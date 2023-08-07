Битва флотов: яхты олигархов разгромили новые боевые корабли России

00:27 08.08.2023 ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО"



07 АВГУСТА 2023



С2000 года олигархи, которые прямо или косвенно имеют отношение к России, построили свыше ста роскошных яхт, чья общая стоимость более чем в два раза превысила расходы страны на создание новых боевых кораблей за тот же период. Как такое стало возможным и почему даже конфискация судов богачей ничему их не учит?



Дорогой признак роскоши



Если задаться вопросом о том, чем обязана гордиться Россия, то ее могучий флот – это как раз предмет такой гордости. Однако оказывается, что с точки зрения покорения морей и океанов Россия пошла дальше, чем обладание таким флотом (хотя куда уж дальше). Параллельно с тем, как на воду спускались фрегаты, крейсеры и подводные лодки, имеющие отношение к России олигархи массово скупали или строили роскошные яхты.



Очевидно, что в логике миллиардера яхта – это вершина могущества. Почему? Потому что можно ни от кого не зависеть, жить в плавучем особняке за сотни миллионов долларов и в любой момент забрать его с собой в любую точку мира, в отличие от недвижимости в той или иной стране. И с 2000 года, то есть после "лихих 90-х", толстосумами из России был построен роскошный флот. Причем по числу судов он способен тягаться со всеми русскими флотами, вместе взятыми.



Так что можно смело утверждать, что у России есть два флота – боевой и олигархический. Впрочем, последний, конечно, к России относится лишь в том смысле, что обязан своим происхождением заработанным в нашей стране деньгам.



Самая вместительная яхта в мире и самая дорогая среди судов олигархов из России – это судно Dilbar, которое принадлежит владельцу USM и "МегаФона" Алишеру Усманову.



Стоимость ее оценивается в 800 млн долларов, длина – 156 метров, водоизмещение – 15,9 тыс. тонн. Западные СМИ писали о Dilbar с придыханием: например, Daily Mail еще в 2016 году, когда яхта была спущена на воду, была впечатлена наличием на судне двух вертолетных площадок, кинотеатра, спортзала, бассейнов, джакузи и даже причала для яхт поменьше. По данным портала Superyachtfan, ежегодное обслуживание яхты обходится в 50-80 млн долларов.



Второе место – Eclipse Романа Абрамовича. Цена – 700 млн долларов (по ряду источников, стоимость строительства судна превысила 1 млрд долларов), длина – 162 метра (по некоторым данным – 164), водоизмещение – 13,5 тыс. тонн, цена ежегодного обслуживания – 50-70 млн долларов.



Про яхту Абрамовича тоже писали много и взахлеб – она сошла со стапелей в 2010 году и на тот момент более продвинутого судна такого класса просто не существовало в мире.



Следом можно вспомнить судно Scheherazade, которое на Западе связывают с владельцем угледобывающей компании "Коулстар" Эдуардом Худайнатовым.



Впрочем, сам он неоднократно отрицал, что имеет к нему какое-то отношение. Стоимость – 700 млн долларов, длина – 140 метров, водоизмещение – 10,1 тыс. тонн, цена ежегодного обслуживания – 50-75 млн долларов.



Далее просто перечислим еще несколько самых дорогих яхт (на самом деле таких – со стоимостью свыше 100 млн долларов – около сотни):



Sailing Yacht A, Андрей Мельниченко, $561 млн;

Serene, Юрий Шефлер, $547 млн;

Solaris, Роман Абрамович, $515 млн;

Nord, Алексей Мордашов, $443 млн;

Flying Fox, Дмитрий Каменщик, $433 млн;

Ocean Victory, Виктор Рашников, $315 млн;

Amadea, Сулейман Керимов, $308 млн;

Lady Gulya, Алишер Усманов, $300 млн;

Ona, бывший владелец – Алишер Усманов, $295 млн;

Anna, Дмитрий Рыболовлев, $285 млн;

Motor Yacht A, Андрей Мельниченко, $263 млн;

Luna, Фархад Ахмедов (ранее принадлежала Абрамовичу), $252 млн;

Quantum Blue, Сергей Галицкий, $228 млн;

Black Pearl, Олег Бурлаков, $225 млн;

Ice, Сулейман Керимов, $192 млн...

…и список можно продолжать и продолжать.



