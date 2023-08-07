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    Узбекистан   | 
За пытки каракалпаков осуждены 3 сотрудника МВД Узбекистана
21:15 08.08.2023

08 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Беспорядки в Каракалпакстане. Двоих сотрудников МВД РУз обвиняют в пытках

В Узбекистане двое сотрудников МВД получили по семь лет лишения свободы по делу о пытках во время протестов в Каракалпакстане. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

По данным ВС РУз, им запрещается в течение двух лет работать в милиции. Третий фигурант дела приговорен к трем годам лишения свободы за оставление в опасности и лжесвидетельство. Ему запретили работать в правоохранительных органах в течение одного года.

Осужденные намерены обжаловать решение суда.

1 июля 2022 года в Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в Конституцию.

Протесты прошли в городах Автономной республики Каракалпакстан и ее столице Нукусе. Жители протестовали против поправок в Конституцию, которые лишали их возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, пострадало 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 человек погибли.

После произошедшего в Нукусе Шавкат Мирзиеев заявил, что менять Конституцию в части, касающейся статуса этой республики, не будут.

Источник - 24.kg
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