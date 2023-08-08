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Некто бросил атомные бомбы на Японию. Но мы не скажем кто, - Дм.Седов
09:24 08.08.2023

08.08.2023 | ДМИТРИЙ СЕДОВ

В национальном характере американцев устранение с лица земли других народов давно является предметом всеобщего согласия
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6 и 9 августа 1945 года американские нелюди сожгли в атомном пламени 120 тыс. детей и женщин японских городов Хиросима и Нагасаки. Это именно так, потому что молодые и старые мужчины были рекрутированы в армию и оказались в стороне от бомбардировок. Атомный холокост был настолько приятен американской душе, что никакого волнения в США он не вызвал. Ведь японцы ("джапы") уничтожили 2,5 тыс. моряков в Перл-Харборе, о чем навзрыд плакали все американские СМИ. Какая разница в том, что они были военнослужащими и их возможная гибель в результате военных действий предполагалась логикой войны. Все равно сожжение в ядерном пламени малышей и женщин рассматривалось американцами как возмездие. Вообще, убийство других наций не является яблоком раздора в американском обществе. В национальном характере американцев устранение с лица земли других народов давно является консенсусным соглашением. От них не нужно ждать мук совести или биения себя в грудь с надрывным криком: "Что же я, окаянный, наделал"?! Правда, когда процесс геноцида каких-нибудь вьетнамцев оборачивается чувствительными потерями собственных парней, то начинаются стенания по поводу глупо развязанной войны. Хотя стенаний о том, что обработка дефолиантами территории Вьетнама и Камбоджи привела к рождению десятков тысяч детей-инвалидов, мир так и не услышал. Потому что это не американские парни.

Ожидать от американцев, что по мере борьбы за демократизацию остального полудикого мира они поймут, что эта борьба приносит издержки для человечества в целом, так же наивно, как ожидать от дебильного подростка, грохнувшегося с родильного стола головкой прямо на каменный пол, понимания правил хорошего и плохого поведения. Для него правильные правила – это хорошие для него правила. Это имеет прямое отношение и к атомной бомбардировке Японии. С их точки зрения, "джапы" (японцы) должны накрепко усвоить, что ядерная бомбардировка для них – это очень хорошо. А чтобы усвоение проходило успешно, они навязывают "джапам" свое понимание истории, в котором несогласие с американским вариантом ведет к несогласию американцев с их благополучным положением. Нет в "джапании" ни одного политика, который посмел хотя бы словом осудить ядерный холокост. Оттого и слышится в сегодняшние траурные дни 78-летия этого страшного события вой шакала Табаки (помощника Шер Хана) – японских деятелей о "недопустимости использования атомного оружия" без указания на авторов этого выдающегося события. Нет среди них национально мыслящих политиков.

Да что "джапы"! Даже Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проблеял тупой овцой о "недопустимости", словно забыв, что допустили это его американские кураторы, которые, как видно, крепко держат его в "цугцванге", коли он так виляет хвостом. Из этого понятно, что арест американскими спецслужбами председателя Генассамблеи Джона Эша за коррупцию в 2015 г. был совсем не случайным, а показательным. В этой гигантской организации имеется множество щелей для проникновения жуликов и господину Гутерришу нужно быть осмотрительным в критике Соединенных Штатов. Как говорят англичане, "не будите спящую собаку". Хотя это всего лишь наше предположение. Судя по поведению Генсека ООН, он давно находится на поводке у Вашингтона. Почему – нам неизвестно. Хотя думаем, что причины участия Гутерриша в организации акции по осуждению российской СВО в виде голосования Генассамблеи ООН, рано или поздно станут ясными. Как ясно уже сейчас, что многие из делегаций, голосовавших за осуждение, сегодня занимают диаметрально противоположную позицию.

Заметим лишь, что с точки зрения непредвзятой оценки мы наблюдаем беспрецедентно лживую попытку давления на Россию, выдвинувшую концепцию упреждающего ядерного удара для обеспечения собственного выживания. Мол, тут когда-то "некто" очень обидел японцев ядерным оружием, но больше не позволим никому им пользоваться. И что самое умилительное, как раз этот "некто" и раздувает шакалий вой по всему миру. Видно, опасается попасть на место "джапов".

Источник - fondsk.ru
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