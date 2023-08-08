Китай замедлит мировой ВВП

20:53 08.08.2023

08.08.2023



Разочаровывающие данные по внешней торговле КНР грозят сокращением экономики

Ольга Соловьева



Рост экспорта из Китая в РФ затормаживается.

Китай обнародовал данные по внешней торговле. Эксперты назвали их разочаровывающими. Судя по всему, экономика Поднебесной восстанавливается менее активно, чем того ожидали и рынки, и сами китайские власти. По мнению экономистов, замедление спроса в Китае негативно повлияет и на РФ. Тем более что темпы роста взаимной торговли двух стран уже замедляются.

Как сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР, в июле 2023 года объем экспорта Китая сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев 281,8 млрд долл. Эксперты замечают, что это стало самым существенным снижением с февраля 2020 года. Ожидалось, что экспорт сократится на 12,5%. При этом поставки в США упали на 23,1%, в страны Евросоюза – на 20,6%, в государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – на 21,4%.



Импорт КНР в июле тоже сократился – на 12,4%, до 201,2 млрд долл. Это падение стало максимальным с мая 2020 года. Отмечается, что импорт в КНР снижается пятый месяц подряд. Падение намного больше, чем ожидали эксперты. Прогноз на июль – уменьшение импорта на 5%. Сообщается, что импорт из США сократился на 11,2%, из ЕС – на 3%, из АСЕАН – на 11,2%, из Японии – на 14,7%, из Южной Кореи – на 23%.



Китай в прошлом месяце сократил закупки меди в годовом выражении на 2,7%. Кроме того, сообщается, что в июле Поднебесная импортировала 43,69 млн т нефти, что на 16% меньше, чем в июне, однако на 17% больше аналогичного показателя за прошлый год.



Совокупно по итогам семи месяцев этого года экспорт Китая снизился на 5%, импорт сократился на 7,6% год к году. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР за первые семь месяцев года составило 489,6 млрд долл. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь–июль достиг 3,4 трлн долл, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в июле объем внешней торговли КНР достиг 482,9 млрд долл, что на 13,6% меньше, чем в июле 2022 года, и на 3,4% меньше, чем в июне 2023 года.



Что касается товарооборота с РФ, то он пока увеличивается, однако темпы его роста начинают замедляться. Так, товарооборот России и Китая в январе–июле вырос в годовом исчислении на 36,5%, достигнув 134,1 млрд долл., сообщает Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в РФ за семь месяцев увеличился на 73,4% и составил около 62,54 млрд долл. Импорт российских товаров и услуг вырос на 15,1%, до 71,55 млрд долл. Таким образом, положительное сальдо России за отчетный период составило 9 млрд долл., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно в 2,7 раза.



При этом только в июле объем торговли двух стран достиг 19,48 млрд долл., уменьшившись по сравнению с июнем на 6,4%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 18,3%, до 9,2 млрд долл.



Напомним, по итогам первого полугодия товарооборот Китая и России вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1% и составил 52,284 млрд долл., а российский экспорт в КНР – на 19,4%, до 62,263 млрд.



По мнению аналитиков, данные по китайской внешней торговле говорят о замедлении спроса. "Замедление экспорта – это прежде всего индикатор слабости глобального спроса, что сигнализирует о замедлении мировой экономики. Слабость импорта – это индикатор подавленного внутреннего спроса в Китае. Поднебесная восстанавливается явно меньшими темпами, чем ожидал рынок", – пишут авторы Telegram-канала MMI.



Примечательно, что китайские официальные СМИ пытаются передавать данные о внешней торговле в более позитивном ключе.



Так, госагентство "Синьхуа" сообщает, что в январе–июле объем экспорта и импорта Китая увеличился на 0,4% в годовом выражении и составил 23,55 трлн юаней (3,3 трлн долл.). Указывается, что экспорт за этот период вырос на 1,5%, а импорт сократился на 1,1% в годовом выражении.



Ранее западные СМИ сообщили, что китайские власти якобы запретили публично обсуждать негативные тенденции в экономике КНР. Об этом писала, в частности, газета Financial Times с ссылкой на опрошенных специалистов, работающих в стране. "Регулятор (Центробанк. – "НГ") не хочет публично слышать негативные комментарии об экономике… Они хотели бы, чтобы мы преподносили плохие новости в позитивном свете", – цитировало издание своего собеседника. Сообщалось, что среди таких запретных тем фигурирует дефляция, отток капитала.



При этом, как можно судить, в экономике Китая проблемы нарастают. Так, ВВП во втором квартале вырос на 6,3% по сравнению с 2022 годом, в значительной степени не дотянув до 7,3% роста, прогнозируемого аналитиками, опрошенными агентством Reuters. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в июне составил 21,3%, что стало новым рекордом. Потребительские цены в июне не изменились, то есть инфляция потребительских товаров оказалась нулевой. Аналитики допускают, что страна находится на грани дефляции.



Руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая называет данные китайской внешнеторговой статистики за июль разочаровывающими. "Экспорт сокращается в годовой динамике третий месяц подряд, импорт – уже пятый месяц", – напоминает она. Как считает экономист, продолжающееся снижение экспорта из Китая может быть связано со слабеющим глобальным спросом на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики основных мировых центробанков, что особенно заметно в охлаждении производственного сектора в мире, а Китай – один из крупнейших экспортеров промышленной продукции.



"Кроме того, негативное влияние могут оказывать и геополитические трения между Китаем и его основными внешнеторговыми партнерами – США, ЕС, страны АСЕАН – по этим направлениям китайский экспорт упал более чем на 20% (год к году)", – говорит Беленькая.



По ее словам, тенденция началась еще в прошлые годы, когда Китай из-за политики "нулевой толерантности" к ковиду периодически останавливал работу промышленных и транспортных предприятий. "Это стало триггером для американских (и не только) компаний, чтобы начать сокращать зависимость от китайских производителей, перенося производство", – рассказывает экономист.