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"Нашествие неоварваров" все менее вероятно: приоритет был отдан сценарию "неоимпериализма", - А.Школьников
13:38 07.08.2023

Андрей Школьников
6 авг. 23

Возможным, но маловероятным общемировым сценарием на ближайшие 20-30 лет был вариант "Нашествие неоварваров". В его рамках десятки миллионов нищих, голодных, находящихся за гранью выживания людей из развивающихся стран, за несколько месяцев наводнили бы страны центра мир-системы (США, ЕС и др.). Пользуясь политической нерешительностью, низкой пассионарностью и военной слабостью, агрессивные беженцы, которых не смогли бы остановить, за очень небольшое время уничтожили бы развитые страны изнутри.

Данный сценарий привел бы к фрагментации и уничтожению сильнейших национальных государств планеты, после чего на их территории сформировались бы полностью принадлежащие транснациональным корпорациям анклавы. Контроль, защита и удержание последних происходил бы за счет ЧВК и "приватизированных" армий. Последующие волны неоварваров были бы направлены на крупные страны не-Запада, чтобы через череду кризисов подорвать их социальную стабильность и структуру, запустить гражданские войны и национальные катастрофы.

Интересантами и основными акторами для данного сценария являются глобалисты разных мастей, включая Фининтерн / Кластер транснациональных корпораций, Иудейский проект, леваки, анархисты и др. Главные инструменты, мотивы переселения народов – региональные войны, голод, эпидемии и искусственно созданные и поддерживаемые страхи скорых катастрофических климатических изменений.

При успешном запуске данного сценария, в 30-х годах привычный единый глобальным мир сохранился бы частично, претерпев очень серьезные изменения:

▪️ вместо группы стран, составляющих центр / метрополию мир-системы – сетевой, распределенный центр, представленный полисами, корпорациями и кланами;

▪️ сильнейшие национальные государства уничтожены или ослаблены до уровня региональных держав, с субъектностью и силой не выше современных Ирана, Египта, Турции или Польши;

▪️ самые современные технологии сохранены в полисах, региональные страны отброшены на 1-2 технологических уклада, микроэлектроника и многие отрасли машиностроения им недоступны;

▪️ между региональными странами и полисами расположены территории, лишенные реальной государственности, погружающиеся в архаику – Дикие земли;

▪️ всеобщий, неподконтрольный местным властям доступ к глобальной сети Интернет, что дает монополию на информацию / пропаганду, образование, культуру;

▪️ национальные и религиозные идентичности ослаблены (мигранты, уничтожение центров, ослабление государств и др.);

▪️ десятки-сотни миллионов погибших, резкое обрушение уровня жизни большей части населения планеты.

Данный сценарий предполагал управляемое и контролируемое разрушение глобального мира, чтобы серьезно ослабить институт национальных государств, сохранить влияние и власть наднациональных элит. В случае успеха, далее следовало бы разрушение этнического и религиозного самосознания людей для последующего перехода к "Миру полисов, корпораций и/или кланов". Для сравнения, в другом сценарии - "Общемировая катастрофа", деструктивные процессы выходят из-под контроля элит, что ведет к много более сильной фрагментации мира. Этнические системы, религии и национальные государства не только не ослабевают, а наоборот, усиливаются, как ответ на разрушение привычного. Все это делает судьбу наднациональной элиты неопределенной.

Проверкой и пробный камнем наступления неоварваров стал миграционный кризис в Европе в 2015 году. Менее двух миллионов беженцев за год, что прибыли из Сирии и ряда других стран Ближнего Востока, сильно ослабили безопасность, управление и перегрузили социальную систему ЕС. Политика мультикультурализма потерпела крах, запускать общемировой сценарий надо было сразу, но после пробы сил, удар так и не был нанесен, время оказалось упущено.

В итоге, приоритет был отдан сценарию "Неоимпериализма", с попыткой перезагрузки глобального мира в 2020-2021 гг. на принципах инклюзивного капитализма, политической экологии, принудительной медицины и т.д. В 2022 году начался открытый конфликт Запада с Россией, в ходе которого стало ясно – вероятность "Нашествия неоварваров" еще больше упала, глобалисты не смогут сохранить контроль над процессами распада, национальные государства и так ослаблены. При реализации произойдет сохранение и усиление крупнейших стран не-Запада и ослабление влияния / крушение текущих наднациональных элит.

Неоварвары еще могут быть использованы на региональном уровне, для создания проблем отдельным странам, но общемировой сценарий близок к завершению. Запустить этот сценарий до сих пор можно, только результат будет далек от желаемого, да и сил ЧВК и "приватизированных" западных армий не хватит, чтобы обеспечить безопасность наднациональным элитам…

И, да, данный сценарий изначально был не самым привлекательным для наднациональных элит, а по мере ослабления стран Запада, стал интересен, как оружие стран не-Запада в борьбе за место под солнцем…

Источник - завтра
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