Каков же итог? От сотен миллионов долларов буквально рябит в глазах. За 23 года крайне обеспеченные олигархи из России истратили на свои яхты просто астрономические суммы. В совокупности это около 11 млрд долларов, и еще порядка 5 млрд – на обслуживание. Эти деньги были заработаны в России, но перестали иметь какое-либо отношение к стране. Они не стали инвестициями в экономику государства, не пошли на нужды армии, на благотворительность, на развитие Дальнего Востока или куда-либо еще. А ведь речь идет об общей сумме почти в 1,5 трлн рублей.



Они слишком любили себя и Запад



С началом СВО жизнь олигархов "отечественного производства" изменилась. Просто за одно то, что они граждане России или же как-то с ней связаны, крайне состоятельные люди оказались в жестких санкционных тисках. Яхта Усманова Dilbar стала одной из первых жертв: в марте 2022 года ее конфисковали власти Германии прямо на верфи Гамбурга, где судно проходило переоборудование.



Аналогичная судьба постигла и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко – судно было арестовано властями Италии в порту Триеста тоже в марте 2022 года. Следом неприятности произошли и с яхтой Flying Fox председателя совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика: 25 марта она не смогла выйти из порта Санто-Доминго, куда заходила для пополнения припасов, а местная пресса сообщала, что на борт судна поднялись американские силовики. Впрочем, официально о конфискации яхты не сообщалось, а по данным глобального морского трекера Marinetraffic, 27 июля 2023 года яхта находилась в турецком порту Гечек (более свежих данных на момент публикации материала нет).



В марте 2022 года была также арестована яхта Amadea, которую связывают с Сулейманом Керимовым. Западные СМИ сообщали, что владелец судна пытался избежать его ареста и перегнал яхту из Карибского бассейна в порт Фиджи. Однако местные власти сначала долго тянули с выдачей необходимых разрешений на стоянку, а затем и вовсе арестовали яхту, а летом 2022 года передали ее американцам, которые поставили судно в порт Сан-Диего. На Amadea водрузили американский флаг, по последним доступным данным, ожидалась официальная конфискация судна, а затем – его продажа. По состоянию на 1 августа 2023 года Amadea стоит без движения в порту Сан-Диего под американским флагом.



В апреле 2022 года Минюст США сообщил об аресте в Испании яхты Tango, владельцем которой считают Виктора Вексельберга. 1 августа 2023 года яхта находилась в порту Пальма-де-Майорки.



И это аресты или конфискации наиболее крупных яхт, принадлежащих связанным с Россией богачам. В целом же под арест или конфискацию могли попасть до 17 яхт общей стоимостью до 3,9 млрд долларов. А в целом из вакханалии с яхтами можно сделать несколько выводов.



Во-первых, совершенно непонятно, как отъем этих судов может помочь в деле "противодействия России после ее вторжения на Украину", если говорить словами американского Минфина. Ведь понятно, что тот или иной олигарх просто балуется дорогой игрушкой и что вряд ли он уйдет на ней в Черное море, чтобы возить снаряды для русской армии. А особенно этого не смогла бы сделать Dilbar, стоявшая в Гамбурге "на приколе".



К тому же с яхтами произошел любопытный казус. Как заявили, например, власти Фиджи, основной причиной выдачи в США яхты Amadea Керимова стала невозможность (или нежелание) платить за обслуживание стоящего судна. Ведь мы помним, что годовая эксплуатация такой яхты обходится в несколько десятков миллионов долларов. А сами владельцы яхт не могут платить за стоянку и поддержание судна в состоянии навигационной годности – счета за границей заблокированы, команды не получают денег. Кто и как будет теперь содержать конфискованные яхты – это до сих пор большой вопрос.



А во-вторых, олигархи столкнулись с тем, о чем их давно предупреждали. Сколько бы они ни считали, что можно спокойно кататься на яхте по миру и что на Западе их считают друзьями, там все равно будут использовать любой предлог для того, чтобы просто "отжать" это имущество на сотни миллиардов долларов. И там, за океаном, не важно, связан олигарх со "злым Путиным" или нет. Их цель вовсе не в том, чтобы как-то помочь этим Украине (да и странно: а как? Разве что передать Киеву вырученные от продажи яхты деньги, но пока таких примеров просто не было). Их цель, таким образом, просто в том, чтобы отнять.



Дороже, чем весь военно-морской флот



И тем нагляднее сравнение, которое напрашивается. А именно – с построенными за тот же период боевыми кораблями России. Для начала следует сказать, что олигархический флот даже без учета уже арестованных яхт все равно больше, чем боевой. В 2023 году, по данным профильного портала Russianships, в составе Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов России, а также Каспийской флотилии насчитывается 222 боевых корабля и еще 75 подводных лодок всех классов.



