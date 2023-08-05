Зачем Путин в 2010-м подарил Норвегии 80 тысяч км в Баренцевом море? - СП

08:40 08.08.2023 Л. Калашников: Считал и считаю огромной ошибкой России "подарок" Норвегии 80 тысяч км в Баренцевом море

Москва объявила скандинавов "недружественным государством" - мы опоздали на 13 лет

Людмила Николаева



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Дмитрий Солонников Леонид Калашников



Список недружественных России стран пополнился на прошлой неделе Норвегией. Что означает ограничения в дипломатической сфере. Осло могут полностью запретить нанимать в свои посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений людей, которые проживают на нашей территории. Сейчас установленный лимит позволяет норвегам заключить трудовой договор только с 27 гражданами.



А не надо пакостить! В частности, блокировать поставки продовольствия и других важных грузов в российские поселения на архипелаге Шпицберген. Там у нас три поселка: Баренцбург, Пирамида и Грумант. Именно туда достаточно продолжительное для зимовщиков время не могли попасть товары, в том числе жизненно важные. При этом норвежские власти утверждали, что "заботятся об удовлетворении основных потребностей местного населения, грузы же не пускают из-за санкций".



А еще объявили нашего генконсула в Баренцбурге Андрея Чемерило… шпионом. На том основании, что он когда-то проживал в непосредственной близости от каких-то режимных объектов в РФ.



И 15 российских дипломатов выслали из своей страны. Тоже, мол, шпионили, ведя в Норвегии "сигнальную разведку".



Теперь удивляются: как так недружественные, почему? Глава их МИДа Анникен Витфельдт надула губки: "Нет никаких оснований утверждать, что Норвегия действует недружелюбно по отношению к России".



То есть, им можно нас притеснять, вешать шпионские ярлыки на наших официальных представителей, проводить антироссийские акции, а нам и слова не скажи?



"Норвегия - одна из стран-основательниц НАТО. Она с самого начала вошла в этот блок, когда он был организован. И постоянно участвует во всех враждебных акциях, которые проводит НАТО против России, в том числе в совершенно необоснованной высылке наших дипломатов, а также в ограничениях на въезд для российских граждан в страну", - справедливо заметил по этому поводу сенатор Владимир Джабаров.



Заметим, что в марте прошлого года Кремль объявил Норвегию недружественным государством. На словах. Тогда еще была надежда, что северные наши соседи примут во внимание долгие десятилетия плодотворного сотрудничества между нашими странами. И тот широкий жест "доброй воли" в 2010 году, когда Россия отдала им 80 тысяч км своей морской территории с запасами шлейфовых углеводородов на 30 миллиардов евро. Но нет, во внимание не приняли.



Теперь РФ не просто объявила, а официально внесла их в черный список недружественных. Что ставит под сомнение (в этом принципиальная разница!) прежние договоренности о границах и территориях. Ведь то же "морское" соглашение предполагало мир и добрососедство. А что в ответ? Прямые угрозы безопасности нашей страны. Весомый повод к пересмотру прежних решений!



Провести границу по водам Баренцева моря Норвегия и СССР, а потом его преемница Россия, пытались почти сорок лет. Советская сторона настаивала на деление акватории по секторам, как это принято в Арктике. В этом случае она получала большую часть дна. Норвегия же хотела разделить море по "срединной линии", что увеличивало ее часть.



Спорили Осло и Москва, вполне себе миролюбиво, не вынося свой диалог в публичное пространство. А в 2010 году вдруг бац - и договор! По которому Россия в одночасье потеряла в Баренцевом море около 80 тысяч километров своей территории. Чем поставила под угрозу российское рыболовство в морских западных районах. В том числе, в той его части, что подпадал под действие Договора о Шпицбергене 1920 года, где зафиксированы равные с Норвегией права на освоение острова.



По сути, вся наиболее продуктивная с точки зрения рыболовства западная часть этого моря оказалась под норвежской юрисдикцией. Прямые потери, по оценкам специалистов, составили порядка 300 тыс. тонн рыбы в год.



А чуть позже, в 2013-м норвежские исследователи объявили, что на акватории, отошедшей во владение их страны, найдено 2 млрд. баррелей углеводородов, оцениваемые в 30 млрд евро…



Отечественные эксперты до сих пор гадают: какая необходимость была спешить с договором о разграничении? Если 40 лет ломали над этим голову, можно было, наверное, еще подождать? Тем более что к началу второго десятилетия ХХI-го века геополитика стала резко усложняться. И точно не в пользу РФ.



