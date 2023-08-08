Узбекистанцам разрешили оформлять ID-карты и загранпаспорта не выходя из дома

13:16 08.08.2023

08.08.23

С 1 декабря текущего года жители Узбекистана смогут воспользоваться выездными услугами по оформлению ID-карты, заграничного паспорта и документов на автомобиль. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на постановление правительства № 321 "О совершенствовании порядка оказания государственных услуг в сфере миграции и оформления гражданства, а также государственной регистрации автомототранспортных средств и выдаче государственных номерных знаков".



Заказать выездную услугу можно через официальный веб-сайт, сall-центр или мобильное приложение Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана, а также через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).



Заказчик выбирает день, в который желает получить выездную госуслугу. Помимо стандартных сборов и платежей ему придется оплатить транспортные расходы, стоимость которых варьируется от 21,9% (если расстояние в пределах 10 км) до 83,2% (100 км) базовой расчетной величины (БРВ). То есть в настоящее время размер платы за доставку документов составляет от 72 270 до 274 560 сумов (от $6 до $23).



Без взимания дополнительной платы выездные госуслуги будут оказываться уязвимым слоям населения. К таковым относятся:



👉 одинокие пожилые лица, в том числе нуждающиеся в посторонней помощи;



👉 лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью;



👉 недееспособные лица и лица с ограниченной дееспособностью;



👉 лица, имеющие социально-значимые заболевания;



👉 сироты и лица, лишившиеся родительской опеки;



👉 лица, признанные нуждающимися в социальных услугах.



На оказание госуслуги отводится срок в десять рабочих дней с момента обращения.



Размер дополнительных выплат при заказе услуги по выездному оформлению регистрации автомототранспортных средств и выдаче государственных номерных знаков варьируется от срочности. Если заказчик хочет получить ее в течение одного дня, ему придется заплатить 4 БРВ или 1,32 млн сумов ($114), в течение трех дней – 3 БРВ (990 тысяч сумов или $85), пяти дней – 2 БРВ (660 тысяч сумов или $57).



Проект вышеназванного постановления правительства был вынесен на обсуждение в августе 2022 года, оказание выездных госуслуг в области миграции, оформления гражданства, регистрации автомобильных средств и выдаче автомобильных госномеров планировалось начать с 1 декабря того же года.