Расизм... против белых, - The Spectator

15:31 07.08.2023

The Spectator

Великобритания



Нужно ли "разнообразие" среди викингов?



Мир стремится к культурному разнообразию, но происходящее вокруг убеждает в обратном. Общество скатилось к расизму против белых людей, которых стало "слишком много", пишет The Spectator. При этом когда, например, в штате компании только черные сотрудники, таких претензий не возникает.



Дуглас Мюррей (Douglas Murray)



Вообще-то соревнования "Самый сильный викинг" по кабельному я не смотрю. Но на днях я щелкал каналами и завис у экрана. Во-первых, потому что раньше я даже не подозревал, что такая банальность в принципе возможна на телевидении. Неужели публика действительно будет смотреть, как крепкие мужики толкают камни или перетягивают канат? Для меня это стало новостью. Но я продолжил смотреть еще и потому, что поразило вопиющие отсутствие "разнообразия".



Когда на экране загорелась таблица, выяснилось, что на первом месте в общем зачете идет Хафтор Юлиус Бьернссон (он же "Гора" из "Игры престолов"). Бьернссон - исландец, поэтому рядом с его фамилией развивался красивый исландский флажок. Затем я обратил внимание на остальную часть турнирной таблицы. Все без исключения лучшие викинги были выходцами из скандинавских стран. У нескольких человек с непроизносимыми именами красовался датский вымпел. У других - шведский. Первой моей реакцией было изумление. А затем я подумал: "Этому конкурсу осталось где-то с год. Подождите, пока интернет не обнаружит его".



Конечно, я имею в виду ужасающую культурную однородность конкурса силачей. Ибо непреложная истина нашего века заключается в том, что "разнообразным" должно быть все без исключения. А тут вышло ровно наоборот.



Здесь, правда, надо сделать одну важную оговорку. Разумеется, если большинство составляют небелые, то это правило не действует. Ведь пока никто, кому до сих пор дорога его карьера, даже не пытался критиковать Национальную баскетбольную ассоциацию за вопиющее преобладание чернокожих. Я, признаться, вообще не слышал призывов к "разнообразию" в баскетболе. И едва ли НБА ждет общественная кара, если только они к следующему сезону не увеличат квоту белых игроков.



Но в обратную сторону это не работает. Это же расизм получится! Зато возмущаться, когда белых "слишком много", - это, считай, словарное определение "антирасизма".



Возьмем, к примеру, недавнюю историю с рестораном Straker’s в Ноттинг-Хилле. На прошлой неделе владелец этого заведения, открывшегося лишь в прошлом году, опубликовал в социальных сетях фотографию с подписью "Вот и команда шеф-повара собралась". У Томаса Стрейкера подобрались прекрасные повара - но, к несчастью для него, все мужчины и все белые. В соцсетях за эту фотографию ему устроили дежурный разнос.



"Почему среди шеф-поваров нет женщин?" - звучала типичная жалоба. А вскоре посыпались обвинения, что это не ресторан, а "клуб белых мальчиков". Одна "эксперт по напиткам" с независимого телевидения заявила: "Слишком часто мы слышим: "Научно доказано, что разнообразные команды мыслят изобретательнее, более продуктивны и успешны". И если все участники команды выглядят одинаково и имеют сходное прошлое, то они наверняка и думают одинаково. Поэтому разнообразие - это не только правильно, но и выгодно для бизнеса".



Не уверен, что многоуважаемая "эксперт по напиткам" хорошо себе представляет, чтó происходит на кухне. Никоим образом не хочу умалять труда поваров, но все-таки мы тут кухню обсуждаем, а не Блетчли-парк (особняк в графстве Бакингемшир, где во Вторую мировую войну располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании - Правительственная школа кодов и шифров, – Прим. ИноСМИ). Я люблю жареного палтуса не меньше вашего, но не представляю, сколько "изобретательности" нужно приложить для его приготовления. Станет ли мой кусок рыбы вкуснее, если его пожарит "небинарная личность"? Если да, то интересно как? И что он будет делать? Жаловаться на рыбину, пока та шкворчит на сковородке? И какое такое "другое мышление" возникнет, если помогать ему возьмется черный повар? Разве это не попахивает расизмом? И хотя бы капельку - высокомерием? Разве это не то же самое, что, глядя на фото белых мужчин, заключить, что все равно все они одинаковы - одного класса, одного происхождения с одним жизненным опытом на всех?



Однако именно так наша эпоха и рассуждает. Так что бедолаге Томасу Стрейкеру, который всего лишь хотел открыть ресторан, несмотря на все перипетии, приходится отбиваться от брызжущих слюной обвинителей, словно он пытался возглавить Четвертый рейх. А поскольку он хочет сохранить свое дело, ему, конечно же, пришлось принести унизительные извинения, поклясться, что он "всецело привержен разнообразию", признаться, что ему еще "предстоит над этим поработать" и пообещать исправиться.



Хотелось бы думать, что его случай - аномалия. Но это не так.



В прошлом месяце одна голливудская старлетка выложила в сеть фото своего обеденного стола. Все сидели и улыбались. Но лишь потому, что не подозревали, какая буря их ждет. Сразу же после публикации на участников фотографии набросились "антирасисты" с нескольких континентов. Возмутительную "белизну" повсеместно осудили. Специалисты дали ценные советы, что делать белому, если вдруг оказался на таком сборище. Вывод сводился к тому, что надо или бежать со всех ног, или задержать первого небелого прохожего и заставить его сфотографироваться с кучей незнакомцев за мзду.



Еще раз отмечу, что это происходит только в одну сторону. Я видел массу фотографий из Африки, Америки, Великобритании и других мест, где чернокожие отлично проводят время. Даже полностью черный штат сотрудников и то попадается. И что-то я ни разу не видел, чтобы их ругали за то, что среди них "недопредставлены" белые. Было бы бесцеремонностью посоветовать им побольше общаться с людьми других культур и перестать быть такими гнусными расистами, разве нет?



Но при этом в нашу же эпоху южноафриканская политическая партия может на митинге призывать к расстрелу белых, - и это совершенно в порядке вещей.



Наверное, этот расизм "антирасистов" еще какое-то время продлится. Быть может, он с нами вообще навсегда. Некоторые из нас уже в том возрасте, когда тебе все равно, но представьте, что вы - белый юноша и взрослеете в этой зловонной атмосфере. И только представьте себе, какую обиду затаит любой уважающий себя человек.



Дуглас Мюррей - помощник редактора журнала The Spectator и автор книги "Война с Западом: как выстоять в эпоху неразумия"