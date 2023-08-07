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От гастарбайтеров в РФ потребуют справки о хорошем здоровье
00:04 08.08.2023

Под угрозой депортации иностранцы с ВИЧ постараются скрыться из поля зрения российской законности

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
7.08.2023

Мигрантам, возможно, скоро придется проходить дополнительное обследование для нахождения в России. Фото агентства "Москва"
Прибывшие в РФ трудовые мигранты в течение 30 дней должны будут представить справки об отсутствии у них ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Проект приказа подготовлен в МВД РФ, а его общественное обсуждение продлится до 17 августа. Одни эксперты поддержали инициативу и даже предложили не дожидаться месяца, рискуя, что мигрант успеет кого-то заразить. Другие напомнили, что действующие меры выявления болезней у приезжих только ухудшают ситуацию с заболеваемостью – под угрозой высылки инфицированные гастарбайтеры переходят на нелегальное положение.
В МВД подготовлен проект приказа, предлагающий дополнить перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на работу иностранным гражданам. Согласно новым миграционным правилам, все приезжие в течение месяца обязаны будут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование, чтобы доказать отсутствие у них наркозависимости, а также ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний. Российские правозащитники отмечают, что медосвидетельствование приезжих – тема важная. С одной стороны, понятны опасения властей и нежелание россиян видеть рядом с собой больных мигрантов. С другой, есть опасения – не станет ли новое требование еще одним коридором для коррупции?

Эксперты указывают на низкую эффективность нынешних бюрократических мер по выявлению заболеваний у приезжих. Часть иностранных граждан едут в Россию, заранее зная о своей болезни, некоторые состоят на учете у себя на родине. Необходимые документы они либо фальсифицируют, либо покупают в том числе при помощи работодателей. Или уходят в нелегалы, так что сведений о состоянии их здоровья у властей нет.

Есть и иностранцы, заразившиеся в России, и их признают в РФ нежелательными, даже если они легализованы. В России действует закон, согласно которому приезжих с ВИЧ-инфекцией не лечат, а депортируют в страну происхождения. Хотя еще в 2016 году Европейский суд по правам человека требовал от российских властей отказаться от этой "дискриминирующей нормы", указывая, что РФ еще в те времена была единственной страной в Совете Европы, которая выдворяет иностранцев на основании состояния их здоровья.

Комментируя инициативы МВД, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил "НГ", что об обязательной дактилоскопической регистрации и фотографировании мигрантов говорилось давно и теперь эта мера будет применена на практике. Но возникает вопрос о сохранности персональных данных. Также важно, что у мигранта будут требовать договор (полис) медстрахования либо договор на получение медико-санитарной помощи. Это "показатель того, что за состоянием здоровья мигранта будут хоть как-то следить специалисты", подчеркнул собеседник "НГ".

Брод рассказал, что если в Москве и мегаполисах прием анализов и медпомощь для мигрантов более-менее налажены, то в большинстве населенных пунктов РФ – нет. Иностранцам бесплатно оказывают только экстренную медицинскую помощь. А плановую – за деньги, которых у мигрантов, как правило, нет. "Трудовые мигранты экономят на себе, отправляют деньги домой. Поэтому зачастую прибегают к самолечению, что негативно сказывается на здоровье", – говорит эксперт. Что касается ВИЧ-инфицированных, то дешевле и прагматичнее оказывать лечение этой категории иностранных граждан у нас за счет стран их пребывания или специального международного фонда, нежели депортировать. "Угроза депортации побуждает многих уходить в тень, получать липовые справки, продолжать жить в России и представлять угрозу окружающим", – говорит собеседник "НГ". И, конечно, подытожил он, необходимость получения новых справок – простор для коррупции и раздолья "решальческим" фирмам. Так что новые меры "могут сработать лишь отчасти".

"Надеюсь, в ходе общественного обсуждения документа будут высказаны и другие полезные экспертные предложения, которые должны быть учтены МВД", – отметил Брод. Сам он, к примеру, видит пользу в системе двойного контроля. Проверка на опасные инфекционные заболевания в стране исхода. Это поможет отсеять часть граждан, представляющих опасность. В этой сфере должны работать компании по профнабору мигрантов. "Готовить их предварительно: язык, профподготовка, проверка здоровья. Это поможет избежать депортации, нахождения в Центрах временного содержания иностранных граждан, где страшные условия", – пояснил правозащитник.

Как считает доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, требование о предоставлении справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и употреблении наркотиков, безусловно, правильное, и удивляет, почему этим вопросом озаботились только сейчас. Другое дело, говорит собеседник "НГ", что обозначен срок в 30 дней. "А что, эти 30 дней мигрант сидит на карантине? Нет, конечно!" – говорит эксперт. Он уверен, что в случае со справкой об отсутствии ВИЧ-инфекции необходимо снижать сроки, например, до трех-пяти дней и при этом "прописать аннулирование миграционной карты в случае непредставления документов". Подобную практику, напомнил Бурда, в РФ уже проходили во времена пандемии COVID-19, когда россияне должны были пройти тестирование в течение трех дней после прилета из-за рубежа. Значит, технически такое вполне возможно проделать и с мигрантами. Кстати, он полагает, что аннулирование миграционной карты вообще надо использовать чаще. Не предоставил какой-то документ в срок в контролирующие органы – аннулирование карты и депортация, полагает эксперт. Что касается тестирования на наркотики, продолжает Бурда, есть огромное количество экспресс-тестов высокой точности, которые мигранты могут сдавать сразу при пересечении границы. Это же касается и процедуры дактилоскопии. "В крайнем случае можно ограничиться тем же сроком 3–5 дней с момента пересечения государственной границы", – говорит эксперт.

Хотя, по его мнению, есть и другой, более простой, эффективный и дешевый с точки зрения российского бюджета вариант – введение визового режима, в рамках которого дактилоскопия будет проведена в государстве въезда, в российском визовом центре, где необходимо будет сдать также анализы на ВИЧ и наркотики. "Важно, чтобы эти процедуры проходили только там, а не в каких-то непонятных местных медучреждениях. Все очень удобно и главное – дома", – подытожил собеседник "НГ".

Источник - НГ
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