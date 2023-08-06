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Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области сознался в коррупции
09:31 08.08.2023

Завершено расследование по подозрению в коррупции в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы 8 августа, ведомство завершило расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконного приказал первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" заключить фиктивные договоры возмездного оказания услуг с его доверенными лицами. На самом деле никакие услуги не оказывались.

"В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд", – говорится в сообщении Антикора.
Ранее в Шымкенте завершили судебный процесс в отношении чиновников городского управления образования. Их признали виновными в системной коррупции, но они отделались крупными штрафами.

Никита Дробны

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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