Китайские хакеры в 2020 году взломали сеть Минобороны Японии - Washington Post

14:18 08.08.2023

Китайские хакеры в 2020 году взломали сеть Минобороны Японии -

Осенью 2020 года китайским хакерам удалось получить доступ к японским сетям связи военного назначения. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.



По данным издания, взлом японских оборонных сетей обнаружили сотрудники Агентства нацбезопасности США.



"Пусть Токио и укрепил собственные системы, их все еще рассматривают как не в полной мере защищенные от вмешательства Пекина", - пишет The Washington Post.



Этот факт, по словам источников газеты, является препятствием на пути процесса широкого обмена разведданными между американскими и японскими военными.



"Многие годы Штаты беспокоились на счет шпионской программы КНР. Пекин находится в поиске возможности для кибератак, которые могут быть использованы для нарушения работы критически важных служб США и их ключевых азиатских союзников, а также для принятия решений в условиях кризиса или конфликта",

- заявил чиновник