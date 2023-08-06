Глобальный суперкризис придет точно по расписанию: как он изменит все, к чему мы привыкли, - Андрей Фурсов

13:35 07.08.2023 Реализация антисоциальных мер за пределами ядра капсистемы долго позволяла капиталистической верхушке сглаживать социальные конфликты в самом ядре и тормозить и модифицировать классовую борьбу. Как сказал Сесил Родс в конце XIX века: "Либо вы становитесь империалистом, либо получаете гражданскую войну". И собственно, империалистическая фаза капитализма – это и была попытка избежать гражданской войны в своем обществе за счет внешней экспансии. Но дело в том, что империализм был ограничен размерами планеты, и на рубеже XIX-XX веков внешние зоны, за счет которых можно было сглаживать социальные конфликты в ядре, были исчерпаны, и чтобы избежать гражданской войны, понадобились уже войны не колониальные, а империалистические, то есть между самими империалистическими державами.



Кстати, это совпало с развертыванием Второй промышленной революции – 1870-1910 годы. Вторая промышленная революция – это электричество, двигатель внутреннего сгорания, в быту – телефон, телеграф, кино, водопровод, лифты. При этом нужно отметить, что длилась Вторая промышленная революция меньше, чем Первая. Первая промышленная революция – это паровой двигатель, железные дороги, это 1750-1830 годы. Нисходящую линию промышленной экономической динамики капитализма еще более ярко демонстрирует Третья промышленная революция – 1970-2000 годы. Это компьютер плюс мобильный телефон, Интернет и роботы, и все.



"Постмодерн - закономерное состояние западной цивилизации после модерна, т.е. Нового (примерно с 1600-1870 гг - ранний и средний модерн) и Новейшего (1871-1970 гг - поздний или высокий модерн) времени - эпохи бури и натиска прогрессистского массового индустриального общества с торгово-промышленным строем, последовательно уничтожавшего органику социальной иерархии средневековья и прогрессивно создававшего глобальную искусственную технотронную среду обитания и культ индивидуализма.



Уже 60-70 лет назад некоторые американские фантасты рисовали антиутопии, где вещи почти одноразовые, ибо надо обеспечить загрузку промышленности с высокими уровнями занятости и потребления, а люди абсолютно терпимы друг к другу и потому в обществе не должно быть никого возвышающегося над другими своими превосходными качествами, ибо это порождает массовую нездоровую зависть и социальные волнения," - az118.livejournal.com



По сравнению с достижениями первых двух промышленных революций, Третья промышленная революция выглядит очень бледно, и длилась она еще меньше, чем вторая. Причем, мировая верхушка сознательно тормозила и так затухающее уже научно-техническое развитие, ограничивая его в своих шкурных интересах одной единственной сферой, информационно-коммуникационной, то есть цифровые технологии. С их помощью можно фантастически промывать мозги и контролировать население.



В конце ХХ века внедрение прикладной науки в реальное производство, за исключением военной сферы, практически полностью затормозилось, и в результате почти полного контроля финансового, то есть непроизводительного капитала, над промышленным, так сказать, это все имело место. Большая часть новейших изобретений последних десятилетий – это по части отдыха и развлечений, а не производства. Здесь вспомним последние века Римской империи, там было примерно то же самое. А вот темпы роста производительности труда и экономический рост во время Третьей промышленной революции ниже, чем во времена второй, тенденция, однако. И вот здесь мы приходим к парадоксальному выводу.



Промышленно-техническая фаза развития капитализма с 1960 годов – это путь вверх по лестнице, ведущей вниз, не прогресс, а регресс. Кроме того, экспансия капсистемы, как и рабовладельческой, в свое время, поддерживала развитие этой системы за счет разрушения внешней для нее среды, то есть второе начало термодинамики, за счет увеличения энтропии внешней среды. А когда внешняя среда была исчерпана, то началась уже энтропизация самой капиталистической системы – финал, терминальная стадия, которую мы сейчас наблюдаем.



Хорошая иллюстрация промышленного, экономического регресса с определенного момента развития капитализма – это средний рост производительности труда со времен Второй промышленной революции. Вот давайте посмотрим. 1891-1972 годы, значит, темп роста производительности труда 2,33; с 72-го по 96-й годы – 1,38; с 96-го по 2004 – 8 лет, опять 2%, за счет разграбления бывшего соцлагеря и временного сокращения расходов стран Запада на войну и широкого распространения дешевых китайских товаров. Но все быстро закончилось. С 2004 по 2012 годы темп роста производительности труда 1,33 и с 2012 – 0,4-0,5%. Это называется: "Здравствуй, асимптота". Я согласен с теми экономистами, которые считают, что больше никаких промышленных или научно-технических революций не будет. Ну, не считать же швабовскую Четвертую промышленную революцию научно-технической.



