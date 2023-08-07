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Интервенция в Нигер откладывается. Соседние страны не решились подавить путч силой, - НГ
20:26 07.08.2023

Геннадий Петров

07.08.2023
В ночь с воскресенья на понедельник истек срок ультиматума, который Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предъявило военным, захватившим власть в Нигере. От их лидера генерала Абдурахмана Тчиани потребовали вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Требование не выполнено, но интервенции, которой опасались военные Нигера, не произошло: возникли непредвиденные препятствия. Впрочем, планы вторжения не отменены, а лишь отложены, причем, возможно, лишь на считаные дни.
Новости из Нигера, поступавшие последние несколько дней, свидетельствовали о том, что Тчиани по-настоящему опасался вторжения. Его пятитысячная армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, небо над страной новые власти закрыли. В воскресенье в столице Нигера, городе Ниамее, опять прошли митинги сторонников путчистов, и опять митингующие размахивали российскими флагами. Однако поддержки, по крайней мере открытой, Тчиани пока дождался лишь от Мали и Буркина-Фасо. Обе страны направили в Нигер свои наблюдательные миссии.

Власти Мали и Буркина-Фасо, где, напомним, также не так давно власть сменилась в результате переворотов, заявили о готовности поддержать Нигер в случае интервенции. В менее резких выражениях, но все же не одобрили военное вторжение в страну и власти соседних Чада и Алжира.

Неожиданно против интервенции выступил Антинекар аль-Хасан, советник свергнутого президента Базума. В комментарии телеканалу Sky news Arabia он заявил, что военное вторжение может поставить под угрозу жизнь его шефа. По словам аль-Хасана, Базум и его семья по-прежнему находятся в своем президентском дворце, блокированном путчистами. Заявление советника не вяжется с тем, что ранее говорил свергнутый президент. Базум опубликовал колонку в газете Washington Post, которая выглядит прямо-таки как крик души. "Я пишу эти строки как заложник. Нигер захвачен военной хунтой, пытающейся свергнуть нашу демократию, и я лишь один из сотен человек, которые были незаконно заключены под стражу. Мятеж, предпринятый 26 июля против моего правительства, не имеет никакого оправдания. Если он увенчается успехом, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира", – написал Базум. Колонка примечательна еще и тем, что свергнутый президент в ней прямо утверждает: пришедшие к власти в Нигере военные связаны с Россией и с ЧВК "Вагнер". Заявления российских официальных лиц не дают оснований это утверждать, но Базум настаивает на обратном. В своей колонке он, напомнив, что является демократически избранным президентом, обратился к США и "всему мировому сообществу" с призывом "помочь восстановить конституционный порядок". Колонка вышла 4 августа, и вот спустя буквально несколько дней советник президента, что называется, отыграл назад.

Возможно, Базум с тех пор стал менее свободен в общении с миром, чем раньше. Возможно, это свидетельство раскола в рядах его сторонников. Следует напомнить, что после 26 июля сразу несколько человек объявили себя руководителями "правительства Нигера в изгнании". Франция признала таковым только одного из них: Ахмуду Махамаду, который, собственно, и был премьер-министром при правлении Базума.

Решающим фактором, который предотвратил вторжение в понедельник, по-видимому, стали разногласия в стане тех, кто и должен был осуществлять вторжение. В Нигер должны были войти Силы быстрого реагирования ЭКОВАС. Эти формирования на бумаге существуют и считаются частью Сил быстрого реагирования Африканского союза. На практике вместо них есть договоренности о совместных действиях стран, входящих в ЭКОВАС. Если вторжение в Нигер все-таки состоится, его осуществят при некотором участии вооруженных формирований других государств регулярные армии Сенегала, Бенина, Кот-д’Ивуара и особенно Нигерии. Вооруженные силы последней – самые мощные в регионе. Кроме того, президент Нигерии Бола Тинубу – председатель ЭКОВАС и крайне негативно отнесся к перевороту в соседней стране.

Именно в Нигерии возникло наибольшее противодействие планам интервенции. Сенат страны проголосовал против отправки войск за рубеж. Голосование было в субботу, но до понедельника преодолеть противодействие сенаторов Тинубу не смог. Осторожность нигерийских законодателей понятна: север страны и значительную часть населения Нигера составляет народность хауса. К ней принадлежит Тчиани, в то время как свергнутый президент Мохамед Базум – араб. Вторжение в Нигер может подхлестнуть сепаратистские настроения на мусульманском севере Нигерии, где и так действуют вооруженные группировки джихадистов.

Телеканал Al-Arabiya сообщил о том, что ЭКОВАС решил взять тайм-аут по крайней мере до 10 августа. В этот день организация соберется на встречу в столице Нигерии, Абудже, где и решит, что делать. Между тем экспорт урана из Нигера официально приостановлен. Такое решение принял Тчиани. Учитывая, что страны ЕС, и особенно Франция, довольно сильно зависят от поставок из Нигера, получается, что сохранять паузу ЭКОВАС сможет недолго: с новыми властями придется либо договариваться, либо их свергать.

Источник - НГ
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