Кадровые перестановки в Казахстане: стране нужны кризис-менеджеры

14:13 07.08.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: СТРАНЕ НУЖНЫ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРЫ

В июле 2023 года в Казахстане большая часть ротаций снова пришлась на регионы и профильные комитеты в правительстве. Причины увольнений чиновников по-прежнему публично не озвучиваются. Эксперты считают, что в Казахстане запущен процесс переосмысления эффективности работы госслужащих и на нынешнем переходном этапе Акорда вводит режим "ручного управления" системой.



Ротации в правительстве



Значительная часть ротаций в кабмине затронула профильные министерские комитеты. Так, 5 июля Жомарт Алиев стал председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии. В экологическом секторе Алиев работает больше 20 лет, а в последние годы был специалистом в Казахэнергоэкспертизе.



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Это не первые перестановки в Минэкологии. Например, в июне пост вице-министра ведомства занял Мансур Ошурбаев. До этого он работал директором Департамента государственной политики в управлении отходами.



С весны 2023 года Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии регулярно появляется в новостях. В основном это связано с арбитражными разбирательствами между правительством Казахстана и иностранными компаниями, добывающими нефть на месторождениях Кашаган и Карачаганак.



Если экологические претензии будут множиться, это может означать, что Казахстан пытается изменить правила игры с иностранными инвесторами. Ее основная цель - увеличение отчислений в бюджет Казахстана.

Новым заместителем председателя Комитета государственных доходов при Министерстве финансов назначен Ануар Сулейменов. До своего назначения он несколько лет проработал в подразделениях минфина, занимался налогообложением.



Каныбек Жумашев возглавил Комитет среднего образования при Министерстве просвещения. Назначение на новую должность стало для чиновника повышением. Ранее он руководил департаментом по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области.



Председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта назначена Кумис Сеитова. До своего назначения она была заместителем в этом же комитете.



Кадровые ротации произошли и в Минздраве республики. Новым председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля стал Нурлан Искаков. В последний год он работал заместителем председателя Национального научного центра развития здравоохранения.



Айдар Абилдабеков получил должность председателя Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции. В последние 13 лет он работал в органах статистики, до этого занимался бизнесом и девять лет работал в таможенных структурах.



Директором департамента технического и профессионального образования при Минпросвещения назначен Серик Джартыбаев. В последние три года он занимал должность директора колледжа информационных технологий в Павлодаре.



Министерство сельского хозяйства пополнилось новым вице-министром. Одним из пяти вице-министров стал Амангалий Бердалин, который в последние два года являлся депутатом Мажилиса, где состоял в Комитете по аграрным вопросам. Бердалин будет отвечать за животноводство и ветеринарную безопасность в правительстве Казахстана.



Всего в Казахстане, по данным правительственных ресурсов, насчитывается 82 заместителя министров и вице-министров. Больше всего замов (по 6 человек) в МВД и Минобороны.



Следом за ними идут Минздрав, МИД, Министерство национальной экономики, Министерство финансов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство сельского хозяйства, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство экологии и природных ресурсов. У главы каждого ведомства работают по 5 заместителей. Почти 40 % от всех заместителей имели опыт работы в регионах.



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Часть перестановок произошла в администрации президента. 20 июля Айдын Кульсеитов получил должность заведующего отделом социально-экономического мониторинга при администрации президента. До этого назначения он заведовал отделом стратегического планирования. На этом перестановки в администрации не закончились. Так, Лазар Ернар стал заведующим отделом внешней политики и международных связей при администрации президента. Долгое время он работал в структурах МИД, но с 2018 г. он являлся заместителем заведующего отделом внешней политики при АП.



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Перестановки в культурной сфере: присутствие государства становится более ощутимым?



Помимо ротаций на уровне комитетов Минкульта, перестановки произошли в государственных компаниях в сфере кинематографа. Президентом "Казахфильма" стал Азамат Сатыбалды. В течение трех лет он руководил государственным академическим театром для детей и юношества им. Мусрепова, а до своего назначения являлся ректором Казахской Национальной академии искусств им. Жургенова.



Примечательно, что в одном из сериалов Азамат Сатыбалды исполнил роль первого президента Нурсултана Назарбаева.



Предыдущим руководителем "Казахфильма" был Акан Сатаев. Он подал в отставку по собственному желанию в сентябре 2022 года. Все это время структура работала без официального руководителя.



Одновременно с этим Курманбек Жумагали возглавил Государственный центр поддержки национального кино. С 2019 года он руководил телеканалом "Астана", а в 2021 году возглавил "31 канал". В начале апреля 2023 года "31 канал" и информационный портал informburo.kz завершили процесс объединения телевизионной и интернет-редакций Информбюро. С тех пор обе редакции работали в составе "Медиахолдинга 31", который возглавлял Жумагали.



Позже стало известно, что "31 канал" стал полностью казахстанским. С 20 марта 2023 года российский "СТС холдингз" перестал владеть 20 % доли телеканала.



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Ротации в регионах: меняются районные акимы и прокуроры



Больше всего кадровых перестановок в июле 2023 года произошло в региональных органах власти. Рекордсменом по количеству отставок и назначений стала Актюбинская область.



Так, Досхан Амир стал руководителем аппарата акима Актюбинской области. Основная часть его карьеры прошла в коммерческих структурах, а до своего назначения он в течение пяти лет был заместителем руководителя управления делами акимата Мангистауской области.



Кусайын Сарсембай назначенглавой управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области. По специальности - зооинженер. С момента начала работы на государственной службе попеременно руководил направлениями животноводства и сельского хозяйства. В Актюбинской области работает с 2010 года.



