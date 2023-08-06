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Американская приманка для Узбекистана, - Сергей Кожемякин
11:22 08.08.2023

Американская приманка для Узбекистана

Предположения о том, что западные державы делают особую ставку на Узбекистан, подтверждаются конкретными фактами. Стороны укрепляют связи в таких стратегически важных сферах, как поставка урана, закупка вооружений и совместное развитие транспортных коридоров.

Будучи важными механизмами пропагандистской машины, демократия и права человека вовсе не являются для Запада абсолютными ценностями. Правящие круги игнорируют их внутри своих стран, а на международной арене пользуются ими по схеме двойных стандартов. Если страна чем-то не угодила империалистическим центрам, ее будут клеймить позором как "врага свободы". Если же местные элиты сговорчивы, им прощаются любые преступления.

Яркий пример такого подхода показывают недавние выборы в Узбекистане. Напомним: победу с результатом почти 90 процентов одержал действующий президент Шавкат Мирзиеев. Этому предшествовало "обнуление" его сроков, а заоблачные цифры были обеспечены отсутствием оппозиции и малейшей критики правительственного курса. Однако в США предпочли закрыть глаза на открытое нарушение демократических норм. Американское посольство "для формы" сослалось на отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об "отсутствии подлинного плюрализма и конкуренции", но тут же фактически перечеркнуло свою критику. Как указано в заявлении, США "высоко оценивают участие граждан Узбекистана в выборах и отмечают их поддержку президента Мирзиеева на избирательных участках". Более того, дипломаты выразили готовность помочь Ташкенту в осуществлении реформ. "Мы рассчитываем на сотрудничество с президентом Мирзиеевым и правительством Узбекистана в целях дальнейшего углубления экономических, образовательных, гуманитарных связей и сотрудничества в сфере обеспечения безопасности", - отмечается в документе.

Секрет подобной благосклонности - в правильной с точки зрения Вашингтона политике узбекских властей. Ее выражением стал недавний визит в США делегации во главе с вице-премьер-министром Жамшидом Ходжаевым. Гостей приняли помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, руководство министерства торговли США и другие официальные лица. Среди прочего стороны договорились ускорить процесс присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, реализацию совместных проектов, рост инвестиций и взаимной торговли. Дональд Лу, который, как писала "Правда" (см. номер от 23-24 мая с.г.), играет важную роль в продвижении интересов Вашингтона в регионе, приветствовал проводимые Ташкентом "масштабные реформы" и выступил за углубление стратегического партнерства между двумя странами.

Сухость официальных релизов разбавляется другими новостями. Вскоре после визита узбекской делегации сотрудница госдепартамента США Элизабет Хорст выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам американской палаты представителей. Особое внимание было уделено отношениям с республиками Центральной Азии. Как заявила Хорст, местные элиты "просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению России и Китая, просят предоставить им альтернативу". Словом, если верить дипломату, страны региона не против присоединиться к антироссийским и антикитайским санкциям, но хотят быть уверены, что эти шаги не нанесут им вреда. Как добавила Хорст, США активно работают в данном направлении, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, укрепляя позиции Вашингтона в пику российскому и китайскому влиянию.

Заявление представительницы госдепартамента можно было бы назвать бравадой и рекламой несуществующих достижений, если бы не сопутствующие события. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбек Хамраев, к примеру, призвал компании, из-за санкций покинувшие российский рынок, переносить свои мощности в республику. По его словам, Ташкент готов профинансировать до половины расходов, связанных с перебазированием производства, на пять лет освободить инвесторов от всех налогов, предоставить им готовую производственную инфраструктуру, право беспошлинного ввоза оборудования, комплектующих, сырья и т.д. "В этом контексте мы видим огромный потенциал для выхода иностранных компаний на рынок Узбекистана. Хочу подчеркнуть, что мы создадим все необходимые условия для вашей успешной работы в нашей стране", - заверил чиновник.

Также Узбекистан активно включился в реализацию Транскаспийского транспортного маршрута - проекта, призванного наладить доставку грузов в обход России. Ассоциация "Узтекстильпром", объединяющая ведущие предприятия легкой промышленности, подписала с Грузией меморандум о создании логистического центра в порту Поти на берегу Черного моря. Как сообщается, объект будет расположен на территории свободной экономической зоны, обеспечивая экспорт продукции в США, Канаду и другие государства.

Западные столицы умело пользуются объявленной правительством Узбекистана политикой либерализации. Она предусматривает не только привлечение иностранных инвестиций, но и масштабную приватизацию. Американские консалтинговые фирмы участвуют в подготовке крупных предприятий к продаже. Так, компания из США "Мозаик финанс" выступает консультантом в продаже логистического центра "Ангрен". А американская компания "Эйр продактс" привлечена к строительству газохимического комплекса в Бухарской области. Проект стоимостью почти 4 миллиарда долларов планируется завершить в 2025 году.

Давно не секрет, что империализм использует экономические связи для усиления политического влияния. Это справедливо и в отношении Узбекистана. Ускорение процессу придает готовность к подобному сближению самого Ташкента. Так, республика резко нарастила поставки в США урана. Экспорт стратегического сырья из Узбекистана вырос в прошлом году почти на 80 процентов, сегодня страна обеспечивает 11 процентов потребностей американского рынка. По этому показателю она уступает лишь Казахстану, России и Канаде.

Еще более интересную информацию опубликовало министерство юстиции США. Согласно ей, агентство оборонной промышленности при министерстве обороны Узбекистана наняло американскую компанию Ecology Mir Group в качестве посредника для закупки у Соединенных Штатов военной продукции. Помимо этого, ряд СМИ сообщил о прибытии в Ташкент представителей одной из британских частных военных компаний. В числе возможных причин указывается охрана совместных бизнес-проектов. Это совпало с посещением региона делегацией парламентариев из Лондона, а также со сменой посла. Представлять Великобританию в Узбекистане теперь будет Тимоти Торлоп, до этого возглавлявший департамент Восточного Средиземноморья в британском МИД.

Все вместе эти новости подтверждают значение, придаваемое Западом Узбекистану. Власти республики явно гордятся таким вниманием, хотя им впору бы вспомнить бессмертные строки из "Горя от ума": "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". "Любовь" империалистов - это "любовь" охотника к жертве. Как бы ни был сладок звук, издаваемый манком, за ним последуют выстрелы и свежевание. Когда в регионе, наконец, поймут эту страшную истину, может быть слишком поздно.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691482920


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