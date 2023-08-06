"Пророссийские элиты" Украины обманули руководство РФ накануне СВО, – Клинцевич

14:33 08.08.2023

Анатолий Лапин



Перед началом СВО так называемые пророссийские элиты Украины, получавшие деньги от РФ, обманули российское руководство.



Об этом в эфире интернет-канала "Ваши новости" заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







По словам Клинцевича, эти элиты якобы уверяли в том, что население Украины ждет прихода России, чего не было на самом деле.



"Когда мы начали, политическое руководство страны по некоторым вопросом было введено в заблуждение. Особенно по отношению гражданского населения. Мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению – подготовлена оборона, окопы. И прошито само население, которое было против нас.



Мы думали, что это не так. Заводили в заблуждение, которые получали от нас деньги, люди, представляющие украинскую элиту – так называемую пророссийскую. Рано или поздно нам предстоит еще по этому разобраться и дать оценку. Сейчас уже не нужно", – заявил Клинцевич.