К концу XXI века, если не случится глобальной катастрофы, мир, тем более, с учетом развертывающейся деиндустриализации, полностью вернется к асимптоте, к показателям 0,2-0,4. Известный экономист Гордон из Северо-восточного университета США, очень хорошо на примере США показал, так сказать, просто на пальцах, как произойдет, возвращение к темпам роста 0,4, и даже 0,2. Он выделил 6 факторов, каждый из которых срубает часть экономического роста.



Значит, первый фактор. Плохая демография рабочей силы, хотя с 1965 года по 1990 год на рынок труда вышли женщины, как еще один контингент для эксплуатации. Сегодня этот резерв исчерпан, бэби-бумеры – поколение, которое предало Америку, как его называют, гибнет, уходит на пенсию. Отсюда снижение рабочих часов на душу населения и снижение темпов экономического роста на 0,2. Вычитаем из нынешних 1,8, и получается 1,6.



Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", заявил американский миллиардер Илон Маск. Так бизнесмен прокомментировал публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе. "Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония – опережающий индикатор", - написал Маск в своем Twitter. В 2022 году в Японии появились на свет 799,7 тысяч человек. Впервые с 1899 года, когда стала вестись подобная статистика, рождаемость опустилась ниже уровня 800 тысяч.



Второй фактор, с 90-х годов в США не растет уровень образования, страна опускается все ниже в рейтингах по доле людей с высшим образованием. И Гордон вычитает еще 0,2%, получаем уже теперь 1,4.



Третье. Стремительный рост неравенства в США с 1980-х годов. Третье. Стремительный рост неравенства в США с 1980-х годов. После кризиса 2008 года он стал развиваться чудовищными темпами. С 93-го года по 2008 средний рост реальных доходов США составил 1,3%, при этом рост доходов 99% населения 0,75%, а 1% аж 52%. То есть у 99% менее 1%, а 1% - 52. С 2009 года 1% населения США получили 93% национального дохода от так называемого восстановительного роста. Гордон вычитает еще 0,5% и получает уже 0,9.



Четвертое. Современные компьютерные технологии и глобализация оказали не только положительное, но и отрицательное влияние на экономику США. Коллцентры и другие службы переводились в другие страны. Отнимаем еще 0,2 и получаем 0,7.



Пятое. "Зеленая" повестка, которая становится приоритетом, в ущерб другим секторам экономического роста, еще минус 0,2. В итоге 0,5.



И последнее, двойной дефицит, счета текущих операций и бюджета, отнимаем 0,3. И получаем 0,2% темпа роста производительности труда и экономического роста Англии с 1300 по 1750 год.



В связи со всем сказанным Гордон прогнозирует мировой спад длинной в вечность. Мы знаем, что вечного ничего не бывает, но асимптотическая экономика существовала 10 000 лет, а современный мир, похоже, сваливается именно в нее. Это не значит, что промышленность будет полностью ликвидирована. Но это значит, что промышленность будет очень ограничена. Реальная промышленность будет обслуживать самую верхушку, а остальным – дырка от бублика. Или как "изящно", в кавычках, выразился Шваб в своей книге, "большую часть мира ожидает патагонизация".



Патагония – это область в Аргентине, где живут пастухи, гаучо, где натуральная экономика. Ну, те, кто читал "Детей капитана Гранта" Жюля Верна, помнят, что пересекали герои и Патагонию. Там очень хорошо показано, что такое Патагония. Так вот патагонизация, это по Швабу, удел больше части мира, то есть вот жизнь в доиндустриальной экономике. С выводом Гордона, по сути, солидарен Балацкий. Я не знаю, знает ли Балацкий его работы, но они, так сказать, в одном направлении мыслят.



По мнению Балацкого, мир после короткой паузы в 250 лет возвращается в мальтузианскую ловушку. Я бы сказал в лоно асимптоты, но это неважно. И Балацкий приводит статистику организации экономического сотрудничества и развития ОСР, согласно которой темпы прироста производительности труда, один из важнейших показателей эффективности экономики в 2006-17 годах в США снизились с 2,3% до 1, а в Великобритании – с 2,2 до половины процента. О том, что темпы экономического роста замедляются, и что согласно подсчетам Гордона, на 2030 годы у нас выходит 0,2-0,4%.



А ведь еще Тома Пикетти писал, что "в начале XXI века объем накопленного капитала собственности имеет все признаки переизбытка". Отсюда падение его рентабельности. По этому показателю, как подчеркивал Пикетти, "мир находится сегодня на уровне предшествовавшим двум мировым войнам ХХ века". Собственно, добавлю я, эти войны и были средством повышения данного показателя. И они его, так сказать, приподняли до середины 60-х годов ХХ века.



Что из этого следует, с точки зрения социальных и политических выводов? Балацкий, я с ним совершенно согласен, прогнозирует старт новой волны бесчеловечности верхов по отношению к низам. Но дело в том, что эта волна уже стартовала! Дальше мы разберем ее основные потоки.



