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Лидия Графова открыла соотечественникам путь на Родину
20:56 07.08.2023

07.08.2023

К 85-й годовщине со дня рождения правозащитницы

Об авторе: Евгений Александрович Бобров – председатель исполкома Форума переселенческих организаций.

Активность Лидии Графовой помогала спасать переселенцев и корректировать правоприменение.
8 августа исполнилось бы 85 лет Лидии Ивановне Графовой – талантливому журналисту, удостоенному титула "Золотое перо России", награжденной орденом "Вера и Верность" Фонда Андрея Первозванного. Графова опубликовала более 500 статей в "Комсомольской правде", "Литературной газете", "Российской газете", "Независимой газете" и зарубежных СМИ в защиту переселенцев-соотечественников, выпустила 5 книг и 11 документальных фильмов, главная тема которых – права человека.
Во времена СССР после публикации в "Литературной газете" восьми ее статей, разоблачающих анонимные доносы, ЦК КПСС принял постановление о запрете реагировать на анонимки как на "сигналы с мест".

В 1996 году она основала и до своего ухода в 2020 году была бессменным руководителем Форума переселенческих организаций – старейшего объединения некоммерческих организаций, оказывающих правовую помощь в возвращении на родину русскоязычным соотечественникам, воспитанным в традициях российской культуры. Активную деятельность форума Лидия Ивановна считала целью всей своей жизни.

Во время чеченской войны стала инициатором акции "Из рук в руки", которая доставляла продукты и одежду беженцам в Ингушетии и Дагестане. В 2002 году Лидия Графова организовала "Рейс мира" – трейлер прошел 4500 км от Урала до Чечни с остановками в 11 городах, где активисты форума собирали гуманитарную помощь для детей Чеченской Республики. В 2004–2005 годах с группой добровольцев ездила в Беслан, оказывая информационно-психологическую поддержку пострадавшим в теракте.

Материалы Лидии Графовой, опубликованные в центральных СМИ, посвященные драматизму критических ситуаций переселенцев и абсурдности отдельных законоположений позволяли и спасать соотечественников, и корректировать правоприменение. Резкая критика не где-нибудь, а в "Российской газете", официальном издании страны, моментально доходила до министра или чиновника администрации президента, позволяя им сразу делать оргвыводы, решая проблемы конкретных людей.

Доказал свою эффективность и основной формат деятельности Форума переселенческих организаций – обсуждение системных миграционных и социальных проблем соотечественников на межведомственных совещаниях с участием профильных органов власти. Обсуждались и вопросы переезда, трудоустройства, получения прописки, вида на жительство, гражданства, медицинских полисов, назначения пенсий, пособий, обучения детей и др.

Благодаря подготовке экспертами форума совещаний на высоком профессиональном уровне представители ГУВМ МВД России и социальных ведомств активно участвовали и продолжают участвовать в дальнейшей совместной с форумом разработке поправок в законы и правоприменительной практике.

Длительное время Графова была членом правительственной комиссии по миграционной политике, на которой инициировала обсуждение и принимала активное участие в разработке действующей с 2007 года госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа и проектов федерального закона "О репатриации в Российскую Федерацию", последний из которых был внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным уже после ухода Графовой, а сейчас проходит межведомственное обсуждение проект одноименного указа президента РФ (см. в "НГ" от 30.07.23).

Основной целью своего многолетнего служения переселенцам Лидия Ивановна считала скорейшее проведение "миграционной амнистии" для всех живущих в России соотечественников – переселенцев, бывших граждан СССР и их потомков, ставших "нелегалами поневоле" из-за несовершенства законодательства, своей неосведомленности или стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Предлагалось предоставить им право на упрощенное получение российского гражданства или вида на жительство. Часть предложений реализована в процедуре сохранения либо приобретения гражданства по программам "паспортной амнистии", "носителей русского языка" и в акциях МВД по легализации граждан Таджикистана, Молдовы и др.

Особой гордостью Лидии Ивановны было многолетнее наличие конструктивных рабочих отношений с руководством ФМС России и ГУВМ МВД России, тесное сотрудничество с которыми позволяло оперативно решать самые сложные ситуации переселенцев и обеспечивать личное участие в круглых столах форума должностных лиц, принимающих ключевые решения в государственной миграционной политике.

К сожалению, удалось реализовать далеко не все инициативы Лидии Графовой. Так, пока не удается преобразовать государственную миграционную службу из полицейского подразделения в составе МВД в самостоятельное социальное ведомство, которое должно заниматься обустройством, адаптацией и решением социальных проблем переселенцев, а не охраной порядка с администрированием миграционных бизнес-процессов. Прежде всего из-за этого не решается и многолетняя проблема снижения уровня коммерциализации миграционных госуслуг, когда к "легализации" переселяющихся на родину русскоязычных соотечественников применяются те же бюрократические процедуры и высокие тарифы, как и к трудовым мигрантам из стран дальнего зарубежья.

По общедоступности регистрационного учета россиян пока незначительно облегчен только порядок – заявление на регистрацию можно подать в любом подразделении и через портал госуслуг. Лидия Графова добивалась упрощения и оснований регистрационного учета, чтобы не было ни одного человека, не способного прописаться по простейшей процедуре хотя бы через портал госуслуг. Обеспечить всеобщность регучета пока не получается из-за чиновничьих предрассудков о недопустимости создания условий для засилья "понаехавших", отчего регистрация продолжает использоваться в качестве средства регулирования миграции.

Лидия Ивановна стремилась создать пул журналистов, профессионально пишущих о миграции. Они освещали круглые столы и другие мероприятия форума. Одним из таких журналистов стала Екатерина Трифонова из "Независимой газеты", материалам которой Лидия Графова давала самую высокую оценку.

Обладая высокой эрудицией, работоспособностью и нетерпимостью к притеснениям соотечественников, Лилия Графова внесла существенный вклад в гуманизацию государственной миграционной политики, и многие ее предложения начинают реализовываться только сейчас.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691430960


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