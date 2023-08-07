"Узбекнефтегаз" опроверг заявление талибов о низком качестве узбекистанской нефти

13:14 08.08.2023

07.08.23



Отправленные в Афганистан из Узбекистана нефтепродукты изготовлены по стандартам, которые афганской стороной еще не зарегистрированы. Таким заявлением в пресс-службе компании "Узбекнефтегаз" отреагировали на сообщение Агентства по стандартизации Афганистана (ANSA) о возврате 67 вагонов продукции завода Uzbekistan GTL.



6 августа ANSA заявило, что "впервые вернуло Узбекистану большое количество (67) вагонов с некачественным топливом".



В компании "Узбекнефтегаз" рассказали, что 24-26 июня текущего года Uzbekistan GTL отгрузил 3,4 тысячи тонн (67 вагонов) продукции в рамках контракта, заключенного с неназванной турецкой компанией, которая выступила в роли покупателя и поставщика топлива талибам*.



Покупателю объяснили, что отправляемый в Афганистан синтетический компонент дизельного топлива производится в соответствии с европейским стандартом EN 15940 на основе государственного стандарта O’zDSt 3134-2017.



"На сегодняшний день в Афганистане этот стандарт не введен. В процессе экспорта продукта покупателю было сообщено, что синтетическое дизельное топливо и его компонент не зарегистрированы в ANSA. Покупатель заявил, что продукт планируется импортировать на афганский рынок в виде смешения с традиционным дизелем", - говорится в сообщении "Узбекнефтегаза".

В компании подчеркнули, что плата за 3,4 тысячи тонн продукции поступила в полном объеме, а само топливо не было возвращено властями Афганистана заводу Uzbekistan GTL как некачественная продукция.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).