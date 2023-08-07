За пытки каракалпаков осуждены 3 сотрудника МВД Узбекистана

21:15 08.08.2023

08 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Беспорядки в Каракалпакстане. Двоих сотрудников МВД РУз обвиняют в пытках



В Узбекистане двое сотрудников МВД получили по семь лет лишения свободы по делу о пытках во время протестов в Каракалпакстане. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



По данным ВС РУз, им запрещается в течение двух лет работать в милиции. Третий фигурант дела приговорен к трем годам лишения свободы за оставление в опасности и лжесвидетельство. Ему запретили работать в правоохранительных органах в течение одного года.



Осужденные намерены обжаловать решение суда.



1 июля 2022 года в Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в Конституцию.



Протесты прошли в городах Автономной республики Каракалпакстан и ее столице Нукусе. Жители протестовали против поправок в Конституцию, которые лишали их возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.



По данным Генпрокуратуры, пострадало 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек погибли.



После произошедшего в Нукусе Шавкат Мирзиеев заявил, что менять Конституцию в части, касающейся статуса этой республики, не будут.