Точное число судов олигархов подсчитать сложно (нередко владельцы скрываются, записывают суда на родственников или третьих лиц), однако если учесть, что к каждой роскошной яхте приписано до десятка посудин поменьше для обеспечения и обслуживания, то счет в итоге может идти на 300-500 единиц.



С 2000 года в состав Балтийского флота были включены 18 новых боевых кораблей – десантные катера и малые ракетные корабли, а также сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корветы "Стерегущий", "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный".



Черноморский флот получил серьезное пополнение – шесть дизельных подводных лодок (все – по проекту 06363 "Палтус"), три фрегата ("Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен"), один корвет, четыре патрульных корабля, пять малых ракетных кораблей, пять морских тральщиков, два артиллерийских катера, шесть десантных катеров.



Если проводить какие-то параллели с яхтами олигархов, то для начала следует сказать, что суда богачей гораздо крупнее боевых кораблей. Водоизмещение Eclipse Абрамовича – 10,1 тыс. тонн, а у фрегата "Адмирал Григорович" – всего 3,8 тыс. тонн. То же самое и с длиной. У Eclipse – 140 метров, а у фрегата проекта 11356 – 124 метра.



Стоимость одного фрегата по типу "Адмирала Макарова" или "Адмирала Григоровича" – около 13 млрд рублей (140,6 млн долларов). Яхта Абрамовича, таким образом, в пять раз дороже такого фрегата. При этом в тот момент, когда яхта Керимова Amadea спасалась бегством от американцев в Карибском море, тройка русских фрегатов проекта 11356 помогала армии России нейтрализовать противника под Одессой.



А перед этим русские боевые корабли помогали громить "Исламское государство"* в Сирии и несут службу на базе ВМФ России в сирийском Тартусе. Например, фрегат "Адмирал флота Касатонов" (проект 22350) стоимостью 18 млрд рублей, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" (проект 21631) стоимостью 9 млрд рублей (135 млн долларов).



Совокупно же стоимость введенных в строй флотов России 76 боевых кораблей и подводных лодок составляет примерно 7,7 млрд долларов. То есть получается, что Россия с 2000 года на треть прирастала боевыми кораблями, а на две трети – яхтами олигархов. Если бы деньги, потраченные на строительство, покупку или обслуживание плавучих фешенебельных отелей пошли на боевой флот, то за 23 года можно было бы построить примерно в 2,3 раза больше кораблей. Нам думается, комментарии тут просто излишни.



Что с того?



Совершенно очевидно, что такое явление, как яхты олигархов, целиком производно от гораздо более весомой проблемы. Она касается вообще вывода капитала из России. Она касается компрадорской элиты, которая считает, что Россия нужна для заработка, а вот вкладывать деньги надо "за бугром" – в недвижимость, яхты, люксовые авто. И конечно, если бы все эти средства оставались в России, вероятно, мы жили бы совсем в другой стране.



СВО стала тем самым индикатором, который показал, мягко говоря, бесперспективность такой тактики. Ведь на Западе первым делом пришли к тем, у кого много денег. И под предлогом "борьбы за все хорошее" просто отнимают собственность направо и налево. Выходит, что олигархи действуют по принципу "ни себе, ни людям". Ведь в итоге все эти капиталы уже перестают служить самим богачам, а просто экспроприируются Западом.



И ситуация плачевная даже несмотря на то, что многие богатые люди вовремя вывели свои яхты из опасных вод. Это бегство было таким скоропостижным, что в России к лету 2023 года закончились стоянки для яхт – так называемые марины. Элитными судами забиты причалы Сочи и Краснодарского края вообще, Калининграда, других портов. Богатые люди сначала уплывали от них подальше, только бы не видеть эту Россию, а когда запахло жареным – попросились назад.



Теперь это ставит новые вопросы о том, что делать с такими яхтами. И подход, вероятно, может быть системным. Еще не поздно вернуть их, обратив в национальное достояние, направив деньги туда, куда сейчас нужно стране.



А для олигархов, возможно, следует создать еще более привлекательный климат, чтобы им было интересно вкладывать деньги в Россию. Хотя с точки зрения психологии эта тактика может быть обречена на провал, ведь Запад в среде элиты продолжают очень любить. Даже несмотря на то, что ровно так же, как русский боевой флот был, есть и остается гордостью России, флот олигархов оказался ее большим позором. Источник - Царьград

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