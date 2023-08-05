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Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине
13:58 07.08.2023

Источник сообщил о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

Анкара, 7 августа, 2023, 07:49 - ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить посредничество по Украине и возобновление переговоров. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента Турции.

Уточняется, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня на Украине. Источник агентства добавил, что Эрдоган в очередной раз повторит тезис - "в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших".

При этом в администрации президента Турции уверены, что Эрдоган является единственным мировым лидером, который пользуются доверием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин может посетить Турцию в августе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить ее площадку и сроки.

Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсудили возможные меры для возобновления действия зерновой сделки.

Эрдоган заявил, что Турция и Россия находятся на одной стороне в ситуации с зерновой сделкой.

Он отметил, что планируется перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны.

Источник - REGNUM
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