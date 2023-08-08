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Выборы в Пакистане могут отложить
20:55 08.08.2023

08.08.2023

Две ведущие политические силы страны готовятся сформировать временное правительство
Геннадий Петров

Премьер-министр Шахбаз Шариф намерен распустить парламент досрочно.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф намерен в среду, 9 августа, объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента страны) – на три дня раньше окончания пятилетнего срока полномочий народных избранников. Это значит, что парламентские выборы пройдут не через 60, а через 90 дней, на протяжении которых страной будет править временное правительство. Его, вероятно, возглавит Шариф. Причем возможно, что он останется у власти дольше. Ведь его сторонники предлагают перенести выборы на более поздний срок. Оппозиция полагает, что цель этих маневров – не допустить возвращения к власти экс-премьера Имрана Хана.
На прошлой неделе Шариф заявил о намерении воспользоваться своим конституционным правом и 9 августа представит на утверждение президенту Пакистана Арифу Алви решение правительства о роспуске Национальной ассамблеи. Номинальный глава государства тянуть с подписью не будет (да и права на это он не имеет), поэтому депутаты лишатся своих полномочий тогда же, в среду. Правильно было бы сказать, что Шариф воспользуется лазейкой, предоставленной законодательством страны. Согласно Конституции Пакистана, роспуск парламента даже за день до официального истечения его полномочий автоматически увеличивает срок предвыборной кампании на 30 дней.

Между тем во вторник министр внутренних дел Рана Санаулла объявил о том, что и через три месяца выборов может не быть. Дело в том, что в Пакистане в начале этого года была проведена перепись населения. В субботу Совет общих интересов (особый государственный орган, отвечающий за такого рода вопросы) утвердил ее результаты. Население страны достигло 241 млн человек, увеличившись с 2016 года, когда была проведена прошлая перепись аж на 35 млн. Многие оппозиционные партии не согласны с этой цифрой. Одни считают ее завышенной, другие, напротив, заниженной. Политические споры вокруг данных переписи понятны: ведь потребуется менять списки избирателей, разграничивать избирательные округа. Оказалось, правительство собралось решить эту проблему радикально.

"Правительство Пакистана решило проводить выборы в парламент на основе данных новой переписи населения страны. Из-за необходимости ее проведения голосование может быть отложено до конца февраля или до начала марта 2024 года", – цитирует газета Daily Pakistan Рана Санаулла. Не очень понятно, как эта идея согласуется с требованиями Конституции страны, зато воле пакистанской политической элиты она вполне соответствует.

Сейчас в Пакистане сложилась весьма необычная ситуация: десятилетиями здесь за власть боролись два крупных клана – Шарифов и Зардари-Бхутто. Сейчас они объединились. Нынешняя правящая коалиция – это объединение поддерживающих их сил. Лидер Пакистанской мусульманской лиги Наваза (ПМЛ-Н) Наваз Шариф (брат премьер-министра) и глава Пакистанской народной партии (ПНП) Асиф Али Зардари, как сообщают СМИ, уже давно ведут переговоры о кандидатурах министров временного правительства, того, что будет править до выборов. Консенсуса пока нет. Но зато пакистанским политикам понятно, против кого они "дружат".

Бывшая звезда крикета Имран Хан ворвался в местную политику пять лет назад, победил на выборах под лозунгом борьбы с коррупцией и потерял власть в 2022 году, когда против него объединились все его многочисленные противники. Сейчас он – фигурант примерно ста уголовных дел, что не мешает ему оставаться весьма популярным политиком. Суд Исламабада приговорил 5 августа Хана к трем годам тюрьмы с лишением права занимать госдолжности в течение пяти лет. Его признали виновным в мошенничестве при продаже 52 государственных подарков на сумму более 635 тыс. долл. Это не первая попытка отправить Хана за решетку. В мае его также арестовывали, но потом освободили. Его сторонники, выходящие на митинги протеста, считают, что и сейчас он выйдет на свободу. "Движение за справедливость" (ДЗС), возглавляемое Ханом, обратилось в Верховный суд. Теперь дело – за его решением. Утверждение приговора не только выведет Хана из политики, но и приведет к тому, что ДЗС не сможет участвовать в выборах. А для прохождения всех судебных инстанций нужно время. Вот перенос выборов его и предоставляет.

Источник - НГ
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