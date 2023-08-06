"Таджпромбанк" официально объявлен банкротом: 26 миллионов сомони рассосались в никуда

10:23 08.08.2023

"Таджпромбанк" официально объявлен банкротом: 26 миллионов сомони "застряли"



До сих пор почти 170 вкладчиков так и не смогли получить свои сбережения - общая сумма более 26 млн сомони.

Этого здания тоже больше нет - его снесли



"Таджпромбанк" - один из четырех проблемных банков Таджикистана официально признан банкротом. Решение о банкротстве этого финансового учреждения было вынесено Экономическим судом Душанбе 1 августа. Об этом сообщил председатель Высшего экономического суда Таджикистана Рустам Мирзозода.



В ходе пресс-конференции 7 августа он отметил, что "на основании предписания Экономического суда города Душанбе рассмотрение дела о банкротстве "Таджпромбанка" прекращено с 1 августа 2023 года. То есть срок не продлен".



На неоднократные вопросы журналистов о признании учреждения банкротом он ответил утвердительно.



На предыдущей пресс-конференции в феврале этого года, Рустам Мирзозода сообщил, что "Таджпромбанку" до июня 2023 года дан срок для выполнения своих обязательств.



Тогда он отметил, что 246 граждан имеют претензии к "Таджпромбанку" и долги банка остаются в размере 37 миллионов сомони.



Вчера судья Экономического суда Душанбе Зулфия Саидзода, подписавшая решение о банкротстве "Таджпромбанка", заявила, что на основании заявления Национального банка Таджикистана этот банк признан банкротом.



Она добавила, что дело о банкротстве обсуждалось около 7 лет (с 3 марта 2017 года) и за этот период 5 тысяч 726 человек получили более 148 миллионов сомони своих сбережений в банке.



По его словам, до сих пор есть вкладчики, которые не смогли получить свои деньги.



"Несомненно, часть вкладчиков осталась. В связи с тем, что имущество и активы были спорными, суд воздержался от принятия решения. "Таджпромбанк" также не имел возможности выдать вкладчикам наличные", - сказала Зулфия Саидзода.

Между тем специальный администратор и ликвидатор "Таджпромбанка" от Национального банка Таджикистана Фируз Шарипов в беседе с "Азия-Плюс" подтвердил банкротство этого учреждения и сообщил, что до сих пор 169 человек не смогли получить 26,6 млн сомони своих денег.



По поводу судьбы остатка долга он сообщил, что с появлением денег если кредитор обратится в суд, то суд проведет следующую процедуру банкротства и погасит задолженность людей из суммы кредитора.



На данный момент, по его словам, процедура банкротства банка завершена и до проведения очередного судебного разбирательства, время которого неизвестна, сумма вкладчикам не будет возвращена.



Предыстория

В результате банковского кризиса 2016 года "Таджпромбанк" и "Фононбанк", а также "Тоджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" столкнулись с проблемами ликвидности.



Процесс банкротства "Таджпромбанка" был начат в марте 2017 года по решению Экономического суда города Душанбе. Решение об отзыве лицензии у банка было вынесено Национальным банком Таджикистана 24 февраля 2017 года.



Имущество банка в общем составляют 450 млн сомони, а общая сумма его обязательств составляет около 550 млн сомони.



Суд района Сино города Душанбе признал бывшего председателя "Таджпромбанка" Джамшеда Зияева виновным по четырем статьям Уголовного кодекса и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.



Ранее Национальный банк Таджикистана в связи с банкротством отозвал лицензии у "Агроинвестбанка", "Тоджиксодиротбанка" и "Фононбанка".



Вкладчики этих банков через социальные сети и СМИ годами жалуются, что не могут получить назад свои деньги, а специальные управляющие и ликвидаторы Национального банка Таджикистана также не могут решить их проблему.



Напомним, что согласно законодательству республики, основной срок принудительной ликвидации кредитной организации составляет 2 года. Если этого срока недостаточно, с обращением в суд, ликвидационный процесс можно продлить еще на два года.