".



"Не вопрос – построить транспортные коридоры во Львов, вопрос – перестроить транспортную инфраструктуру во Львове в сочетании с железнодорожным вокзалом, с аэропортом, построить еще один вокзал. Это инвестиция ориентировочно в один миллиард евро. Здесь я ожидаю лидерство со стороны Польши. Потому что это, акцентирую, вопрос национальной безопасности Украины и Польши", – заявил Садовый.



Сложно сказать, придут ли из Польши такие деньги во Львов, в центре которого высится памятник Степану Бандере и регулярно проходят "марши УПА*" (организация запрещена в России). По крайней мере, Эмилевич никаких сумм ожидаемых инвестиций не называла даже на отдельной встрече с Садовым. Из конкретных цифр чиновница вообще озвучила лишь одну: на данный момент на территории Украины реально работает более 600 польских компаний. Однако какая часть из них в восьми упомянутых областях – неизвестно. Кроме того, из выступлений польских гостей во Львове и на следующий день в Луцке было понятно, что проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников.



"Мы создаем платформу для диалога между польским и украинским бизнесом, а также платформу для диалога с участием институтов развития, государственной и местной власти. Локальное присутствие не только в Киеве, но и в украинских регионах может быть польским конкурентным преимуществом", – заявил Адам Эберхардт.



В свою очередь представитель польского государственного Банка народного хозяйства (BGK) Богдан Завадевич отметил, что BGK сосредотачивается на финансовых инструментах, связанных с помощью в развитии территорий. "Банк народного хозяйства является единственным учреждением в Польше, которое может управлять средствами ЕС и может подать заявку на получение этих средств", – пояснил он, добавив, что BGK, опираясь на опыт работы в Польше, хотел бы сосредоточиться на проектах с украинскими органами местного самоуправления.



На аналогичном семинаре, состоявшемся 18 июля в Луцке, присутствовало руководство двух областей – Волынской и Ровенской. На нем шла речь о том, что именно они могут стать пилотными для расширенного сотрудничества с польской стороной – видимо, аппетиты у местных чиновников меньше, чем у львовских. При этом речь шла именно о технических аспектах интеграции украинских регионов в Польшу: сертификацию продукции, переквалификацию украинских специалистов в соответствии с требованиями польской стороны и т. п.



"Сотрудничество с приграничными регионами, создание специальных экономических зон, то есть условий определенного рода привилегий для бизнеса из-за пределов Украины – это основные направления, над которыми мы будем пытаться работать вместе", – заявила Ядвига Эмилевич в Луцке.



Уполномоченная правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества также отметила, что Волынь занимает особое место во взаимных отношениях двух стран.



"С одной стороны, региональная близость, с другой – непростая история. Однако важно также, что власти области были очень активно вовлечены в мероприятия к 11 июля (годовщина "Волынской резни" – прим. авт.)". Примечательно, что львовские власти за последнее время тоже сделали немало символичных шагов, которые должны понравиться польской стороне – к примеру, открытие скульптур львов на воинском "Кладбище Орлят", где похоронены поляки, погибшие в боях с украинцами в 1918-1919 годах. Однако их Ядвига Эмилевич публично не хвалила, в отличие от волынских – то есть Варшава со старта придерживается на интегрируемых территориях принципа "разделяй и властвуй".



Офисы "Польской службы восстановления Украины" в Луцке и Виннице пока формально не открыты, но их функцию де-факто выполняют консульства Польши в этих городах, да и польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий сопровождал Ядвигу Эмилевич в поездке по Западной Украине. Собственно, директор киевского офиса Варшавского института предпринимательства Юзеф Ланг в основном работает на территории посольства Польши на Украине. Хотя упомянутый проект – действительно пилотный, но присутствие в свите пани Эмилевич упомянутого представителя польского госбанка BGK, а также партнерство Союза предпринимателей и работодателей Польши демонстрируют, что это лишь первая ласточка польской экономической (и не только) экспансии на Украине.



Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков – так же, как и выход к Черному морю. Которого Речь Посполитая, кстати, никогда не имела – миф об этом в начале XIX века выдумал польский дворянин Тадеуш Чацкий, школьный инспектор Волынской, Подольский и Киевской губерний в чине тайного советника Российской империи.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ Источник - взгляд

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