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Теги события: кризис политика экономика сша четвертая промышленная революция капитализм постмодерн цивилизация экономический рост демография неравенство

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КомментарииНаписать свой комментарий

Александр

Кандараков

6 августа 2023 в 07:47

"Патогонизация" ?! Иными словами - возврат части населения к натуральному, то бишь сельскому, хозяйству. Думаю - не худший вариант по сравнению с утилизацией. У сельского хозяйства есть более чем значимый плюс - прирост населения. Разумеется - при доброй воле и поощрении со стороны государства.



Владимир

Соболев

6 августа 2023 в 14:53

Вообще-то одно другого не отменяет: будет и патогонизация и утилизация.

Ведь к натуральному хозяйству вернется только часть населения, а остальным: "будьте любезны на утилизацию."

----

Когда-нибудь в сельских общинах возможно и будет прирост населения. Возможно.

А возможно и не будет.



Александр

Кандараков

Сегодня в 05:21

В. Соболев: "к натуральному хозяйству вернется только часть населения, а остальным: "будьте любезны на утилизацию."



Согласен. Потому то и пишу, и пытаюсь обратить внимание наиболее здравомыслящих сограждан детородного возраста на грядущую "утилизацию" "хомо-сапиенсов", без различия пола, цвета кожи и разреза глаз. И пока есть возможность и время, советую уходить из городов и организованно, переезжать на хутора. Семьями ли, группами ли, это кому как по нраву. Но не терять времени и используя все доступные современные технологии, "окапываться": огородами, прудами, погребами и ямами: силосными, ловчими и выгребными.

Окружаться минеральными полосами, изгородями, плетнями, садами, ягодниками и цветниками...

И разводить не "лохов", а кур, гусей, свиней, коней, коров и коз, быков и овец. Кто услышит и - главное, успеет, тот и молодец, и жилец.

И пусть это называется: "патогенизацией", агроризацией, или еще как, но это будет правильно и по Божески...

Ну, а кто верит в "ИИ-гуманизм", пусть потом не жалуется ни на чипирование, ни на бирку в ухе...



Сергей

Ковальчук

6 августа 2023 в 10:58

"Причем, мировая верхушка сознательно тормозила и так затухающее уже научно-техническое развитие, ограничивая его в своих шкурных интересах одной единственной сферой, информационно-коммуникационной, то есть цифровые технологии. С их помощью можно фантастически промывать мозги и контролировать население."



Победа же есть утверждение Воли - Права не только для узкого круга, - а именно для Всех.

Две тысячи лет назад Гай Юлий Цезарь сказал: "Право - есть воля господствующего класса, возведенная в закон".

Почти в то же время Первый Сын Человеческий сказал иное; "Отче Наш, иже еси на Небеси, - да будет Воля Твоя и на Земле, как и на Небе...."



Будет День и будет пища. Выбор же Победы Воли - сатанической или Божьей именно Сейчас решается. А вот Завтра и будет о чем поговорить.



Борис

Сорокин

6 августа 2023 в 20:40

В полях - деревеньки.

В деревнях - крестьяне.

Бороды - веники.

Сидят папаши.

Каждый хитр.

Землю попашет,

Попишет стихи.

Маяковский



Патагонизация- лучшее, о чем может мечтать человечество.Постоянное напряжение, погоня за рентабельностью и производительностью труда, вредные производства - для большинства народа, ради бешенных прибылей меньшинства измотали людей. А здесь - пастораль, природа, ласковые домашние животные, здоровая пища и духовное развитие под сенью садов и парков.



Rubik

Krab

Сегодня в 02:47

Про кризис автор хорошо рассказал 2 года назад.Задачи разрешения кризиса обычно решала мировая война как крайняя форма социальной катастрофы, но затевать мировую войну в нынешних условиях едва ли кто рискнет.

Оказалось, что войны не избежать.

...значительная часть обслуги мировой верхушки решили, что после 1991 года наступило вечное либеральное блаженство. Помыслить такое, не поняв очевидное, - то, что это отсрочка, связанная с грабежом социалистического лагеря (30% валового мирового продукта на конец 1980-х годов), - можно было, только не имея головы...

Кризис залили деньгами, но это уже не может скрыть того, что системный кризис капитализма перешел в терминальную стадию, а внешних зон поглощения и/или сброса туда противоречий не осталось.

В 1989 году СССР, активизировав в 1985–1988 годы подготовку "эвакуации" определенных сегментов режима , капитулировал перед Западом. Внутри самого Запада эта капитуляция, открывшая весь бывший социалистический лагерь и прежде всего РФ для разграбления Западом, стала основой триумфа финансового капитала (банки, страховые компании, фирмы по управлению активами (индексными фондами) над промышленным капиталом. Старт деградации Запада.



В качестве примера для подражания Шваб- проходимец и его соавтор приводят жизнь аргентинцев в Патагонии - суровом и бедном крае. Но это - для нынешних слаборазвитых стран, развитым странам предлагается не Патагония, а японский триумф.



6 авг. 23 Источник - завтра

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