Если бы не поторопились тогда, то теперь не мы, а они, скандинавы, ломали бы скорей всего голову, как им защищать свои арктические границы, и не бряцали бы натовским оружием у наших. Не говоря уже о рыбе, углеводородах. К слову, из-за антироссийских санкций именно Норвегия сейчас "на коне" в их поставках в ЕС.



Может, не поздно еще нам "переиграть" ситуацию? Если та сторона игнорирует договоренности (вспомним об обещании не расширять НАТО на Восток), почему бы нам не последовать тому же? Тем более что услуг технологической помощи в добыче нефти, обещанных в 2010-м, Россия от скандинавов так и не дождалась. Как и соглашения об обмене сейсмическими данными, собранными на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.



Одним из активных противников подписания документа без малого 13 лет назад был Леонид Калашников, известный политик, депутат Госдумы РФ четырех созывов, фракция КПРФ.



- Я и сейчас против этого договора! - Категоричен Леонид Иванович. - Его ратификация означает отказ от правовой позиции, которую наша страна отстаивала несколько десятков лет. Это очередное внешнеполитическое поражение России. О чем я говорил в своем докладе в тот период, когда можно еще было спасти ситуацию.



И тогда считал, и теперь продолжаю стоять на том, что подписание договора в 2010-м спровоцировало резкую активизацию держав, которые имеют территориальные претензии к нашей стране.



Достаточно вспомнить поведение Японии в вопросе о так называемых "северных территориях" (Курильских островах - ред.). И в завуалированной форме - отказ от прав, которые Россия имеет, как участник Парижского договора по Шпицбергену. А это даже более серьезная утрата, чем потеря части спорного района.



"СП": В своем докладе вы акцентировали внимание на то, что границы полярных владений России закреплены законодательством РФ и нанесены практически на все иностранные географические и навигационные карты. Но наши оппоненты утверждают, что "данный договор никак не затрагивает российский полярный сектор, так как данный сектор касается только островов, а не морских пространств".



- Да. Это юридический нонсенс!



"СП": Значит, мы можем пересмотреть договор 2010-го? Или вообще его отменить?



- Теперь уже вряд ли.



Продолжает тему Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.



- В те годы - начиная с перестроечных, сразу после развала СССР, и вплоть до 2010-го, мы много что передали…



"СП": Правильнее, наверное, сказать, подарили…



- …Когда после развала СССР делили рыболовные угодья в Балтийском море, отдали прибалтам практически всю зону рыболовства. Это при Шеварднадзе, бывшем на тот момент министром иностранных дел. Чуть позже на Дальнем Востоке отдали американцам несколько тысяч километров при делении границ … Все государства искали после мирового экономического кризиса, новых эффективных путей к восстановлению своих экономик. Россия не стала исключением.



Россия будет руководствоваться исключительно национальными интересами

Аркадий Дворкович, бывший с 2008 по 2012 годы вице-премьером, помнится, заявлял тогда, что США - локомотив новой экономики и задача всех стран мира способствовать тому, чтобы они быстрее восстановились после кризиса. В том числе, России, которая просто обязана внести свою лепту в восстановление экономики США.



Таким вот образом РФ пыталась выстраивать эффективные отношения с Западом. Так что в истории с Норвегией я бы не стал винить Дмитрия Анатольевича Медведева. Явно не его личная инициатива. Нашей стране требовалось развитие. Тогда думали, что "через Запад", встраивались в его схему, оно пойдет быстрее.



"СП": Очень быстро, уже 2014-м стало понятно, что "идем не туда" и "не с теми". Курс, однако, не изменили. Почему было не пересмотреть договор о морских территориях с той же Норвегией? А если она нарушила документ 1920-года, то почему мы не можем отменить/нарушить 2010-го? Око за око.



- Россия все-таки цивилизованная страна. Свои обязательства всегда выполняет. Это - во-первых. Во-вторых, у норвежцев по отношению к нам нет такого негатива, как у эстонцев, латышей, литовцев, поляков. Даже сейчас.



А, в-третьих, чтобы диктовать свои условия, надо быть сильными. Во всех смыслах этого слова. И в экономике. И политически. И Вооруженными силами.



Что в реальности? Экономически РФ занимает в мире место с 5 по 10. А по доходам на душу население она в третьем десятке. В военном точно не сильнее Северо-Атлантического блока. Второй армией мира с некоторых пор называет себя КНР. Имеет на это все основания. Вот и судите…



7 авг. 23 Источник - свободная пресса

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