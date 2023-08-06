Почти 60% госслужащих Узбекистана привлекаются к сверхурочной работе

11:23 08.08.2023 Почти 60% госслужащих привлекаются к сверхурочной работе - опрос



Анонимный опрос 560 госслужащих Узбекистана (в том числе руководителей) показал, что 57,3% из них привлекаются к сверхурочной работе. 81,7% заявили, что им за это не доплачивают. В стране уже много лет предпринимаются попытки ограничить привлечение к сверхурочной работе и излишние собрания.



Общенациональное движение "Юксалиш" опубликовало результаты анонимного опроса среди государственных служащих Узбекистана о том, насколько соблюдается режим труда на их рабочем месте.



В опросе участвовали 560 госслужащих: 21,4% опрошенных - представители министерств и ведомств, 27% - органов государственной власти на местах, 12,1% - правоохранительных органов и 39,5% - сотрудники других госорганов и организаций.



376 респондентов (67,6%) - мужчины, 180 (32,4%) - женщины. 69% (385 человек) - рядовые госслужащие, специалисты, 31% (172 человека) представляют руководящий состав.



Результаты изучения



Опрос показал, что большая часть респондентов, или 57,3%, привлекаются к сверхурочной работе. В том числе 36,8% заявили, что ежедневно работают дополнительно 1−2 часа, 13,9% отметили, что работают до 22:00, 6,6% сообщили, что остаются на работе до полуночи. 42,3% госслужащих сообщили, что работают по 8 часов в день, как предусмотрено в трудовом законодательстве.



Статья 262 Трудового кодекса устанавливает, что сверхурочная работа оплачивается не ниже чем в двойном размере. Только 13,3% респондентов отметили, что работодатели оплачивают их сверхурочную работу в двойном размере. Большая их часть работает в центральных аппаратах органов государственного управления.



81,7% участников опроса сообщили, что им не доплачивают за сверхурочную работу.



По какой причине госслужащим приходится работать сверхурочно? На этот вопрос 47,7% респондентов ответили, что сверхурочная работа связана с повышенным объемом работы, 22,8% - с чрезмерным количеством различных избыточных поручений, 17,6% сообщили, что перегружены работой вне своих обязанностей, затягиванием собраний и совещаний, а 12% отметили, что вынуждены оставаться на работе, пока не уйдет руководитель.



Отдельно был изучен вопрос проведения излишних собраний и затягивания времени совещаний как одного из факторов сверхурочной работы на госслужбе. Выяснилось, что 31,6% респондентов не участвуют в собраниях, 41,3% до 4 часов в неделю проводят на собраниях и совещаниях, 11,4% - по 5−7 часов, а 15,8% - более 8 часов.



Согласно исследованию, практика проведения большого количества собраний и совещаний больше распространена в Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.



Рабочие выходные



У госслужащих в стране в основном пятидневная рабочая неделя. Однако сотрудники нередко находятся на работе в выходные дни (субботу и воскресенье), а иногда и в праздничные дни.



Опрос показал, что 35,2% респондентов регулярно работают по выходным, 29,5% - иногда, 35,3% - не работают по выходным.



53,4% (299 человек) участников опроса заявили, что ежегодно выходят в отпуск и полноценно отдыхают весь указанный период. В то же время 26,2% респондентов сообщили, что не могут уйти в полноценный отпуск, их отзывают из отпуска, а 20,4% отметили, что им оформляют документы на отпуск, но они продолжают работать без отдыха.



"Приведенных выше цифр, конечно, недостаточно для полного отражения ситуации в целом по стране, однако они подтверждают наличие случаев несоблюдения трудового законодательства на государственной службе", - считают в "Юксалиш".



Сверхурочная работа вредна



"Организация эффективной и профессиональной деятельности в государственных органах и организациях во многом зависит от условий, созданных для сотрудников, и правильного распределения их нагрузки", - отмечают авторы исследования.



В Трудовом кодексе, который недавно был принят в новой редакции, а также в законе "О государственной гражданской службе" закреплено, что для госслужащего в госоргане устанавливается пятидневная рабочая неделя, а продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 40 часов (т. е. не более 8 часов в день).



Совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда доказало, что сверхурочная работа имеет негативные последствия для здоровья человека. В 2016 году во всем мире от инсульта и ишемической болезни сердца умерли 745 тысяч человек, работающих более 55 часов в неделю. Согласно исследованию, этот показатель на 29% выше, чем в 2000 году, и около 72% таких смертей приходится на мужчин.



По результатам исследования был сделан вывод, что работа 55 часов в неделю и более увеличивает риск инсульта на 35% и риск ишемической болезни сердца на 17%.



По мнению специалистов, работа без отдыха вызывает у сотрудников стресс. Кроме того, люди, которые много времени проводят на работе, не в состоянии уделять достаточно времени воспитанию детей. В результате стабильность в семье подрывается. Воздействие таких факторов на общество еще не оценено, и негативное влияние может быть более масштабным.



ВОЗ и МОТ рекомендуют правительствам принять строгие меры по запрещению сверхурочной работы, а работодателям и профсоюзам предусмотреть в коллективных договорах гибкий график работы, который не должен превышать 55 часов в неделю.



В развитых странах сверхурочная работа регулируется рядом законов для защиты здоровья сотрудников, чтобы они могли продолжать эффективно работать, отмечает "Юксалиш".



Например, в Швеции работник не может работать сверхурочно более 50 часов в месяц или 200 часов в календарном году. Рабочая нагрузка в Венгрии относительно высока. Согласно законодательству страны, максимальный лимит сверхурочной работы составляет 250 часов в год. Он может быть увеличен до 300 часов, если это предусмотрено в коллективном договоре. Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год.



Среди госорганов Узбекистане есть положительный опыт, отмечает "Юксалиш". В 2021 году Министерство юстиции внедрило практику автоматического отключения рабочих компьютеров всех сотрудников по окончании рабочего времени. Придерживается ли министерство этой практики до сих пор, не уточняется.



Попытки "вернуть чиновников семьям"



Весной 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил "чрезвычайное положение" для руководящего состава страны с усиленным режимом работы. Жители Ташкента и других городов страны сообщали, что свет в окнах госучреждений не гаснет до полуночи.



В августе 2018 года на совещании с участием руководителей министерств и ведомств президент заявил, что работники госорганов воскресенья должны проводить с семьями.



"Теперь в субботу работа будет длиться до 17:00, а воскресенье - выходной день. Президент сказал, чтобы мы уделяли внимание семьям. В то же время он подчеркнул, что в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно", - сообщал собеседник "Газеты.uz".



Шавкат Мирзиеев поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор ненужных отчетов и информации.



Тогда же премьер-министр Абдулла Арипов поручал государственным организациям и управлениям всех уровней, в особенности местным хокимиятам, разработать конкретный регламент работы.



Для упорядочения и повышения эффективности собраний предусматривается резкое сокращение их числа: они будут проводиться по графику - не более 2−3 раз в неделю, говорилось в подписанном главой правительства документе. Кроме того, поручалось сократить длительность собраний до 2 часов для совещаний республиканского уровня, до 1−1,5 часов - областного, районного и городского уровней.



В декабре 2019 года президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций". В нем говорилось о запрете проводить собрания в выходные и праздничные дни, возложения на работников несвойственных задач и других мерах.



В феврале 2020 года правительство издало распоряжение, которым госорганам было предписано соблюдать трудовое законодательство и трудовые права сотрудников. Запрещалось задерживать сотрудников после окончания рабочего дня и привлекать на работу в выходные дни.



В январе 2021 года президент на одном из совещаний заявил: "Надо уже прекращать проводить ненужные собрания… Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания,. проводят дольше 40 минут, покинут работу".



В июле 2022 года Минтруда сообщало о разработке документа для защиты трудовых прав госслужащих, которые привлекаются к сверхурочной работе. Министерство предлагало подключить систему учета рабочего времени в госорганах к серверу инспекции труда, а также применять повышенные тарифы на электроэнергию в нерабочее время.



Несмотря на эти меры, госслужащих продолжают привлекать к сверхурочной работе, а из разных регионов регулярно поступают сообщения о созыве собраний то ранним утром в выходной, то в ночное время. Источник - Газета.uz

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