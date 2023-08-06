"Я еврей с Казахстана!" – сооснователь "Яндекса" отрекся от России

14:35 08.08.2023

Елена Острякова



Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем в биографии, которая опубликована на его личном сайте Volozh.com.



После этого аналогичная правка была внесена в статью о Воложе в Википедии.



При этом Россия в биографии вообще не упоминается, хотя в этой стране он проживал и вел бизнес. Сообщается, что Волож был "соучредителем Yandex NV, зарегистрированной на NASDAQ, одной из крупнейших интернет-компаний в Европе".



Волож уехал из России в Израиль в 2019 году, но в 2022 году попал под санкции ЕС.



"Чего не сделаешь для выхода из-под санкций. А введение против него санкций в 2022 было, очевидно, кумулятивным следствием антисемитизма и тюркофобии", – прокомментировал редактирование Воложем собственной биографии либеральный политолог Станислав Белковский в своем тг-канале.



Журналист RT Антон Красовский считает, что корректирование фактов собственной жизни бизнесмену не поможет.



"Вообще, дорогой Аркадий, суть в том, что Россия сотрет тебя легко. А вот ты Россию - никогда. Даже из своей собственной жизни", – написал он.



Примечательно, что недавно аналогичные манипуляции с самопрезентацией позволил себе бежавший из России бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс. Он подписался как независимый британский исследователь из Глазго под своей статьей в журнале "Вопросы экономики", издаваемом при поддержке РАНХиГС. Статья была посвящена проблеме "неплатежей в российской экономике 1990-х".



Примечательно, что Британия это новая географическая точка, всплывающая в связи с именем Чубайса. После побега из России его видели в Турции, Италии и Израиле, где он якобы оформлял себе гражданство.