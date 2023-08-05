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Базумные дни: Блок стран ЭКОВАС готовится к военной интервенции против НигераБазумные дни: Блок стран ЭКОВАС готовится к военной интервенции против Нигера
13:28 07.08.2023

Срок действия ультиматума африканских стран истек 6 августа

Валентин Логинов

Срок ультиматума, который ЭКОВАС объявило мятежникам в Нигере, истек. За отказом в восстановлении конституционного порядка в республике должна последовать военная операция, судьба которой, впрочем, до сих пор не очевидна. С одной стороны, президент Нигерии, где расположена штаб-квартира сообщества, уже обратился к сенату за разрешением использовать вооруженные силы за пределами страны. С другой - далеко не все соседи Нигера, входящие в ЭКОВАС, готовы такое решение поддержать. Масла в огонь подливает Франция, которая явно не намерена терять позиции на континенте. О том, как мир готовится к следующим шагам африканских стран, - в материале "Известий".

Срок закончился

6 августа истек срок ультиматума государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который оно выдвинуло на экстренном саммите 30 июля. Африканский блок требовал от мятежников, объявивших себя новой властью в Нигере, восстановить конституционный порядок и вернуть в должность президента Мохамеда Базума.

Несмотря на то что 2 августа ЭКОВАС заявило, что применение военной силы будет "последним вариантом", уже через два дня агентство Reuters сообщило, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран сообщества разработали план на случай интервенции в Нигер.

"Все элементы возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере были отработаны в ходе встречи. Они включают необходимые ресурсы, а также то, как и когда мы собираемся развернуть силы", - заявил комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусаха.

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Основной армией, на которую может лечь наибольшая нагрузка в гипотетической военной операции, эксперты называют ВС Нигерии. Президент этого государства Бола Тинубу уже поднял дискуссию на официальном уровне - на прошлой неделе он обратился к сенату республики с просьбой поддержать решение о военной интервенции в Нигер.

Такое развитие событий не находит единогласной поддержки в политических кругах Нигерии. В частности, группа политиков и религиозных лидеров страны уже обратилась к Тинубу с призывом избежать военного решения.

"Военная сила может быть применена лишь после того, как окажутся безуспешными все другие политические и дипломатические методы. […] Результатом этого применения могут стать жертвы среди мирного населения. Кроме того, пострадают жители семи северных штатов, граничащих с Республикой Нигер", - говорится в коммюнике нигерийских политиков.

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Соседи не поддержат

Есть и другой вопрос, который беспокоит нигерийский истеблишмент.

"Многие страны, например Алжир, Ливия, Чад, Бенин, Буркина-Фасо и Мали, граничат с Нигером. Поддержат ли они нас военной силой в случае войны с Республикой Нигер?" - обращает внимание экс-зампредседателя Народно-демократической партии Нигера Олабоде Джордж.

Действительно, в этой ситуации ожидать единого подхода от соседних с Нигером государств вряд ли приходится. В частности, Буркина-Фасо и Мали, которые номинально входят в ЭКОВАС, но фактически их участие в сообществе приостановлено после военных переворотов в этих странах, уже заявили, что рассмотрят любую интервенцию в Нигер как объявление войны этим двум африканским странам.

Республика Чад также не считает возможным для себя принять участие в военной операции, если таковая начнется. "Чад никогда не будет вмешиваться [в ситуацию в Нигере] военным путем", - заявил министр обороны африканской республики Дауд Яйя.

Аналогичного подхода придерживается Алжир.

"Размахивание военной интервенцией в Нигере - прямая угроза Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем. […] Проблемы должны решаться мирным путем", - заявил президент этой страны Абдельмаджид Теббун.

Вместе с тем следует отметить, что если Мали и Буркина-Фасо поддерживают военных мятежников в Нигере, поскольку в этих странах военные сами захватили власть, то Алжир и Чад выступают за восстановление конституционного порядка, однако призывают решать этот вопрос путем мира и диалога.

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Позиция Запада

В этом контексте обращает на себя внимание позиция Франции, которая подчеркивает роль внешнего наблюдателя, но при этом на официальном уровне высказывает одобрение в адрес ЭКОВАС. В частности, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню назвал ультиматум сообщества "очень важным шагом, который следует поддержать".

Французский МИД при этом заявляет, что воспринимает угрозу иностранного вмешательства во внутреннюю ситуацию в Нигере как реальную.

"Угроза интервенции со стороны этих стран (ЭКОВАС. - "Известия") должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом", - заявила 5 августа министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Переворот в Нигере достаточно остро воспринимают во Франции, поскольку эта африканская республика - один из важнейших игроков в регионе, где позиции Парижа были достаточно сильны. За несколько недель до смещения с должности Базума Париж называл Нигер ключевым партнером и обещал финансовую помощь.

Помимо экономических выгод, которые Франция теряет из-за событий в Нигере - страна была одним из ключевых поставщиков урана для французских АЭС, - перед Парижем встает другая проблема: в Нигере остается около 1,5 тыс. французских военнослужащих. По словам главы французского МИДа, вопрос о выводе контингента на повестке не стоит, поскольку "французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом".

Интересна и позиция США, которые ранее достаточно активно участвовали как минимум в дискуссиях об урегулировании после военных переворотов. Сейчас Вашингтон достаточно сдержанно призывает к восстановлению в должности Мохамеда Базума. При этом у американских властей также присутствует интерес в этой стране. По информации из открытых источников, на территории африканского государства находятся три американские военные базы.

При этом США - по крайней мере публично - жесткой позиции не высказывают. А в первые дни после переворота CNN и вовсе сообщила, что служащих американской армии в Нигере отозвали на базу в районе города Агадес: всего на базу возвращено около тысячи военных.

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Ждать ли полномасштабной военной операции

Эксперты также не исключают возможности иностранного вмешательства в дела Нигера.

- Сейчас ЭКОВАС возглавляет президент Нигерии, который постарается использовать этот случай для укрепления позиции своей страны в регионе. Очевидно, Бола Тинубу может рассчитывать на поддержку Запада - США и Франции, которые не захотят терять лояльного союзника в лице свергнутого президента Базума, - сказал "Известиям" эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой.

Он напомнил, что на счету ЭКОВАС уже есть успешные военные операции в Гамбии в 2017-м и Гвинее-Бисау в 2022 году. Вместе с тем он подчеркнул, что армия Нигера также получила хорошую подготовку и реальный боевой опыт в борьбе с джихадистами.

- Ситуация в регионе обостряется. Но сейчас сложно говорить о какой-то полномасштабной военной операции против Нигера. Скорее будет предпринят максимум дипломатических усилий, вероятны небольшие боестолкновения в приграничных районах, точечные ракетные и авиаудары по важным военным объектам, - считает Рудой.

По его словам, ждать скорейшего разрешения кризиса вокруг Нигера сейчас не стоит, а дальнейшая его эскалация будет во многом определяться способностью стран региона договориться разрешить проблему мирным путем.

Российский МИД ранее заявлял, что считает любое вмешательство в урегулирование обстановки контрпродуктивным - Москва рассматривает ситуацию в африканской стране как внутреннее дело Нигера и не считает возможным вторгаться в эти процессы.

Источник - Известия
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