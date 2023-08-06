Альянс демократий: большие оДжиддания, - Александр Маслов

13:37 07.08.2023

У США вряд ли получится договориться с Китаем за счет России

Александр Маслов

6.08.23



Идея собрать в городе Джидда, "экономической столице" Королевства Саудовская Аравия встречу представителей тридцати стран мира (на уровне советников по нацбезопасности, точный список не разглашается) для обсуждения мирных инициатив по Украине, что бы кто ни говорил по данному поводу, стала реальностью. Прежде всего - потому что "запрос на мир" в мире существует давно, и он становится все сильнее с каждым днем продолжения конфликта, известного как специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), чего не скажешь о "запросе на войну". Вообще, сегодня все за мир, проблема только в том, что видение этого мира у сторон конфликта принципиально разное, поэтому СВО продолжается и, судя по всему, продлится еще какое-то время.



Во всяком случае, те условия мира, которые сформулировал киевский режим с подачи своих западных хозяев, для России равносильны полной и безоговорочной капитуляции, а для такой капитуляции нашу страну необходимо сначала разгромить. Украина же на это неспособна - что подтверждено всей историей СВО, а это почти полтора года масштабных боевых действий в условиях "адских санкций" стран "альянса демократий" против России, а также их максимальной помощи Зеленскому и К°. Начатое в июне "контрнаступление" не решило ни одной военной задачи, подключаться к прямым боевым действиям, расширяя конфликт до новой "горячей" мировой войны, США и их союзники пока не рискуют, усиливать помощь особо больше нечем, да это коренным образом ситуацию "на земле" и не изменит, поэтому единственный выход - перетащить на свою сторону доселе "нейтральные" и даже дружественные России страны, использовать их как инструмент давления на Кремль, взамен предлагая либо "невведение" санкций, либо, если таковые уже действуют (прямые и вторичные), их снятие.



Предполагается, тогда с Россией, оказавшейся перед угрозой полной блокады и конфликта чуть ли не со всем миром, можно будет договариваться на максимально жестких для нее и выгодных для "альянса демократий+" (то есть и для Украины тоже) условиях. Замысел понятный и при нынешних вводных, которые изложены выше, едва ли не единственно возможный. Проблема здесь прежде всего в том, что сейчас баланс западных требований и западных возможностей (так сказать, дебет с кредитом) сводится только гораздо ниже первых. А вот насколько ниже и по каким позициям - это как раз и главная интрига встречи в Джидде как продолжения июльской встречи в Копенгагене накануне саммита НАТО. Никаких конкретных решений не предусматривается - не тот официальный уровень, но предметные многосторонние переговоры в отсутствие России должны будут идти сверхактивно.



Конечно, ключевой в этом отношении является позиция Китая. "Красный дракон" накануне пережил настоящее нашествие высокопоставленных американских официальных и не вполне официальных представителей. Среди них не было разве что Джо Байдена, но 46-й президент США ничего в политике Вашингтона и не решает. Прибытие в Джидду спецпредставителя МИД КНР по евразийским делам Ли Хуэя (встречу в Копенгагене Пекин проигнорировал) и подгадавший прямо к дате инцидент с гражданами КНР на российской границе свидетельствуют о том, что китайские товарищи демонстрируют готовность и желание договариваться со своими американскими контрагентами. И понять их можно: Китай заинтересован в торговле и в прибылях, а не в расширении конфликта и в санкциях: несмотря на рост экономики в январе-июне 2023 года на 5,5%, экспорт КНР за тот же период из-за американских санкций снизился на 3,2%, а импорт - на 6,7%. При этом Китай уже выдвинул свои мирные инициативы относительно конфликта на Украине, которые сильно отличаются от "десяти пунктов Зеленского", и не стоит ожидать, что он от них откажется, полностью или даже частично, "за просто так". Любая уступка Пекина в этом отношении будет означать для него "потерю лица" и отказ от претензий на статус "глобального лидера", так что Джейку Салливану придется очень сильно потрудиться и потратиться, чтобы не закрыть путь к "общей формуле мира" - причем не только между США и КНР, но также между США и государствами из зоны влияния КНР. В данном отношении засекреченность списка участников встречи может объясняться в том числе неожиданностью их списка (в том числе не исключается участие - на условиях "челночной дипломатии" - представителей Ирана и Израиля).



На право владеть вторым (после Пекина) ключом встречи в Джидде претендует страна-хозяйка этой встречи, Саудовская Аравия. При этом ее интерес во многом определяется объемом экспортных нефтедоходов, то есть уровнем мировых цен на черное золото, которому "альянс демократий" во главе с США стремится установить "потолок" и активно играет на понижение, что требует от Эр-Рияда усилий по сокращению нефтедобычи и соответствующих договоренностей с ОПЕК+ (Россией в том числе). Кстати, саудовцы пообещали проинформировать российскую сторону о ходе и результатах встречи. Видимо, то же самое должны сделать - без всяких обещаний с их стороны - Китай, а также другие страны-члены БРИКС: Бразилия, Индия и ЮАР.



При этом понятно, что в итоге киевско-западные "хотелки" относительно условий мира с Россией (то есть, стоит повторить, фактической капитуляции нашей страны) стали в Джидде предметом торга - коллективный Запад во главе с США хочет подороже продать их остальному, не-западному миру, а то, что от них останется после этого, - переупаковать и продать уже от имени всего мира России, тем самым по сложной схеме обменяв изначально гнилой "товар" на какие-то реальные выгоды для себя. Но все понимают, с кем они имеют дело, и что это дело собой представляет - поэтому вряд ли такой политический маркетинг made in USA может сработать и оправдать возлагаемые на него "альянсом демократий" ожидания.