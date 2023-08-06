Рахмон поменял командование погранвойск Таджикистана

10:21 08.08.2023

Эмомали Рахмон 7 августа подписал указы об освобождении от должностей заместителей командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.



Так, Раджабзода Насимджон Холмурод освобожден от должности первого заместителя командующего Погранвойсками – начальника Главного штаба ПВ ГКНБ РТ в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба президента РТ.



На его пост назначен теперь уже бывший начальник управления Пограничных войск по Согдийской области Хикматулло Пиракзода.



Начальником пограничников в Согдийской области стал Умарзода Умар Сафар.



Также был освобожден еще один замкомандующего - Хушвахт Кишваршо Султон, отвечающий за разведку.



На его место президент назначил Шохвализода Тоджиддина Саида.