Акимом Айтекебийского района назначен Даулетияр Тугузбаев. С 2019 года он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области. Акимом Хромтауского района Актюбинской области назначен Нурхан Тлеумуратов. В последние три года он руководил областным управлением предпринимательства.



Чуть меньше перестановок пришлось на Западно-Казахстанскую область. Так, руководителем аппарата акима области стал Нурдильда Ораз. Журналист по образованию, он дополнительно окончил Карагандинскую академию МВД по специальности "правоохранительная служба". Сначала работал в СМИ, затем начал строить карьеру на государственной службе. Через 10 лет после своего первого назначения в органах внутренних дел, в 2009 году, дослужился до советника главы МВД. На этом посту пробыл всего три года, с 2019-го по 2022-й, а затем перешел на работу в регионы. До назначения в аппарат акима области руководил Управлением общественного развития ЗКО.



Нуржан Утепбаев стал главой управления предпринимательства ЗКО. До последнего назначения работал в бизнес структурах и возглавлял региональный телеканал "AQJAIYQ".



В Атырауской области главой нового центра трудовой мобильности стал Кайрат Омаров. С 2013 года он был директором центра занятости населения Жылыойского района. (Центры занятости населения в Казахстане с 1 июля 2023 года преобразованы в карьерные центры. Дополнительно созданы центры трудовой мобильности с расширенным функционалом по работе с гражданами. - Прим. Ia-centr.ru).



В конце июля 2023 года масштабные перестановки прошли в Северо-Казахстанской области. Там сменилось сразу пять районных прокуроров.



Прокурором Айыртауского района стал старший советник юстиции Эргаш Каримов, который в последние пять лет был прокурором района им. Мусрепова. Его место занял Жандос Амиров, имеющий 23-летний стаж работы в прокуратуре. Прокурором Тимирязевского района стал Ерболат Ибраев. С 2018 года он занимал должность прокурора Уалихановского района, на которой его сменил Еркеш Оспанов, ранее являвшийся лишь заместителем прокурора. Прокурором Аккайынского районастал советник юстиции Аскар Какимов, который до этого также работал в органах прокуратуры на уровне заместителя.



О последних тенденциях казахстанской кадровой политики Ia-centr.ru рассказал директор Института по вопросам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии Шавкат Сабиров.



- Чем вызваны масштабные ротации в региональных органах власти? Существует мнение, что частая смена руководителей вызвана объемами коррупции на низовом уровне.



- Нельзя однозначно сказать, что отставки вызваны коррупцией. Как правило, такие громкие разбирательства привлекают внимание общественности и о них пишут в СМИ.



Текущие ротации объясняются другими причинами: возрастным фактором и низкой эффективностью работы. И если с первым все более-менее понятно - чиновники уходят на пенсию, - то с качеством работы не все так просто.



Бывают случаи, когда руководитель района не справляется с возложенными задачами. И если раньше это сходило чиновникам с рук - начальство могло лишь пожурить или погрозить пальцем, то сегодня такого человека сразу увольняют.



- Говоря о возрастном факторе, произошла ли в Казахстане смена поколений чиновников?



- Смена идет, но качественных изменений, к сожалению, не видно. В Казахстане выросло не одно поколение чиновников, которые не готовы брать на себя ответственность в кризисных ситуациях. Если в обычных условиях такое управление могло бы оказаться незаметным, то в нынешних кризисных обстоятельствах страна уже испытывает сложности во многих секторах.



Недаром существует мнение, что в такие сложные переходные времена может помочь только ручное управление. Если мы посмотрим на совещания, которые проходят в Казахстане и у ближайших соседей, то можно увидеть, как главы государств непосредственно вовлекаются в дела регионов.



- Существует ли в Казахстане дефицит управленцев?



- Этот вопрос актуален всегда и для многих стран. За годы независимости мы вырастили огромную плеяду управленцев, которые могут работать только в эпоху развитой экономики. Кризис-менеджеров, которые могут работать под давлением и извлекать выгоду даже в, казалось бы, заведомо проигрышных условиях, гораздо меньше.



В Казахстане есть кризис-менеджеры, но большая часть этих эффективных управленцев достигла пенсионного возраста. Считаю, что они могли бы принести государству гораздо больше пользы, если бы их не отправляли на заслуженный отдых.



- Насколько госслужба привлекательна для молодежи?



- В Казахстане до сих пор можно наблюдать ситуацию, когда чиновник оказывается богаче бизнесмена. Люди стремятся на госслужбу, даже не имея необходимого образования и профильных знаний.



Это в некотором смысле бич Казахстана, о котором говорил президент. Недавно он отмечал, что "ТЭЦ возглавляет юрист, а горводоканал - зоотехник".



- Сопротивляется ли квазигосударственный сектор происходящим в стране переменам?



- У нынешних реформ существует немало противников. В то же время большинство изменений носит символический характер, а их значительная часть остается на уровне замыслов и не имеет практической реализации.



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В квазигоссекторе ведь "сидят" такие же чиновники, как в министерстве. Квазигосударственный сектор пытается тянуть одеяло на себя и стать очередным монополистом в своей сфере. Хотя глава государства дал четкое поручение о демонополизации в экономике.



Порой кажется, что все вокруг делается умышленно долго, тяжело и вязко. Это очень напоминает тянущийся процесс с непредсказуемым результатом. Напомню, что в январе 2022 года эта "резина" попросту порвалась от натяжения, чем воспользовались совсем другие люди. Не хочется, чтобы снова наши чиновники тянули "резину" экономики в очередной раз.



Тимур Альмуков

7.08.23 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Ia-centr.ru

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