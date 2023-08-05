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Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали в РФ микрокредитов на 20 млрд
14:10 07.08.2023

Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой
Вера Жердева
Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд

Материал комментируют:
Андрей Бунич
7 авг. 23

К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО). И это только начало: в 2024 году количество иностранных граждан, столкнувшихся с этой проблемой, может возрасти до 100 000 человек.

Суть в том, что многие трудовые мигранты оказались не в состоянии платить по займам. И МФО подали к ним иски на общую сумму более 20 миллиардов рублей. При этом средняя сумма задолженности на заемщика составляет 70−80 тысяч рублей. Микрофинансовые организации с их драконовскими процентами портят немало крови и гражданам России. Но иностранцам приходится сложно вдвойне. Они буквально оказываются между молотом (судебными исками) и наковальней (миграционным законодательством).

Миграционное законодательство предписывает им по истечении законного срока пребывания в России покинуть страну. Но сделать они этого при всем желании не смогут из-за выданных судебными приставами запретов на выезд за пределы РФ.

При этом, если иностранец нарушает срок пребывания в России, то его сначала штрафуют на сумму до 5 000 рублей. А потом - выдворяют. Так вот, оштрафовать должников можно, а выдворить - нет. Потому что из-за долга действуют ограничения на пересечение границы. Вот такая правовая коллизия. И все - строго по закону, в рамках правового поля. Ведь взыскать долг с выехавшего из России иностранца гораздо сложнее и затратнее, чем если он будет оставаться на российской территории.

Сейчас МФО предлагают мигрантам займы от 10 тыс. до 100 тыс. руб. с вилкой до 120% годовых. Причем получить в них кредит гораздо проще, чем в банках. Люди, приехавшие на заработки, часто нуждаются в деньгах, чтобы приобрести трудовой патент, или хоть как-то обустроить быт. Да еще, бывает, что родственникам, оставшимся дома срочно требуется помощь. Поэтому популярность микрокредитов растет. А поскольку число прибывающих в Россию мигрантов все увеличивается, увеличиваются и масштабы проблемы.

При этом Минтруда прогнозирует, что в 2030 году их количество в России вырастет до 3,5 миллиона человек.

Заграничные рабочие руки будут необходимы в сферах ритейла, перевозок, сервиса и строительства. Но нужны не высококвалифицированные кадры, а те, кто может выполнять базовые функции - упаковщики, курьеры, грузчики, уборщики. Зарабатывать они будут не так чтоб очень много, для солидных банков это не слишком желанные клиенты. А вот МФО для них двери распахнут широко.

Известный экономист Андрей Бунич полагает, что проблемы, связанные с трудовыми мигрантами, будут только нарастать.

НОВОСТИ СМИ2
- Рост миграции связан, на мой взгляд, с определенными направлениями в экономике. Она в России сейчас развивается, в основном, в каких-то низкоэффективных сферах. Не за счет технологий, а за счет низкой интенсификации труда, использования дешевой рабочей силы, к тому же - малоквалифицированной. А вот если бы ставка делалась на проекты, где требуются высококвалифицированные специалисты, то, думаю, что эта проблема не была бы настолько острой. Сейчас же задействованы мигранты, в большинстве своем не имеющие ни квалификации, ни, подозреваю, хорошего образования. И получается, что именно такая категория трудовых мигрантов требуется для нашей экономики.

При этом мы видим, что часть наших талантливых, высокообразованных граждан покидает Россию. Причем не только по политическим мотивам. Эти два процесса, на самом деле, стороны одной медали. И связаны они как раз с направлением экономического развития страны, которое вызывает много вопросов. Получается, что нам требуются специалисты с низкой квалификацией, а с высокой - не нужны, хотя должно быть все наоборот.

"СП": То есть, если сделать ставку на высокотехнологичные отрасли, рабочие руки "из-за бугра" станут не нужны?

- Это не значит, что количество мигрантов уменьшится, это был бы перехлест. Страна-то у нас очень большая, а населения не так чтоб много, учитывая наши территории и экономические возможности. И это, на мой взгляд, не недостаток, а преимущество. Потому что у нас нет, например, таких проблем, как перенаселенность, и всего, что из этого проистекает. Если бы у нас развитие осуществлялось, как положено, то все равно нужны были бы дополнительные трудовые ресурсы. Но тогда бы к нам приезжали совершенно другие люди!

Эксперт напомнил, что миграционная политика существовала и в царской России. Только в страну приглашались не абы кто, а те, кто мог, как сказали бы сейчас, открыть малый и средний бизнес. А то и крупное промышленное предприятие основать. Например, много иностранцев занималось разработкой шахт на территории Донбасса. Там обосновалось немало выходцев с Балкан, немцев… В Россию ехали повара, портные, шорники, инженеры, учителя танцев, врачи, коммерсанты, ювелиры.

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При этом иностранные мозги и руки работали на благо России, а заработанные деньги не утекали к многочисленной родне: они вкладывались в развитие бизнеса. Такая модель должна быть и сейчас. Потому что попытки насытить рынок дешевой неквалифицированной рабочей силой - это путь в никуда.

- В Европе сейчас кризис, там по ряду причин сложно развивать малый и средний бизнес. Не думаю, что кто-нибудь у нас стал бы резко возражать, если бы иностранцы стали бы приезжать к нам, чтобы открывать свои небольшие предприятия. Или если бы приезжали врачи, инженеры, компьютерщики.

Это - люди с соответствующим образованием и определенным уровнем бытовой культуры. Они бы лучше вписывались в наше общество, и не вызывали бы такого сильного раздражения как разнорабочие из ближнего зарубежья, полагает Андрей Бунич.

И вот тут стоит вернуться к тому, с чего мы начали. Будь те, кто приезжает на заработки, пообразованнее, им гораздо сложнее было бы всучить займ со 120 процентами годовых. И это при том, что солидные банки ограничивают свои аппетиты примерно 30 процентами. Они бы могли лучше вникнуть в условия кредитных договоров, которые оказываются просто кабальными. Но, увы!

Трудовые мигранты часто даже русским языком владеют весьма условно. Поэтому они становятся легкой добычей для МФО. Вот тут бы государство российское за работяг вступилось, раз пригласило их к себе.

Андрей Бунич уверен, что что Центробанк мог бы отрегулировать деятельность МФО, по крайней мере, ту их часть, которая имеет необходимые аккредитации. Ведь все процессы сейчас компьютеризированы, не нужно проверять кучу бумажек. Несколько раз кликнув "мышкой", можно увидеть, под какой процент и на каких условиях выдаются займы. И вовремя дать по рукам. Ну а теми, кто работает без аккредитации, должны заниматься правоохранительные органы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691406600


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